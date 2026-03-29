جوهرة برشلونة وقاهر باريس: ترينكاو وسواريز .. خصوم الغد بـ"140 مليون" وكابوس جيوكيريس يطارد سبورتنج!

منذ بداية الموسم، وكان ترينكاو وسواريز تحت الأضواء، وهذا ما تحدثنا عنه عبر موقع "جول"، في مقالين بعنوان "النصر سيندم عليه والحسرة الأكبر لبرشلونة .. سهم ترينكاو انطلق بسرعة تسبق بريق الأضواء ولشبونة يكسب الرهان!" و"لويس سواريز "كولومبيا" .. الاسم ليس ما يجمعه فقط مع صديق ميسي واكتئاب قلب مسيرته رأسًا على عقب!"

نجم تشابه اسمه مع أسطورة برشلونة وليفربول، ونجم إنتر ميامي الحالي، لويس سواريز، سجل اسمه بحروف من ذهب، في أول مواسمه مع سبورتنج لشبونة، حيث أثبت بأن النادي البرتغالي لا يحتاج لأن يذرف دمعة واحدة على رحيل فيكتور جيوكيريس، وأن النادي يملك عينًا ثاقبة، قادرة على التنقيب عن مواهب كروية فذة.

صاحب الـ28 عامًا، الذي عانى فترة من اكتئاب غير مجرى حياته، صار سريعًا رأس الحربة الذي يعتمد عليه سبورتنج لشبونة، وتمكن من إحراز 33 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة، بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، كما أنه ترك بصمته، وتمكن من إسقاط باريس سان جيرمان بهدفين، ودك شباك نابولي، في دوري أبطال أوروبا، كما لعب دورًا في ريمونتادا سبورتنج "المذهلة" أمام بودو/ جليمت، بعد خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في الإياب، ليرد سبورتنج بخماسية، بعد الامتداد للوقت الإضافي.

أضف إلى ذلك، إحرازه لـ24 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري البرتغالي، ليتربع في صدارة الهدافين، إلا أن هناك نقطة غير مطمئنة، وهي خروجه عن النص كثيرًا، ما انعكس على حصوله على 10 بطاقات صفراء.

أما عن فرانشيسكو ترينكاو، صاحب الـ26 عامًا، والذي أنقذ آمال البرتغال أمام الدنمارك، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، فهو أيضًا يعد حصانًا رابحًا، لسبورتنج، وهو الذي يقدر على اللعب كصانع ألعاب أو جناح أيمن وأيسر.

البرتغالي القادم من برشلونة، أيضًا يملك سجلًا مميزًا، بإحرازه 11 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 42 مباراة، منها 7 مساهمات في دوري أبطال أوروبا، ترك فيها بصمته أمام كيرات ألماتي ويوفنتوس وكلوب بروج وأتلتيك بيلباو وبودو/جليمت.