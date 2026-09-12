"الأمر مؤلم" .. تشابي ألونسو يضع جواو بيدرو في مكانة هالاند ويقارنه مع بنزيما

تُوّج التقدّم الذي أظهره بيدرو بشكل رسمي يوم الجمعة عندما اختير أفضل لاعب لشهر أغسطس.

ويمثّل ذلك محطة بارزة للمهاجم، الذي تفوّق في منافسة شرسة على زميله كول بالمر ليظفر بالجائزة. وكانت مساهماته هذا الموسم محورية في الانطلاقة القوية لتشيلسي. فقد سجّل المهاجم هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين في مبارياته الثلاث الأولى، مظهرًا نجاعة تهديفية ربما كانت غائبة في المواسم السابقة.

وبعد أن ربط مستقبله على المدى الطويل بالنادي مؤخرًا عبر عقد يمتد حتى عام 2034، هناك شعور واضح بأنّ البرازيلي يمثّل حجر الأساس في المشروع الجديد في كوبهام.

ويبدو أنّ النظام التكتيكي لألونسو، الذي يتطلّب حركية وقدرة على اتخاذ القرارات على أعلى مستوى من خط الهجوم، يتلاءم تمامًا مع مهارات بيدرو المتنوعة وحضوره البدني.