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علي سمير

خليفة يايسله في الأهلي .. موقف صادم من سيباستيان هونيس ومهلة لتشافي وإسباني آخر يقول "نعم" للراقي

الأهلي
تشافي هرنانديز
انتقالات
دوري روشن السعودي
ماتياس يايسله
سيباستيان هوينيس

إدارة النادي السعودي تعمل على حسم الملف سريعًا

قررت إدارة نادي الأهلي السعودي، منح المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مهلة مدتها 48 ساعة، من أجل الرد على العرض الذي قدمته له لخلافة ماتياس يايسله.

الأهلي تلقى ضربة قوية بنهاية الأسبوع الماضي، بعد قرار يايسله المفاجئ بالرحيل عن النادي، تمهيدًا للذهاب إلى الدوري الإنجليزي من أجل تدريب نيوكاسل يونايتد.


  • XaviGetty Images

    مهلة من إدارة الأهلي

    صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت عن دخول الأهلي في محادثات جدية مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق وأسطورة النادي الكتالوني كلاعب، من أجل تولي تدريب الراقي.

    وأشارت إلى أن تشافي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، في الوقت الذي تتواصل فيه الإدارة مع بعض الأسماء الأخرى، تحسبًا لعدم موافقة الإسباني على القدوم لدوري روشن السعودي.

    ومن جانبه، منح الأهلي 48 ساعة لتشافي، كفرصة للتفكير جديًا في العرض المُقدم له، وفي حالة رفضه سيتم التوجه نحو المرشحين الآخرين، مع وجود أولوية للمدربين الذين سبق لهم العمل في السعودية أو بأحد دوريات المنطقة العربية.

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  • Sebastian HoeneßGetty Images

    مفاوضات هونيس

    من الواضح أن إدارة الأهلي تسير في أكثر من اتجاه لحسم ملف المدرب القادم بأسرع صورة ممكنة، حيث دخلت في مفاوضات موازية مع سيباستيان هونيس مدرب شتوجارت الألماني.

    ومن جانبه قال هشام التميمي عبر حسابه على منصة إكس، إن إدارة الأهلي قدمت عرضًا رسميًا للمدرب الألماني يمتد لـ3 مواسم، ويتضمن ذلك المكافآت والحوافز التي سيحصل عليها.

    وشدد على أنه على الرغم من العرض المقدم، إلا أن فرصة موافقة هونيس عليه لا تبدو كبيرة، بسبب رغبته في الاستمرار مع شتوتجارت.



  • Marcelino(C)Getty Images

    اتفاق مع مارسيلينو

    وأما بالنسبة للصحفي "سانتي أونا" فقد أكد أن الأهلي قد توصل لاتفاق بالفعل مع مارسيلينيو من أجل قيادة الفريق في المرحلة القادمة.

    وقال إن المحادثات تسير بصورة إيجابية في الوقت الحالي، بعد موافقة المدرب الإسباني على فكرة خلافة يايسله.


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    وفي سياق آخر، قالت الرياضية، إن إدارة الأهلي تتنظر الاستقالة الخطية من ماتياس يايسله، خلال الساعات القليلة القادمة، لحسم رحيله بشكل رسمي.

    وأكدت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن الأهلي سيحصل على 11 مليون يورو من نيوكاسل يونايتد، مقابل التخلي عن يايسله، حيث يستعد الألماني للتوقيع على عقد مدته 4 سنوات لخلافه إيدي هاو.



  • "يايسله عرض نفسه على الهلال والنصر"

    نقلت إذاعة العربية FM، رواية أخرى تتعلق بكواليس رحيل ماتياس يايسله عن الأهلي، بأن المدرب الألماني بات راغبًا في الرحيل عن قلعة الراقي، منذ التتويج الثاني بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكانت تطلعاته نحو العودة إلى أوروبا.

    وبحسب تلك الرواية، فإن ماتياس يايسله عرض نفسه على ناديي الهلال والنصر، كما فاوض وفدًا من نادي ميلان الإيطالي، أثناء تواجده مع الأهلي في المعسكر الخارجي، وأن اللجنة التنفيذية كانت على علم برغبة الألماني في الرحيل، إلا أنها تمسكت باستمراره من أجل الحفاظ على استقرار الأهلي.

    وما زاد من الشعر بيتًا، أن يايسله هو من كان يضع العراقيل أمام اللجنة التنفيذية بالأهلي، من أجل تجديد عقده، في الوقت الذي كانت فيه الإدارة تفاوضه للتمديد لثلاثة مواسم مُقبلة، فضلًا عن كونها قد فاتحت يايسله في أمر التجديد قبل عام من انتهاء عقده.

    رواية جديدة تشير بأصابع الاتهام إلى يايسله، خاصة مع التأكيد على كونه في مرحلة من التفاوض، كان يضع شروطًا تعجيزية جديدة، حيث اشترط على الإدارة عدم إنهاء عقده لأي سبب خلال السنوات الثلاث في العقد الجديد، أو يحصل على كامل مستحقاته في تلك السنوات، بإجمالي 170 مليون ريال، وهو الأمر الذي رفضته الإدارة، ما ساهم في تعثر الصفقة.

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