England World Cup ladder GFXGetty/GOAL

ترتيب لاعبي منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026: كول بالمر مهدد بالاستبعاد، بينما تزداد أهمية جود بيلينغهام

حققت إنجلترا نتائج وأداءً متفاوتين خلال المباريات الـ12 التي خاضتها في عهد توماس توخيل. ولا تزال إنجلترا تُعدّ من أفضل الفرق في كرة القدم الدولية، حتى وإن لم تكن قد قدمت أداءً متميزًا على مدى فترات طويلة منذ عهد السير غاريث ساوثغيت. ومع ذلك، فهي من بين المرشحين للفوز بكأس العالم 2026 لعدة أسباب.

أبرز ما في الأمر هو وجود نجوم من الطراز الأول في التشكيلة إلى جانب عمق القوة. فحتى لو خسر «الأسود الثلاثة» بعض لاعبيها الأساسيين، فإنها لا تزال قادرة على تشكيل فريق يتمتع بمواهب تفوق بكثير أي منافس.

تشتد المنافسة على المراكز، حيث لم يثبت العديد من اللاعبين الرئيسيين وجودهم بعد تحت إشراف المدرب الألماني، في حين قدم بعض المنافسين الهامشيين أداءً يستحقون به استدعاءهم للمشاركة في نهائيات البطولة.

إذن، من سيستدعي توخيل هذا الصيف؟ من هم اللاعبون الذين حجزوا مقاعدهم ومن هم المعرضون للخطر؟ استعرض موقع GOAL حالة تشكيلة منتخب إنجلترا قبل كأس العالم:

  England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    أقفال لا شك فيها

    بادئ ذي بدء، علينا أن نستند في تحديد هذه الفئات إلى افتراض أن كل لاعب يرغب توخيل في استدعائه سيكون جاهزًا بدنيًا بحلول الموعد الذي يتعين عليه فيه إرسال قائمته النهائية إلى الفيفا. ومع ذلك، ربما لا يزال هناك سوى عدد قليل من اللاعبين الذين سيكونون حتمًا على متن الطائرة نظرًا لموثوقيتهم في الأداء مع النادي والمنتخب. فالقائد والهداف التاريخي هاري كين مرشح مؤكد للمشاركة كما هو الحال دائمًا.

    يتمتع أرسنال بممثلين اثنين في هذه الفئة، حيث لا يزال ديكلان رايسوبوكايو ساكا من أكثر نجوم "الأسود الثلاثة" ثباتاً في الأداء عندما يكونان خاليين من الإصابات. مع اقتراب نهاية موسم مزدحمة حيث يسعى "المدفعجية" لتحقيق الثلاثية، سيصلي توخيل من أجل أن يكونا لائقين وجاهزين بالفعل بحلول شهر يونيو.

    لسنوات، حاول النقاد إزاحة جوردان بيكفورد من تشكيلة إنجلترا الأساسية، لكنه لم يزد إلا مكانةً داخل الفريق منذ إنجازاته في صد ركلات الجزاء في يورو 2020. نحن جميعاً نحب حارس المرمى المجنون الذي يتحدث إلى نفسه أحياناً؛ فهو الحارس الأول حتى إشعار آخر.

    بالطبع، سيكون من الإهمال أن نتجاهل ريس جيمس عندما يتعلق الأمر بتسمية اللاعبين الذين سيختارهم توخيل حتى لو كانت حياته تعتمد على ذلك. في تشيلسي، ساعد الألماني في تحويل جيمس إلى الظهير الأيمن من الطراز الرفيع الذي هو عليه اليوم، وهو بوضوح الخيار الأول لهذا المركز، دون أي شك.

