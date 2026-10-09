اعتراف صريح من ألونسو.. مدرب ريال مدريد السابق يؤكد: أخطأت في هذا القرار!

أكد تشابي ألونسو أن لاعب الوسط المؤثر مويسيس كايسيدو جاهز للعودة إلى تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة السبت أمام بورنموث. وقد استغل الدولي الإكوادوري فترة الأسابيع الثلاثة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة بعد معاناته من مشاكل عضلية متواصلة.

كما أكمل جواو بيدرو وريس جيمس وماركو باليسترا أسبوعاً كاملاً من التدريبات في كوبهام.

وقال ألونسو مبتسماً: «أخيراً، لقد كنتم تطرحون هذا السؤال وقد استغللنا الوقت مع مويسيس لإعادته إلى لياقته. إنه بخير وجاهز للمشاركة».