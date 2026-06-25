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أحمد فرهود

تجنُب سيناريو تشابي ألونسو وريال مدريد ليس برشلونة.. رغبة جوزيه مورينيو بـ"انهيار منتخبات نجومه" في كأس العالم أكبر من مجرد مزحة!

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جوزيه مورينيو في مهمة إعادة هيبة ريال مدريد..

بعد 13 سنة من الرحيل؛ عاد المدير الفني البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، لقيادة العملاق الإسباني ريال مدريد من جديد.

نعم.. مورينيو تولى تدريب ريال مدريد، في الفترة من 2010 إلى 2013، حيث قاده لتحقيق عددٍ من الألقاب المحلية؛ مع الوصول إلى المراحل المتقدمة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد غياب طويل عن ذلك.

ومع المشاكل الفنية والانضباطية التي عانى منها العملاق الإسباني، في آخر موسمين تحديدًا؛ ها هو رئيس النادي فلورنتينو بيريز يُقرر إعادة مورينيو مجددًا، في صيف العام الحالي.

وقبل بداية الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ أثار المدير الفني البرتغالي الجدل بـ"مزحته"، خلال حواره الحصري مع بودكاست "Beast Mode On".

مورينيو قال وهو يضحك بشدة، إنه يتمنى توديع جميع المنتخبات التي ينشط فيها نجوم ريال مدريد، من الأدوار الإقصائية الأولى ببطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وإذا ركزنا في كلمات جوزيه مورينيو، سنجد أنها أكبر من مجرد "مزحة" في حوارٍ ما؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..

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    الراحة.. مورينيو يريد تجنُب "سيناريو" تشابي ألونسو

    نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد لم يتمكنوا من الحصول على فترة راحة كافية، خلال صيف عام 2025؛ وذلك بسبب مشاركتهم في بطولة كأس العالم للأندية بـ"النظام الجديد"، في الولايات المتحدة الأمريكية.

    وقتها.. وصل ريال مدريد إلى دور نصف النهائي؛ قبل الخسارة القاسية من نادي العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، بأربعة أهداف دون رد.

    وظهر تأثير "قلة" الراحة، على مشوار الميرينجي في موسم 2025-2026؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الإصابات العديدة التي ضربت صفوف الفريق.

    * ثانيًا: معاناة الكثير من اللاعبين على المستوى البدني.

    * ثالثًا: ملل اللاعبين من المحاضرات الكروية والأمور الفنية.

    لذا.. فإن أمنية مورينيو بخروج المنتخبات التي ينشط فيها نجوم ريال مدريد، بشكلٍ مبكر من بطولة كأس العالم 2026؛ قد تكون بسبب خوفه من تكرار "سيناريو" الموسم الرياضي الماضي، مع المديرين الفنيين الإسبانيين تشابي ألونسو وألفارو أربيلوا.

    ويرغب مورينيو في حصول لاعبيه، على أكبر قسط من الراحة، مع الابتعاد عن أجواء كرة القدم لفترة؛ حتى يكونوا في أتم جاهزية "بدنية ونفسية"، عندما تبدأ التحضيرات للموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

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    الشباب.. مورينيو يعلم "ريال مدريد ليس مثل برشلونة"

    في العملاق الكتالوني برشلونة على سبيل المثال؛ دائمًا ما يُنظر إلى الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، على أنها فرصة لاكتشاف المواهب الصغيرة.

    بالطبع.. الكثير من الأندية تفعل ذلك، وليست قلعة البلوجرانا فقط؛ لكننا ذكرنا برشلونة باعتبار أنه الغريم التاريخي للعملاق الإسباني ريال مدريد، بالإضافة لكونه "النموذج العالمي الواضح" للفرق التي تعتمد على أبنائها الصغار.

    وتردد الجماهير الكتالونية باستمرار؛ قائلة: "هيا بنا.. لنكتشف موهبة جديدة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد، من أجل تصعيدها إلى الفريق الأول رسميًا".

    وعلى العكس تمامًا.. نادرًا ما نُشاهد ريال مدريد يعتمد على مواهبه أو أبنائه الصغار؛ وهو الأمر الذي قد يزداد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، عكس فترة المدير الفني الإسباني ألفارو أربيلوا مثلًا.

    ومن هُنا، إذا وصلت المنتخبات التي تضم نجوم ريال مدريد، إلى مرحلة متقدمة من بطولة كأس العالم 2026؛ فهذا يعني أن مورينيو سيضطر للاعتماد على عناصر شابة كثيرة في فترة الاستعدادات للموسم الجديد، من أجل سد النقص.

    "ما هي الاستفادة من ذلك بالنسبة للريال؟!".. الإجابة قد تكون "صفر"؛ لأنه مع بداية الموسم الرياضي الفعلي 2026-2027، سنجد مورينيو يعتمد على النجوم الكبار.

    وبالتالي يحتاج مورينيو إلى جميع نجوم ريال مدريد الكبار معه، في فترة الاستعدادات للموسم الجديد؛ حتى يعتادوا على أسلوب لعبه، مع تعليمهم فلسفته الكروية.