    إجمالي عدد اللاعبين: 5

  England Training & Media ActivityGetty Images Sport

    القادة الآخرون في فريق توخيل

    كانت هناك فترة بدا فيها أن مكانة جود بيلينغهام ضمن التشكيلة بأكملها أصبحت موضع شك. فقد غاب عن معسكر أكتوبر عندما قرر توخيل الحفاظ على نفس التشكيلة التي شاركت في معسكر الشهر السابق، وحتى عندما عاد نجم ريال مدريد إلى صفوف الفريق، جاء ذلك مصحوبًا بتحذير ينذر بالسوء من المدرب: «نحن لا نجمع اللاعبين الأكثر موهبة، بل نحاول بناء فريق. الفرق هي التي تفوز بالبطولات، وليس أي شخص آخر". لكن نجم "جالاكتيكوس" استطاع استعادة ثقة توخيل، وبعد نتائج سيئة في مباراتين غاب عنهما، يبدو أن مكان بيلينغهام أصبح مضمونًا.

    تم ذكر بيلينغهام سابقًا كجزء من فريق القيادة الذي يضم أيضًا اللاعبين المذكورين أعلاه، بالإضافة إلى مدافع مانشستر سيتي مارك جويهي، الذي أبهر الجميع في ملعب الاتحاد بعد انتقاله في يناير من كريستال بالاس، وتم تعيينه كقائد لمنتخب إنجلترا في المباراة التي خسرها الفريق أمام اليابان.

    إجمالي عدد اللاعبين: 7

  England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    أمور شبه مؤكدة

    بعد ذلك، لدينا اللاعبون الذين يبدو أن توخيل حريص على إشراكهم وسيعتمد عليهم بشكل شبه مؤكد، لكنهم لا ينتمون تمامًا إلى دائرته المقربة. كما أن نجاح مورغان روجرز في دور رقم 10 خلال المعسكرات التدريبية الأخيرة قد زاد الأمور تعقيدًا بالنسبة لبيلينغهام، حيث يبدو لاعب أستون فيلا أكثر استعدادًا للعب دور داعم.

    لاعب آخر من أستون فيلا نال إعجاب توخيل هو إزري كونسا، الذي يمكن القول إنه أسرع قلب دفاع في إنجلترا، وقد أثبتت سرعة تعافيه أنها ميزة إضافية خلال المعسكرات التدريبية الأخيرة.

    أحد اللاعبين الذين صعدوا هذا السلم بوتيرة مذهلة خلال المعسكرات التدريبية القليلة الماضية هو إليوت أندرسون لاعب نوتنغهام فورست، الذي أثبت أنه الشريك المثالي لرايس في خط الوسط، ومن المفهوم أن يتم ربطه بانتقال ضخم إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الستة الكبرى بسبب أدائه الرائع.

    إجمالي عدد اللاعبين: 10

  FBL-WC-2026-FRIENDLY-ENG-JPNAFP

    الرهانات المرجحة

    استعاد ماركوس راشفورد بريقه خلال فترة إعارته إلى برشلونة هذا الموسم، حتى وإن لم يعد بعد إلى المستوى النجمي الذي أظهره سابقًا مع مانشستر يونايتد. لكنه، بصفته مهاجمًا سريعًا ومتعدد الاستخدامات وذو خبرة ويتمتع بقدر من الجاهزية، يستحق أن يكون ضمن قائمة الـ26. وينطبق الأمر نفسه على أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل.

    بين القائمين، يعد بطل كريستال بالاس دين هندرسون أفضل بديل لبيكفورد في الوقت الحالي، على الرغم من استمرار عدم اليقين بشأن من سيحصل على المركز الثالث والأخير بين حراس المرمى.

    إجمالي عدد اللاعبين: 13

  FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    جون ستونز

    نعم، جون ستونز يستحق فئة خاصة به. نحن نعلم، نحن نعلم، لقد قلنا إننا سنفترض أن جميع اللاعبين في كامل لياقتهم وخالين من الإصابات، لكن هذا الأمر ببساطة غير ممكن مع مدافع مانشستر سيتي.

    سيكون ستونز على متن الطائرة إذا سمحت حالته الصحية بذلك، لكننا نحتاج أيضًا إلى أن نكون أكثر واقعية ونضعه في مرتبة أدنى في هذا الترتيب نظرًا لمدى احتمالية أو عدم احتمالية هذا الاحتمال.

