تركيا والباراجواي | الإثارة حضرت ولكن ليست كروية .. وجولر احتاج مونتيلا "داخل الملعب"

حققت باراجواي انتصارًا من ذهب على تركيا صباح السبت لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم بهدف نظيف رغم لعب شوط كامل بعشر لاعبين عقب طرد ميجيل ألميرون بنهاية الشوط الأول.
انتصار باراجواي يحافظ على حظوظها بالعبور للدور التالي بعد أن رفعت رصيدها إلى ثلاث نقاط عقب خسارتها برباعية لهدف في اللقاء الأول ضد المضيف الولايات المتحدة، بينما ودعت تركيا البطولة بخسارة جديدة عقب اللقاء الافتتاحي ضد أستراليا بثنائية نظيفة.
مباراة كانت حافلة بالأحداث، تحكيميًا وكرويًا، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.