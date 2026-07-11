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"الأمر كان مشابهًا مع ليو" .. تشافي يكشف اللحظة وراء وضع يامال في مكانة ميسي ومارادونا
يستذكر تشافي اكتشافه لموهبة يامال الاستثنائية
كشف تشافي أنه كان يعلم أن يامال مقدر له الوصول إلى القمة منذ أول مرة شاهد فيها الجناح يلعب في أكاديمية برشلونة.
وقال المدرب السابق للبلوجرانا إن الحماس الذي أحاط بالمراهق ذكره بالضجة التي أحاطت بميسي الشاب قبل انضمامه إلى الفريق الأول.
وبعد مشاهدة لقطات ليامال وهو في سن الخامسة عشرة، اقتنع تشافي بأن برشلونة يمتلك لاعباً مميزاً. فسارع على الفور إلى الضغط من أجل السماح للشاب بالتدرب مع الفريق الأول، على الرغم من أنه طُلب منه الانتظار لأن مسألة عقد يامال لم تكن قد حُسمت بعد.
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يشرح تشافي سبب بروز يامال على الفور
تحدث تشافي عن انطباعاته الأولى عن يامال، موضحًا أن أداء المراهق في «لا ماسيا» ميزه على الفور عن اللاعبين من نفس عمره. وكشف المدرب السابق لبرشلونة أيضًا عن سبب رغبته في إشراك يامال مع الفريق الأول في أسرع وقت ممكن.
وكتب تشافي في عموده بصحيفة «ذا أثليتيك»: «سمعت عنه في أرجاء برشلونة قبل أن أراه. كان الناس يتحدثون عن هذا الفتى — وقد حدث لي الأمر نفسه مع ليو (ميسي)». «قيل لي إن هناك لاعباً أرجنتينياً يلعب بشكل رائع، ويبرز عن البقية وما إلى ذلك، وحدث لي الأمر نفسه تقريباً مع لامين".
وأتبع: "أول مرة رأيته فيها كانت في مباراة للشباب سجلها النادي لنا. كان عمره 15 عامًا وقدم أداءً رائعًا في ذلك اليوم، حيث صنع تمريرتين حاسمتين وسجل هدفًا. لقد فعل كل شيء. فكرت: «يا للهول، ليس لدينا أحد مثله في الهجوم»".
وقال تشافي إن قدرة يامال على اتخاذ القرارات وهدوئه فاجآ الجميع في النادي، مضيفاً: "جاء هذا الفتى للتدريب وهو في سن 15 عاماً، وكان من الواضح بالفعل أن فيه شيئاً مختلفاً، شيئاً مميزاً. كان يراوغ بشكل رائع. كان يتخذ قرارات ممتازة، ونادراً ما يرتكب أخطاءً".
وأكمل: "هذا ما أدهشني أكثر خلال تدريبات الروندو، ومباريات تحديد المواقع، والمباريات التي خضناها مع الفريق الأول. لم يرتكب أي خطأ. عاملناه معاملة حسنة للغاية، وقدمنا له عقدًا جيدًا جدًّا، وتحدثنا إلى وكيل أعماله، ومنذ ذلك الحين تمكنت من إشراكه لأول مرة، لأنني رأيت أنه جاهز. استطعت أن أرى ذلك بوضوح".
المقارنات مع ميسي ومستقبل بين صفوف العظماء
اعترف تشافي بأن المقارنات مع ميسي أمر لا مفر منه، لأن كليهما يستخدمان القدم اليسرى، ويلعبان من الجناح الأيمن، ويتمتعان بالثقة الكافية للمطالبة بالكرة. ومع ذلك، حذر من فرض ضغوط لا داعي لها على يامال من خلال مقارنته باللاعب الأرجنتيني.
واعترف تشافي: "هناك العديد من أوجه التشابه مع ليو، لكنني لا أعتقد أننا نقدم خدمة للفتى بمقارنته بأعظم لاعب في التاريخ - فهذا يضع ضغطًا إضافيًا عليه. لامين يدرك أنه مختلف. يمكنك أن تلاحظ ذلك عندما تشاهده أو تكون بجواره. تمامًا كما كان ليو يدرك أنه مختلف".
وأضاف تشافي: «إنه قائد على أرض الملعب يصنع الفارق في سن الثامنة عشرة — وهو أمر لم نشهده إلا مع ليونيل ميسي ودييجو مارادونا وبيليه وربما رونالدو، «أو فينومينو». إنه في الثامنة عشرة من عمره وقد فاز بالفعل بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني، وبطولة أوروبا، وهو الآن في ربع نهائي كأس العالم".
وواصل: "يمكن أن يكون نجم عصره، شريطة أن تكون طموحاته وموقفه وتصميمه في الاتجاه الصحيح. نحن أمام نجم من الطراز العالمي يمكن أن يكون أفضل لاعب في جيله. إنه بالفعل - إن لم يكن الأفضل - من بين الخمسة الأوائل في جيله. لكن بالنسبة لي، فهو مختلف. السنوات الـ15 إلى الـ20 القادمة ستكون لـلامين، إن أراد ذلك".
- Getty Images Sport
يتطلع يامال إلى مواصلة صعوده السريع
يواصل يامال تطوره بوتيرة متسارعة بعد أن أثبت نفسه في صفوف كل من برشلونة والمنتخب الإسباني في سن صغيرة للغاية.
ومع ذلك، لا يزال تركيز الجناح منصبًا على المنتخب الإسباني في كأس العالم 2026، حيث يستعد منتخب «لا روخا» لمواجهة فرنسا في الدور نصف النهائي بعد أن أقصت بلجيكا مؤخرًا في ربع النهائي.
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