  • Kylian Mbappe Vinicius Junior Real Madrid 2025Getty Images

    الانسجام.. القضاء على "نقطة ضعف" مبابي وفينيسيوس

    بما أننا نتحدث عن تعود نجوم العملاق الإسباني ريال مدريد، على أسلوب لعب المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو؛ فبالتأكيد هُناك نقطة مهمة أخرى في رغبة هذا المدرب المخضرم، في خروج "منتخبات لاعبيه" مبكرًا من بطولة كأس العالم 2026.

    النقطة التي نقصدها هُنا؛ هي إيجاد "التوليفة المناسبة" بين المهاجم الفرنسي كيليان مبابي والنجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

    ورغم قيمة مبابي وفينيسيوس الفنية الكبيرة، إلا أن "عدم الانسجام" بين هذا الثنائي فوق أرضية الملعب؛ يؤثر على مستوايهما خلال المباريات، وهو ما ينعكس على نتائج الميرينجي بصفةٍ عامة.

    ومن مصلحة مورينيو، بعيدًا عن "المزحة" التي أطلقها في حواره سالف الذكر، أن تخرج فرنسا والبرازيل مبكرًا من المونديال؛ من أجل أن يحضر مبابي وفينيسيوس تحضيرات ريال مدريد للموسم الرياضي الجديد، مع محاولة وضع خطة تزيد الانسجام بينهما.

    وإذا حصل المدير الفني البرتغالي، على أفضل نسخة من هذا الثنائي؛ فإننا سنكون أمام هجوم مرعب، صعب على أي فريق التصدي له.

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    غرفة الملابس.. الصفقات الجديدة والقضاء على المشاكل

    بعيدًا عن الفنيات.. المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو وجد نفسه أمام مهمة أخرى، بعد توليه القيادة الفنية للعملاق الإسباني ريال مدريد؛ وهي كالتالي:

    * أولًا: إدخال الصفقات الجديدة في أجواء غرفة ملابس ريال مدريد، سريعًا.

    * ثانيًا: حل جميع المشاكل التي أشعلت النار في غرفة الملابس، أساسًا.

    وكما نُشاهد الآن؛ ريال مدريد بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز يقوم بعديد الصفقات في الميركاتو الصيفي الحالي، لتعويض "الموسمين الصفريين" الماضيين.

    وبناء على ذلك.. يحتاج مورينيو أن تخرج المنتخبات التي تضم نجوم ريال مدريد، بشكلٍ مبكر من بطولة كأس العالم 2026؛ من أجل مساعدة الصفقات الجديدة على الانسجام مع الوجوه القديمة، خلال فترة الاستعدادات للموسم الجديد.

    كذلك.. لا ننسى أن غرفة ملابس ريال مدريد، شهدت الكثير من المشاكل والاشتباكات بين اللاعبين، على مدار الموسم الماضي 2025-2026؛ لذا من المهم جدًا بالنسبة لمورينيو أن يجتمع بجميع لاعبيه، ويصفي النفوس - كما يُقال - خلال التحضيرات للعام الرياضي الجديد.


  • Jose Mourinho Real Madrid crestGetty/GOAL

    الخلاصة.. كلمات جوزيه مورينيو تحمل معاني كثيرة

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أن كلمات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو التي قد تبدو مجرد "مزحة" من الوهلة الأولى، تحمل معاني كثيرة جدًا.

    نعم.. مورينيو يحتاج إلى خروج جميع المنتخبات التي تضم نجوم ريال مدريد، بشكلٍ مبكر من بطولة كأس العالم 2026؛ للأسباب التالية:

    * أولًا: أخذ نجوم ريال مدريد أكبر قسط من الراحة.

    * ثانيًا: لحاق هؤلاء النجوم بالمعسكر الإعدادي مبكرًا.

    * ثالثًا: توفر الوقت له من أجل تعليم نجومه فلسفته الكروية.

    * رابعًا: خلق الانسجام بين النجوم القدماء والصفقات الجديدة.

    * خامسًا: حل أي مشاكل عالقة بين نجوم الريال من الموسم الماضي.

    وكل ذلك كفيل أن يجعل جوزيه مورينيو، يعيد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم لمنصات التتويج مجددًا؛ بعد "موسمين صفريين" أشعلا غضب عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير، في مختلف أنحاء العالم.

    إلا أنه يجب على مورينيو الحذر، فلقب كأس العالم هو حلم لكثير من النجوم؛ لذلك.. فإن توديع لاعبيه الكبار لهذه البطولة مبكرًا، قد يؤثر عليهم نفسيًا.

    وهُنا سيكون هذا المدرب البرتغالي المخضرم، أمام مهمة معالجة بعض نجومه نفسيًا، والذين سيتضررون من وداع بطولة كأس العالم 2026 مبكرًا؛ إذا تحققت أمنيته بالفعل، في الأيام القادمة.