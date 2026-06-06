تسديدة لكل مباراة والأسوأ من الأداء هو النقل التلفزيوني.. غضب جماهيري بعد تعادل قطر والسلفادور

أفرزت مواجهة السلفادور واقعًا فنيّا مريرًا يعيشه المنتخب القطري في شقه الهجومي، حيث واصل الفريق تقديم عروض باهتة عجز خلالها اللاعبون عن فك الشفرات الدفاعية للمنافس أو بناء هجمات منظمة تنتهي بتهديد حقيقي.

والمثير للصدمة أن العنابي خاض مباراتين وديتين كاملتين أمام أيرلندا ثم السلفادور ولم يتمكن طوال مئة وثمانين دقيقة سوى من تصويب تسديدتين فقط على المرمى بمعدل تسديدة واحدة يتيمة في كل مباراة.

هذا الفقر الهجومي الحاد يضع الجهاز الفني أمام علامات استفهام ضخمة حول مدى جاهزية الخط الأمامي وقدرة عناصر الوسط على الابتكار وصناعة الفرص، خاصة وأن المنتخب يفتقد تمامًا للنجاعة والحلول الفردية أو الجماعية التي تمكنه من الوصول إلى مناطق جزاء الخصوم، مما ينذر بمشاركة مونديالية معقدة إذا لم يتم تدارك هذه الأزمة سريعًا.



