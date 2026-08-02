"شفيت من جرح ريال مدريد": تشابي ألونسو يكشف سبب قبول تشيلسي .. أزمته الأولى وتجربته مع جوارديولا!

أعرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي تشيلسي، عن حماسه الكبير لتجربة العمل في البلوز، متحدثًا عن رحيله عن ريال مدريد وتجربته مع بيب جوارديولا، قبل التوجه إلى مسار التدريب.

وأعلن تشيلسي عن تعاقده رسميًا مع تشابي ألونسو، مطلع يوليو، ليتواجد على مقاعد البدلاء للبلوز، بعقد لمدة أربعة مواسم، حتى صيف 2030.

صاحب الـ44 عامًا، يملك الكثير من المحطات الناجحة في مسيرته، سواءً كلاعب أو مدرب، ما بين التتويج بـ16 لقبًا، خلال رحلته مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، وفوزه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم واليورو، ومن ثم كتابة التاريخ "كمدرب" مع باير ليفركوزن، حيث قاده لحصد لقب الدوري الألماني، لأول مرة في تاريخه، وإكمال الثلاثية المحلية، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، إلا أن رحلته في تدريب ريال مدريد، انتهت بشكل حزين، فرغم أن الميرينجي خسر تحت قيادته في 6 مباريات فقط من أصل 34 مباراة، حقق فيها 24 انتصارًا، إلا أنها كانت بمثابة "هزائم" مؤثرة، غادر فيها نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكانت نهاية رحلته، في الخسارة أمام برشلونة، بنتيجة (2-3)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.