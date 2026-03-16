تستمر الخلافات بين آلان شيرر وأنطوني جوردون، حيث يصر المهاجم الأسطوري السابق لنيوكاسل على ادعائه بمرضه الذي أثار غضب الجناح الإنجليزي
جوردون يرد على «الهراء المطلق»
اندلعت هذه الأزمة عندما تم استبعاد جوردون من التشكيلة الأساسية في مباراة الذهاب ضد العملاق الكتالوني، مما دفع شيرر إلى القول سابقًا إن الأمر يتطلب «شيئًا استثنائيًا» لإبعاده عن مثل هذه المباراة، وسط تكهنات بأن المرض قد تغلب على مهاجم نيوكاسل. وأثار ذلك ردًا غاضبًا من جوردون عقب أدائه الحاسم في الفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج.
وقال جوردون لوسائل الإعلام: "عادةً لا أحب توضيح الأمور لأنني لا أهتم كثيراً. لكن هذه المسألة تحتاج إلى توضيح لأنها مجرد هراء. القول بأنني لم أرغب في اللعب في أكبر مباراة في مسيرتي هو هراء مطلق".
شيرر يصر على انتقاده لجوردون
أوضح المحلل المخضرم وأحد رموز نيوكاسل أنه لا يشعر بأي ندم بعد أن انتقد غياب جوردون عن التشكيلة الأساسية خلال المباراة الحاسمة التي خاضها «المغبيز» ضد برشلونة في دوري أبطال أوروبا. وفي حديثه مع بودكاست «The Rest Is Football»، رد شيرر على التعليقات الأخيرة للجناح قائلاً: «جيد! أحب ذلك! لا بأس بذلك. لديك دائمًا الفرصة، والحق في الرد كلاعب. لن أغير أي شيء مما قلته الليلة الماضية ضد برشلونة. المرض لم يكن ليبعدني عن المباراة، وأعلم أنه قال إنها كانت [قرار] المدرب."
رووني وكين ينضمان إلى جوقة المعلقين
لم يكن شيرر الوحيد الذي شكك في مهنية جوردون، حيث علق الثنائي السابق في مانشستر يونايتد، روي كين وواين روني، على الموقف أيضًا. وكرر كين هذا الرأي في برنامج «ذا أوفرلاب»، قائلاً: «كيف يمكن أن تكون مريضًا وتشارك في المباراة لمدة نصف ساعة؟» كما استخف روني بدعوى المرض، قائلاً: «إذا كنت مريضًا، فأنت مريض. لا ينبغي أن تكون هناك. لقد مر بجانبنا قبل المباراة ولم يصافحنا. قال إنه لا يريدنا أن نصاب بأي شيء، لكنه بعد ذلك دخل غرفة الملابس مع زملائه في الفريق."
نفى لاعب إيفرتون السابق بشدة هذا الادعاء بعدم تقديره لفريق الإعلام، حيث أوضح أنه كان معزولاً في مكان مؤقت لتجنب انتشار المرض.
وأضاف جوردون: "أعتقد أن روني هو من قال إنني مررت بجانبهم ولم أصافحهم، ثم دخلت غرفة الملابس". "لقد غيرت ملابسي بنفسي في غرفة ملابس بحجم هذه. كنت وحدي مع مغسلة. لذا كان هذا هراءً تامًا، وأعتقد أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم".
الأنظار تتجه إلى مباراة الإياب في برشلونة
سيوجه نيوكاسل أنظاره الآن إلى مباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة مساء الأربعاء. وقد تعادل الفريقان 1-1 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك، مما جعل النتيجة متكافئة تمامًا قبل السفر إلى إسبانيا. وسيكون مدى جاهزية جوردون للانضمام إلى التشكيلة الأساسية أحد أبرز النقاط التي ستحظى بالاهتمام خلال الفترة التي تسبق المباراة. لقد كان الجناح شخصية حاسمة لفريق إيدي هاو في أوروبا هذا الموسم، ويحتل حالياً المركز الثاني في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف، خلف كيليان مبابي لاعب ريال مدريد (13).
