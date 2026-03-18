تخلص من إرث تشافي الفاضح وخطة لابورتا الماكرة نجحت.. لكن "برشلونة لن يتوج ببطولة رمضانية" رغم سباعية نيوكاسل!

لم تكن مجرد مباراة كرة قدم؛ بل عاصفة كتالونية هوجاء، لم تترك لطيور نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فرصة للتحليق.

هكذا كان عنوان فوز برشلونة الكاسح (7-2) على نيوكاسل، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

سباعية برشلونة؛ جاءت عن طريق النجم البرازيلي رافينيا "ثنائية" والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي مثلهما، بالإضافة إلى هدف لكل من الثلاثي الإسباني "لامين يامال، فيرمين لوبيز ومارك بيرنال".

أما الفريق الإنجليزي سجل ثنائيته في الشباك الكتالونية؛ بواسطة نفس اللاعب أنطوني إيلانجا، في الدقيقتين 15 و28.

وينتظر برشلونة في دور ربع النهائي الأوروبي؛ الفريق المُتأهل من مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث انتهى الذهاب بفوز الأول (5-2) على أرضه.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد اكتساح برشلونة لنادي نيوكاسل، في ليلة الأربعاء الأوروبية..