"تسببوا في ضرر لا يمكن إصلاحه".. برشلونة يبرر قراره بشكوى التحكيم بعد الخروج الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد!

وقد تحدث يوستي لتبرير قرار النادي بتقديم شكوى رسمية إلى الهيئة المنظمة لكرة القدم الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مباراة ربع النهائي المثيرة للجدل ضد منافسه المحلي أتلتيكو مدريد، حيث أثارت عدة قرارات غضب إدارة البلوجرانا.

وتسلط الشكوى الضوء على سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي، ولمسة اليد المزعومة لمارك بوبيل، وطرد إريك جارسيا.

علاوة على ذلك، يسعى النادي للحصول على توضيح بشأن ركلة جزاء محتملة لداني أولمو واشتباك مثير للجدل بين فيرمين لوبيز وخوان موسو.

وأوضح يوستي: "لقد أردنا تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المباراة التي أخرجتنا من دوري أبطال أوروبا، وهي أخطاء جسيمة أردنا إيصالها في هذا البيان، والتي تم شرحها جيدًا ونعتقد أنها لا تتوافق مع لوائح كرة القدم". وأصر على أن تأثير هذه القرارات تجاوز حدود الملعب، قائلاً: "لقد تسببت لنا في أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة، ومن ثم فإنها تعكس سخطنا أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".