    إجمالي عدد اللاعبين: 14

  England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    يدخل أكثر مما يخرج

    لا يوجد نقص يذكر في الظهيرين الأيسرين المتميزين المؤهلين للانضمام إلى منتخب إنجلترا، لكن اسمين برزا عن البقية، وهما لويس هول لاعب نيوكاسل، ونيكو أورايلي لاعب مانشستر سيتي الفائز بكأس كاراباو. وتعد مراكزهما مطمعاً للكثيرين وتخضع لمنافسة شديدة، خاصةً وأن كلاهما لم يقدم أداءً يذكر لتعزيز فرصتهما في مارس الماضي.

    إن عودة كوبي ماينو إلى التشكيلة في أول فرصة ممكنة تبشر بالخير للاعب وسط مانشستر يونايتد، خاصة أنه يتمتع بخبرة المشاركة في نهائي يورو 2024 مقارنة بمنافسيه على هذا المركز. كما شارك آدم وارتون لاعب كريستال بالاس في تلك البطولة، وظل في حسابات توخيل رغم موسمه المتقلب.

    يميل توخيل إلى الاعتماد على إبيريتشي إيزي، حتى كلاعب بديل، وقد يكون غياب لاعب أرسنال عن هذه الفترة السيئة قد زاد من حبه له.

    من بين النجوم الذين يقفون على هامش فريق توخيل، ربما يكون فيل فودن لاعب مانشستر سيتي هو الأكثر حظاً في الانضمام إلى التشكيلة، حيث يبدو أن المدرب السابق لتشيلسي معجب بقدراته الفنية وتعدد استخداماته في خط الهجوم. في هذه المرحلة، سيكون هذا اختياراً مثيراً للجدل.

    إجمالي عدد اللاعبين: 20

  England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    اللاعبون

    وكما هو الحال في كرة القدم على مستوى الأندية، لا يمكن أن يكون لديك تشكيلة مكونة من 26 لاعبًا يعتقدون جميعًا أنهم يستحقون أن يكونوا في التشكيلة الأساسية. فأنت لا تزال بحاجة إلى لاعبين يدركون مكانتهم ويرضون بها من أجل تحقيق التوازن داخل غرفة الملابس أيضًا.

    من الجدير بالذكر أن توخيل ذكر اسم لاعب آخر كان مفضلاً في تشيلسي وهو تريفو تشالوباه عند مناقشة خياراته في مركز قلب الدفاع الأسبوع الماضي، ومن المفيد أنه يمكنه اللعب في مركز الظهير أيضاً.

    اعتمد توخيل على خبرة وقيادة جوردان هندرسون، الذي يلعب الآن في برينتفورد، وحتى أنه عين لاعب الوسط كقائد للفريق في المباراة ضد أوروغواي. وعلى الطرف الآخر، لا يزال هناك حيوية شبابية منعشة في نوني مادويكي وصراحته على كلا الجانبين.

    الآن بعد أن أصبح لاعباً دولياً كامل الأهلية وقدم أداءً جيداً في نهائي كأس كاراباو، قد يحصل جيمس ترافورد على المركز الأخير في حراسة المرمى، حتى لو لم يكن يلعب أسبوعياً مع مانشستر سيتي.

    إجمالي عدد اللاعبين: 24

  England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    نجوم على حافة الهاوية

    وقد التزم توخيل بشكل عام بوعده عندما قال إنه سيختار اللاعبين بناءً على أدائهم ومدى انسجامهم كفريق، وليس بناءً على أسمائهم فحسب.

    لطالما كان هناك جدل حول مكانة ترينت ألكسندر-أرنولد في تشكيلة إنجلترا، ولكن ما يجب أن يكون واضحاً الآن هو أنه سيكون من الجنون أن يغيب لاعب ريال مدريد عن كأس العالم لأي سبب آخر غير مشاكل تتعلق باللياقة البدنية. ومن المؤكد أن توخيل سيدرك ذلك أيضاً بعد أدائه أمام أوروغواي واليابان.

