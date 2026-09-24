وفقًا لصحيفة "سبورت"، أيّد تشافي هيرنانديز، مدرب منتخب هولندا، فوز نجم برشلونة الصاعد لامين يامال بجائزة الكرة الذهبية المرموقة هذا العام.

وفي حديثه داخل مقر الاتحاد الهولندي لكرة القدم بمدينة زيست، قبل ظهوره الأول كمدرب أمام ألمانيا، أشاد تشافي بالمهاجم البالغ من العمر 19 عامًا واصفًا إياه بـ"موهبة الجيل".

ومع اعترافه بمشوار ليونيل ميسي القوي في كأس العالم، أصرّ تشافي على أن أبطال العالم من إسبانيا يستحقون التقدير الأول، كما أبدى أسطورة وسط برشلونة، قناعته التامة بأن المراهق سيسيطر على كرة القدم العالمية.