Mark Pain
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أراوخو: مستقبلي في برشلونة لن يُحسم الآن.. وليفربول فريق عظيم!
أراوخو يستمتع بالمسؤولية مع ليفربول وبالتواصل مع الجماهير
مثّل مدافع ليفربول رونالد أراوخو فريق اللاعبين في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين قبل استضافة فياريال على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا. وبعد قدومه من برشلونة، أعرب الدولي الأوروجوياني عن امتنانه للاستقبال الحار من الجماهير المحلية.
واعترف أراوخو بأن اللعب لصالح ليفربول يحمل متطلبات هائلة، لكنه أكد أنه يزدهر في ظل التوقعات العالية والضغط الكبير، وأعلن المدافع التزامه الكامل بتحقيق النجاح في المسابقتين المحلية والأوروبية على حد سواء.
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مدافع يُحذّر من أسلوب الاستحواذ الذي ينتهجه فياريال
بعد أن واجه فياريال في مناسبات عديدة خلال فترته في إسبانيا، حذّر أراوخو من أن الغواصة الصفراء يمتلك جودة تمرير استثنائية. وأشار أراوخو قائلاً: "بعد برشلونة، هم الأكثر استحواذاً في الليجا، وهذا يخبرك بنوعية اللاعبين الذين يمتلكونهم".
"أعرف فياريال جيداً، فقد واجهته مرات عديدة. إنه فريق كبير ويضم لاعبين رائعين".
وأكّد: "لكننا في أنفيلد ولدينا هويتنا. علينا أن نقدّم كل ما لدينا منذ الدقيقة الأولى وأن نفرض أنفسنا على المباراة".
القدرة على التأقلم، دروس اللغة، وغياب سوبوسلاي
تقبّل أراوخو اللعب في مركز الظهير الأيمن تحت قيادة إيراولا، فيما كشف أنه يدرس اللغة الإنجليزية ليتواصل بفاعلية مع زملائه الشباب مثل ريو نجوموها وجيريمي جاكيه. وأوضح أراوخو قائلاً: "لن أنكر أنني أشعر براحة أكبر عند اللعب كمدافع في قلب الدفاع، لكن هذا ليس مشكلة".
"في كرة القدم توجد لغة عالمية، فحين تضطر إلى الصراخ في وجه أحدهم، سيفهمك".
وفي تعليقه على غياب دوم سوبوسلاي بسبب الإصابة، أضاف أراوخو: "دوم لاعب مذهل... في الوقت الراهن، لا يمكننا الاعتماد عليه ضمن التشكيلة وأنا واثق من أننا سنفتقده، لكن لدينا جودة كبيرة داخل صفوفنا".
الوقت مبكر للحديث عن العودة لبرشلونة
وفيما يخص مستقبله سواء سيتم تمديد إعارته او ضمه بشكل نهائي أم سيعود لبرشلونة أكد اللاعب الحالي لليفربول: "الوقت لا يزال مبكرًا للغاية لمعرفة إذا كنت سأنتقل إلى ليفربول بشكل نهائي".
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الريدز يسعون لتمديد سجلهم الأوروبي المهيمن على أرضهم
مدعومًا بسجل منزلي استثنائي يضم 15 فوزًا من آخر 16 مباراة خاضها في دور المجموعات أو مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد، يدخل ليفربول هذه المواجهة بكامل الثقة.
وعلى الرغم من أن فياريال جاء بعد فوزه على نابولي بنتيجة 3-1، يظل أراوخو مقتنعًا بأن ليفربول يملك الجودة التي تؤهله للذهاب بعيدًا في أوروبا.
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