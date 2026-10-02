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Troy Parrott Ireland 2026Getty
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بعد هدفه المبهر .. تروي باروت يندّم يوفنتوس وميلان على ضياع "فرصة الموسم"!

تروي باروت
انتقالات
آيرلندا
ميلان
يوفنتوس

سجّل المهاجم الصريح الأيرلندي ثلاثة أهداف في مباراتين مع المنتخب الوطني، وقد كان في الماضي هدفاً لكل من يوفنتوس وميلان.

تألّق تروي باروت، بشكل كبير مع أيرلندا، ويريد الآن أن يفعل الأمر ذاته في أوروبا. المهاجم الصريح المولود في دبلن عام 2002 انطلق بقوة هذا الموسم، إذ سجّل ثلاثة أهداف في مباراتين مع أيرلندا، واحد في الفوز 3-0 على إسرائيل وهدفين في التعادل في النمسا.

وجاء أول تلك الأهداف إثر انطلاقة رائعة تضمّنت عددًا من المراوغات وتمريرة بين قدمي أحد المدافعين، وسرعان ما انتشر مقطع تلك المهارة بشكل واسع. وقد سبق ذلك هدفاه بقميص بيتيس، حيث حسم أولهما الفوز على ريال مدريد على ملعب بينيتو فيّامارين، فيما منح الثاني الفوز في ليل بدوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ24 عامًا، الذي تخرّج من أكاديمية توتنهام، مهاجم تقني وديناميكي يمتلك حسًّا تهديفيًا، وقد اقترب أكثر من مرة من الدوري الإيطالي، في ظل متابعة ميلان ويوفنتوس له على مدى عدة فترات انتقالات.


  • من إنجلترا إلى هولندا

    بعد أن سطع نجمه في آيه زد آلكمار، النادي المستعد دائمًا لبيع أفضل لاعبيه، مثل تيجاني رايندرز الذي انتهى به المطاف في ميلان في صيف 2023 (قبل رحيله إلى القادسية)، انتقل من هولندا إلى إسبانيا في 20 أغسطس، بعد أن سجّل 51 هدفًا في 97 مباراة على مدار موسمين في الدوري الهولندي الممتاز.

    وقد كان الانتقال من إنجلترا إلى الدوري الهولندي حاسمًا في مسيرته؛ فقد عانى باروت في دوري البطولة الإنجليزية بعد تخرّجه من قطاعات توتنهام الشبابية ووصوله إلى الفريق الأول، سواء بقميص ميلوول أو بقمصان إبسويتش وإم كيه دونز وبريستون نورث إند، ثم انتقل إلى روتردام وقدّم موسمًا رائعًا مع إكسلسيور، حيث سجّل 10 أهداف في 25 مباراة. وعلى طول الطريق، واصل أيضًا هزّ الشباك مع أيرلندا، سواء على مستوى منتخب تحت 21 عامًا أو مع المنتخب الوطني الأول.

  • الصفقة بـ20 مليونًا فقط: لكن ميلان ويوفنتوس؟

    تحية إلى بيتيس على اغتنامه الفرصة للتعاقد مع مهاجم بهذه الغزارة التهديفية مقابل 20 مليون يورو فقط؛ فميلان، الذي لا يملك في الوقت الراهن بديلًا حقيقيًا لجونسالو راموش، لأن كاماردا يلعب القليل جدًا، ويوفنتوس، الذي اضطر إلى ضم فولتمادي على سبيل الإعارة الجافة في اللحظة الأخيرة، كلاهما كان بحاجة إلى مهاجم آخر لمنافساته الثلاث. فلماذا لم يتحرك أي من الناديين للتعاقد مع باروت؟

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