قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا، إنه يدعم موهبة برشلونة لامين يامال، من أجل الفوز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام؛ كما تحدث قبل ظهوره الأول - كمدرب - أمام ألمانيا، عن مساهمته الشخصية في نهضة برشلونة الأخيرة تحت قيادة هانزي فليك.
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تشافي يدعم لامين يامال لإحراز مجد الكرة الذهبية
وفقًا لصحيفة "سبورت"، أيّد تشافي هيرنانديز، مدرب منتخب هولندا، فوز نجم برشلونة الصاعد لامين يامال بجائزة الكرة الذهبية المرموقة هذا العام.
وفي حديثه داخل مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمدينة زيست، قبل ظهوره الأول كمدرب أمام ألمانيا، أشاد تشافي بالمهاجم البالغ من العمر 19 عامًا واصفًا إياه بـ"موهبة الجيل".
ومع اعترافه بمشوار ليونيل ميسي القوي في كأس العالم، أصرّ تشافي على أن أبطال العالم من إسبانيا يستحقون التقدير الأول، كما أبدى أسطورة وسط برشلونة، قناعته التامة بأن المراهق سيسيطر على كرة القدم العالمية.
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وتطرّق تشافي إلى إرثه في كامب نو، معربًا عن اعتزازه بترقية خرّيجي أكاديمية لاماسيا، أمثال لامين يامال وفيرمين لوبيز وباو كوبارسي ليصبحوا أبطال العالم، فيما استعاد ذكريات ترسيخه استقرار النادي الكتالوني خلال واحدة من أصعب الحقب المالية في السنوات الخمس والعشرين الماضية.
وأثنى المدرّب البالغ من العمر 46 عاماً على المدرّب الحالي هانزي فليك لمواصلته الزخم القوي لبرشلونة، مضيفًا "قمنا بدورنا لمساعدة هذا الجيل على تحقيق الإنجازات. إذا استطعنا المساهمة بطريقة ما في تعافي النادي عندما كان يمرّ عمليًا بأصعب فترة في تاريخه، فنحن سعداء بذلك بالفعل. لامين مميّز، إنه مختلف، عمره 19 عامًا، وسيفوز بها بلا شك، لكن هذا العام سيكون مناسبًا له كي يفوز بها الآن".
الفلسفة الهولندية المشتركة تُغذّي مشروع هولندا
وفي معرض حديثه عن تحديه الدولي الجديد، سلّط تشافي الضوء على الترابط التكتيكي العميق بين الكرة الهولندية وأسلوب اللعب المبني على شغل المساحات الذي يتميز به برشلونة. وقد جرى الاستقرار في مجمّع الاتحاد الهولندي لكرة القدم في زيست بسلاسة، حيث يتنقّل اللاعبون والطاقم إلى الحصص التدريبية اليومية بالدراجات الهوائية.
وأشار تشافي إلى أن المبادئ الهجومية المشتركة جعلت من قبول العقد الممتد لأربع سنوات مع الاتحاد الهولندي قرارًا سهلًا.
وأوضح تشافي: "تجمعنا الكثير من نقاط التقارب مع هذا البلد على صعيد كرة القدم؛ الناس يريدون أن يشاهدوا اللعب الهجومي، يريدون أن يشاهدوا اللعب المبني على شغل المساحات، وهي الفلسفة ذاتها التي نتبعها في برشلونة. أشعر بهذا الترابط".
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حقبة جديدة أمام ألمانيا "كلوب" في أمستردام
يبدأ تشافي مشواره التدريبي بمواجهة بارزة في دوري الأمم الأوروبية أمام ألمانيا، بقيادة يورجن كلوب، على ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام، حيث يسعى بطل مونديال 2010، إلى فرض هويته التكتيكية فورًا على أرضه.
وعلى الرغم من غياب صانعي الألعاب فرينكي دي يونج وتشافي سيمونز بسبب الإصابة، لا يزال المدرب واثقًا من قدرة فريقه التنافسية، فيما يتأهب منتخب هولندا لجدول مباريات مكثف في المجموعة، يتضمن مواجهات مقبلة أمام صربيا واليونان.
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