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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

ترجمه

"الأمر مؤلم" .. تشابي ألونسو يضع جواو بيدرو في مكانة هالاند ويقارنه مع بنزيما

جواو بيدرو
تشابي ألونسو
تشيلسي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كريم بنزيما
إرلينج هالاند

بداية موسم قوية للبرازيلي

زعم مدرّب تشيلسي تشابي ألونسو بشكل مثير أنّ جواو بيدرو ينتمي إلى الفئة ذاتها التي ينتمي إليها نجم مانشستر سيتي إرلينج هالاند.

وقد قدّم المهاجم البرازيلي بداية مبهرة للموسم الجديد، ما دفع مدربه إلى عقد مقارنات بينه وبين بعض من أعظم المهاجمين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق.

  • بداية قياسية للموسم

    تُوّج التقدّم الذي أظهره بيدرو بشكل رسمي يوم الجمعة عندما اختير أفضل لاعب لشهر أغسطس.

    ويمثّل ذلك محطة بارزة للمهاجم، الذي تفوّق في منافسة شرسة على زميله كول بالمر ليظفر بالجائزة. وكانت مساهماته هذا الموسم محورية في الانطلاقة القوية لتشيلسي. فقد سجّل المهاجم هدفين وقدّم تمريرتين حاسمتين في مبارياته الثلاث الأولى، مظهرًا نجاعة تهديفية ربما كانت غائبة في المواسم السابقة.

    وبعد أن ربط مستقبله على المدى الطويل بالنادي مؤخرًا عبر عقد يمتد حتى عام 2034، هناك شعور واضح بأنّ البرازيلي يمثّل حجر الأساس في المشروع الجديد في كوبهام.

    ويبدو أنّ النظام التكتيكي لألونسو، الذي يتطلّب حركية وقدرة على اتخاذ القرارات على أعلى مستوى من خط الهجوم، يتلاءم تمامًا مع مهارات بيدرو المتنوعة وحضوره البدني.

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  • Xabi AlonsoGetty Images

    ألونسو يضع مهاجم تشيلسي في مصاف اللاعبين العالميين

    لم يتحفظ ألونسو في تقييمه لبيدرو، إذ ألمح إلى أن الدولي البرازيلي بات يجلس الآن على الطاولة ذاتها مع هالاند. وبعد بداية مذهلة للموسم، سُئل ألونسو عما إذا كان نجمه يمكن مقارنته حقاً بالنرويجي الذي حصد الحذاء الذهبي الموسم الماضي بعد أن سجل 27 هدفاً.

    وأوضح ألونسو قائلاً: «أقول نعم. إذا أحصيت عدد المهاجمين الكبار الذين لدينا في البريميرليج، فأنا متأكد من أن جواو (بيدرو) موجود بينهم، وهالاند بالتأكيد موجود. لذا أُصنّفه بهذه الطريقة».

  • مقارنات كريم بنزيما والمرونة التكتيكية

    وفي حين يُنظر إلى هالاند غالبًا على أنه مفترس متخصص داخل منطقة الجزاء، يعتقد ألونسو أن بيدرو يقدم مواصفات أكثر تنوعًا، حيث عقد مقارنة مع زميله السابق في ريال مدريد والفائز بالكرة الذهبية كريم بنزيما.

    وأشار إلى أن قدرة بيدرو على التأثير في المباراة في مناطق متعددة، بعد أن لعب كلاعب وسط، وصانع ألعاب، وجناح، تجعله كابوسًا يصعب على خطوط الدفاع الحديثة احتواؤه.

    وأضاف ألونسو: "إنه يذكرني ببنزيما في أشياء كثيرة، لأنه جيد داخل منطقة الجزاء، وجيد خارجها، وجيد عند التحرك نحو جانبه الأيسر، وجيد بالرأس، إنه متكامل جدًا، وذكي".

    وتابع: "لذا نعم، لا يزال شابًا، ولا تزال هناك أمور عليه تطويرها، لكنه يمتلك الكثير والكثير من الصفات المتميزة للغاية بلا شك".

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    تجاوز خيبة الأمل أمام البرازيل والتطلع إلى الأمام

    على الرغم من مستواه المميز على الصعيد المحلي، واجه جواو بيدرو نكسة كبيرة الصيف الماضي عندما جاء استبعاده مفاجئًا من تشكيلة البرازيل في كأس العالم.

    لكن المهاجم استغل هذه الخيبة كوقود له، إذ نال استدعاءً للعودة في فترة التوقف الدولي في سبتمبر لخوض المباراتين أمام نيوزيلندا والهند.

    وكشف ألونسو أنه لم يكن بحاجة إلى منح مهاجمه أي دافع إضافي، إذ كانت النار مشتعلة بالفعل داخل اللاعب نفسه.

    وأصرّ مدرب تشيلسي قائلًا: «كان لديه ما يكفي من الدافع. كان يملك بالفعل ما يكفي داخله، لذا لم أكن بحاجة إلى التطرق لذلك. كان الأمر مؤلمًا بالنسبة له، لكن ذلك أصبح من الماضي. نحن الآن نركّز على ما يقوم به بشكل جيد وما يمكنه تحسينه». وأضاف: «لقد كان رائعًا. ليس على الصعيد الكروي فحسب، بل في شخصيته ونضجه ورغبته. لديه هدف واضح جدًا هذا الموسم، وهو تقديم حملة عظيمة وتسجيل الكثير من الأهداف».

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