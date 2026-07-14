"مسألة وقت" .. تشابي ألونسو يبرر قراره بالانضمام إلى تشيلسي بدلًا من ليفربول

تطرق المدرب الجديد لفريق تشيلسي إلى الأسئلة التي لا مفر منها بشأن ناديه السابق، موضحًا أن انتقاله إلى غرب لندن بدلًا من ميرسيسايد كان نتيجة للظروف.

وعلى الرغم من روابطه العميقة بليفربول، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2005، أصر المدرب البالغ من العمر 44 عامًا على أن الفرصة التي أتيحت له في ستامفورد بريدج جاءت في اللحظة المناسبة لتطور مسيرته المهنية.

وقال ألونسو لـ«بي بي سي سبورت» خلال يومه الأول في الملعب: «حسنًا، الأمر يتعلق بالتوقيت. أنا هنا اليوم في أول يوم لي في ستامفورد بريدج، أتحدث إليكم. أنا متحمس لهذا التحدي، وهو تحدٍ كبير، وتشيلسي هو أحد أكبر الأندية، وأتطلع إلى تحقيق النجاح هنا».

تشير التقارير إلى أنه لم يكن هناك أي اتصال مع «الريدز» في الأسابيع التي سبقت تعيينه، على الرغم من قيام ليفربول في النهاية بإقالة آرني سلوت بعد موسم ثانٍ صعب.