ترك التدريب وأصبح صحفيًا! .. تشابي ألونسو يكشف صفقة تشيلسي المقبلة عن طريق الخطأ

أكدت عدة مصادر صحفية، منها "ماركا" والصحفي فابريتسيو رومانو، اتفاق تشابي ألونسو؛ المدير الفني السابق لريال مدريد، مع مسؤولي تشيلسي على قيادة الفريق في الموسم المقبل.

رومانو أوضح أن عقد تشابي سيمتد حتى عام 2030، إذ يرغب في مشروع طويل، لترسيخ أفكاره، على عكس تجربته الأخيرة مع ريال مدريد، التي لم يحظى بها بالفرصة الكاملة.

ومن المقرر أن يبدأ المدرب مهام عمله في الأول من يوليو المقبل خلفًا لكالوم مكفارلين.