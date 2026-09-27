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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Donny Afroni
ترجمه

"تشافي قال إنه أنقذ مؤخراتنا!" .. كلوب يهاجم منتقدي تير شتيجن

ألمانيا
مارك أندريه تير شتيجن
يورجن كلوب
ألكسندر نوبل
اليونان
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

آراء متباينة عن مستوى حارس أياكس ضد هولندا

أعرب مدرب منتخب ألمانيا يورجن كلوب عن حيرته إزاء ردود الفعل السلبية التي أعقبت أداء مارك أندريه تير شتيجن الأخير مع المنتخب الوطني.

وعلى الرغم من الضجيج الخارجي، يتمسك المدرب السابق لليفربول بخطته المُعدّة مسبقًا لمنح ألكسندر نوبل فرصة المشاركة أساسيًا أمام اليونان.

  • كلوب يرد على منتقدي تير شتيجن

    دافع كلوب بقوة عن تير شتيجن بعد أن تعرض حارس أياكس أمستردام للانتقادات عقب التعادل 1-1 أمام هولندا.

    واعترف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يستعد لظهوره الأول على أرضه على مقاعد البدلاء في ملعب WWK Arena، بأنه صُدم عند سماع التقييمات السلبية لمساهمات الحارس في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس.

    وأشار كلوب إلى أن المدرب المنافس تشافي نفسه سلّط الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه الحارس في انتزاع نقطة لصالح منتخب الاتحاد الألماني، ملمّحًا إلى أن التصور العام لا يتطابق مع الواقع على أرض الملعب.

    وقال كلوب: «سمعت أن مارك تعرض للانتقاد، وهو ما فاجأني بعد مباراة قال فيها المدرب المنافس (تشافي) إنه أنقذ مؤخراتنا. لقد قدّم تصديات رائعة، لكنه مرّتين لعب كرة لم يكن يريد أو كان ينبغي عليه أن يلعبها بتلك الطريقة، وهذا يحدث. أنا لست منتقدًا ولو قليلًا، بل في الحقيقة أنا سعيد جدًا بأدائه».

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    نوبل يحصل على فرصة في دوري الأمم الأوروبية

    على الرغم من دفاعه المستميت عن تير شتيجن، أكد كلوب أن تغييرًا سيُجرى في حراسة المرمى في المواجهة المقبلة أمام اليونان. ومن المقرر أن ينال ألكسندر نوبل، حارس بشكتاش، فرصته لإثبات نفسه، رغم أن المدرب سارع إلى التوضيح بأن هذا القرار لم يكن ردة فعل على المباراة السابقة. فقد جاء هذا التغيير كجزء من استراتيجية أوسع لتقييم قسم حراسة المرمى خلال هذه النافذة الدولية، والذي يضم أيضًا فين دامن البالغ من العمر 28 عامًا.

    وأوضح كلوب أن قرار إشراك نوبل أساسيًا جاء بناءً على الاستحقاق بالكامل وكان محددًا مسبقًا. وقال المدرب: «لقد استحق ذلك. آمل أن يستمتع بالمباراة وأن يحافظ على نظافة شباكه. أليكس سيلعب، لكن ليس بسبب ذلك».

  • تعديل في التشكيلة بسبب مخاوف تتعلق باللياقة البدنية

    اضطر المعسكر الألماني للتعامل مع عدة مخاوف تتعلق باللياقة البدنية قبل مباراة اليونان، حيث أكد كلوب أن كلاً من جمال موسيالا وكاي هافيرتس غير متاحين للاختيار.

    يغيب موسيالا بسبب تمزق في الألياف العضلية، بينما يعاني مهاجم آرسنال من إجهاد عضلي، ما دفع المدرب إلى الاعتماد على المستدعين الجدد. ونتيجة لذلك، عاد فلوريان فيرتس وجوناثان بوركارت إلى الصفوف لتقديم تعزيزات هجومية لفريق يسعى إلى الصعود إلى صدارة مجموعته في دوري الأمم بعد فوز اليونان الأخير في صربيا.

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  • Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport

    ألمانيا تُعدّل برنامجها قبل اختبار اليونان

    في خطوة غير معتادة بالنسبة للمنتخب الوطني، عدّل كلوب جدول السفر، مفضلًا أن يسافر نجوم الاتحاد الألماني لكرة القدم بالحافلة يوم المباراة بدلًا من الليلة السابقة لها.

    اتُخذ هذا القرار التكتيكي في الجانب اللوجستي بهدف تعظيم وقت الاستشفاء في معسكرهم بمدينة هيرتسوجيناوراخ، بما يضمن عدم إرهاق اللاعبين بعمليات حزم الأمتعة والسفر المتكررة.

    وأعرب المدرب عن احترامه الكبير للجانب اليوناني، مثنيًا على "الجيل الذهبي" الحالي لديهم، ومشيرًا إلى أنه يتوقع اختبارًا صعبًا في أوجسبورج في الوقت الذي يسعى فيه المنتخب الألماني إلى بناء زخم تحت قيادته.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
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