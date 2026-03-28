Getty Images Sport
ترجمه
تزايدت آمال جيمس غارنر في المشاركة بكأس العالم بعد أن وصف توماس توخيل نجم إيفرتون بـ«فالفيردي الصغير» عقب ظهوره الأول المثير للإعجاب مع منتخب إنجلترا
نجم خط الوسط يترك بصمته
جاءت انطلاقة غارنر الدولية تحت الأضواء الساطعة لملعب ويمبلي، حيث بدا لاعب إيفرتون وكأنه في موطنه الطبيعي في قلب خط وسط منتخب إنجلترا. وعلى الرغم من الطابع التجريبي للتشكيلة التي خاضت المباراة أمام المنافس الجنوب أمريكي، فقد أظهر غارنر الانضباط التكتيكي والثقة الفنية التي يرغب توخيل في رؤيتها في قلب خط وسط فريقه.
- AFP
إشادة كبيرة من على خط التماس
أظهر خريج أكاديمية مانشستر يونايتد السابق نضجًا لا يتناسب مع قلة مشاركاته مع المنتخب الأول، حيث سيطر على وتيرة المباراة وأدار الكرات الثابتة بدقة. وقد أعطت قدرته على الموازنة بين الانتقالات الدفاعية والتمريرات الهجومية لمحة عن كيفية اندماجه في التشكيلة النهائية استعدادًا لكأس العالم 2026.
وقال توخيل للصحفيين في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "جيمس غارنر هو نسخة مصغرة من فالفيردي!". "إنه في طريقه إلى ذلك وقد لعب بشكل جيد للغاية. يتمتع بثقة طبيعية، وهو قوي بدنيًا للغاية، وفاز بالعديد من الكرات. في بعض المواقف، يمكنه أن يكون أكثر انفتاحًا في وضعية جسده وأن يتقدم بمزيد من الثقة. كان متورطًا في بعض حالات فقدان الكرة التي أدت إلى فقداننا بعض الثقة في آخر 10 دقائق من الشوط الأول، لكنه كان مثيرًا للإعجاب للغاية من حيث طريقة تدريبه وأدائه".
دورة تدريبية متميزة في مجال الإحصاء في أول ظهور لها
على الرغم من أن المباراة انتهت بالتعادل 1-1، حيث عادل هدف فالفيردي من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة هدف بن وايت الذي سجله في الدقيقة 81، إلا أن أداء غارنر خلال الـ69 دقيقة التي قضاها على أرض الملعب كان قوياً. ولعب في قلب خط الوسط، وسجل 59 لمسة للكرة، وأكمل 37 تمريرة من أصل 40 محاولة، وصنع أربع فرص. كما تألق دفاعياً، وفاز بستة صراعات ونجح في ثلاث تدخلات. وتشير الأرقام الأساسية لغارنر في المباراة إلى أنه جاهز تماماً للعب على الساحة الدولية.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تستعد إنجلترا الآن لمواجهة اليابان في مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء. وفي الوقت نفسه، يأمل غارنر في الحصول على فرصة أخرى للعب وإثبات جدارته، التي تستحق مكانًا في تشكيلة «الأسود الثلاثة» لبطولة كأس العالم المقبلة، حيث تشارك إنجلترا في المجموعة «ل» إلى جانب كرواتيا وغانا وبنما.