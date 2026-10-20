مثّل مدافع ليفربول رونالد أراوخو فريق اللاعبين في المؤتمر الصحفي يوم الاثنين قبل استضافة فياريال على ملعب أنفيلد في دوري أبطال أوروبا. وبعد قدومه من برشلونة، أعرب الدولي الأوروجوياني عن امتنانه للاستقبال الحار من الجماهير المحلية.

واعترف أراوخو بأن اللعب لصالح ليفربول يحمل متطلبات هائلة، لكنه أكد أنه يزدهر في ظل التوقعات العالية والضغط الكبير، وأعلن المدافع التزامه الكامل بتحقيق النجاح في المسابقتين المحلية والأوروبية على حد سواء.