تشابي ألونسو وتشيلسي: "زواج مثالي" بعيدًا عن معارك ريال مدريد.. لكن "لعنة البلوز" تنتظره!

في البداية.. يجب الإشارة إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد لا يُشارك في البطولات القارية، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

نعم.. تشيلسي خسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا رسميًا؛ بينما لا يزال يُقاتل على حجز بطاقة التأهُل إلى الدوري الأوروبي، حتى الآن.

وبإمكان النادي اللندني المشاركة في الدوري الأوروبي؛ إذا توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، حيث من المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي في النهائي.

وهُناك حسابات مختلفة، قد تجعله يُشارك في دوري المؤتمر الأوروبي؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: خسارته لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نادي مانشستر سيتي.

* ثانيًا: بخسارة تشيلسي لقب كأس الاتحاد - إذا حدث -؛ سيذهب مقعد التأهُل إلى الدوري الأوروبي لمصلحة الفريق صاحب "المركز السابع"، في الدوري الإنجليزي.

* ثالثًا: المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بناء على كل ما سبق؛ سيذهب إلى الفريق صاحب "المركز الثامن"، في الدوري الإنجليزي.

وحاليًا.. يحتل تشيلسي "المركز التاسع"، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، برصيد 49 نقطة من 36 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن برينتفورد "الثامن"، قبل جولتين من النهاية.

أما إذا خسر تشيلسي نهائي كأس الاتحاد، وظل كما هو في "المركز التاسع" بجدول ترتيب الدوري؛ فهُنا سيكون غيابه مؤكدًا عن البطولات القارية بالكامل، في الموسم القادم.