    نظراً لخبرته في المباريات الكبيرة، وتهديده في الكرات الثابتة، ومكانته المفضلة بين اللاعبين والمشجعين على حد سواء، من المرجح أن يكون هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، قد بذل ما يكفي ليضمن مكاناً في التشكيلة النهائية، حتى مع تحدي توخيل له الأسبوع الماضي.

    إجمالي عدد اللاعبين: 26

  England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    منطقة الخطر

    إذا كان هناك لاعب مشهور لن يشارك في تشكيلة إنجلترا لبطولة كأس العالم، فمن المحتمل جدًا جدًا أن يكون كول بالمر. فلم يقدم الكثير مع منتخب إنجلترا خارج نهائي يورو 2024 بما يبرر استمرار ضمه، في حين أن قضاء الصيف في الراحة قد يكون مفيدًا له بعد عامين مرهقين دون خوض فترة إعداد كاملة قبل الموسم.

    يعد بالمر ضرورة أكثر منه رفاهية. على الأرجح، سيظل ضمن قائمة الـ26 لاعباً بسبب انسحاب بعض اللاعبين، لكنه معرض لخطر قضاء شهري يونيو ويوليو في المنزل.

    إجمالي عدد اللاعبين: 27

  England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    المعركة رقم 9

    إن خوض توخيل مباراة اليابان بدون مهاجم معروف يشير إلى أنه ليس سعيدًا تمامًا بالخيارات المتاحة أمامه بخلاف كين، الذي شبهه بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو من حيث تأثيره الذي لا يمكن الاستغناء عنه على منتخب إنجلترا. ومع ذلك، إذا كان هناك لاعب آخر سيُستبعد من قائمة الـ27 المذكورة أعلاه، فمن المرجح أن يكون مهاجمًا وسطًا يتم استدعاؤه في اللحظة الأخيرة.

    وبسبب عدم قيامه بأي شيء على الإطلاق، تبدو سمعة أولي واتكينز كبديل مفضل آمنة إلى حد كبير، شريطة أن ينهي الموسم بمستوى عالٍ مع أستون فيلا. على الجانب الآخر، قد يحتاج دومينيك سولانكي الآن إلى إنقاذ توتنهام من خطر الهبوط ليحظى بفرصة أخرى.

    لم يقدم دومينيك كالفيرت-لوين الكثير خلال مشاركته التي استمرت 34 دقيقة ضد أوروغواي، وسيكون محظوظاً إذا حصل على فرصة أخرى، ما لم يبرز أيضاً في الصراع من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. قد يعود داني ويلبيك من برايتون وإيفان توني من الأهلي إلى ذهن توخيل مرة أخرى بعد غياب لاعبيه اللذين يحملان اسم "دوم".

    إجمالي عدد اللاعبين: 31

  England v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    الأمل في المتسربين

    من المؤكد أن جميع اللاعبين الذين لديهم فرصة للتأهل إلى كأس العالم لن يكونوا في كامل لياقتهم هذا الصيف. ستكون هناك بالتأكيد مراكز شاغرة، وسيكون اللاعبون الذين يلعبون أدوارًا محددة، والذين سبق ذكرهم، هم المستفيدون المحتملون.

    في خط الدفاع، عمل جيد سبنس وتينو ليفرامينتو ودان بيرن وفيكايو توموريوجاريل كوانسا عن كثب مع توخيل خلال عدة معسكرات تدريبية، لكن عليهم أن يحذروا من المستوى الممتاز الذي يقدمه لوك شو على مستوى النادي وعودة بن وايت إلى الخدمة الدولية.

    أصبح توخيل مغرمًا بلاعب وسط إيفرتون جيمس غارنر، حيث شبهه بفيديريكو فالفيردي بعد ظهوره الأول مع منتخب الأسود الثلاثة، بينما في الطرف الآخر من ميرسيسايد، لا ينبغي استبعاد كورتيس جونز لاعب ليفربول كخيار أيضًا. وفي خط الهجوم، يجد جارود بوين قائد وست هام دائمًا طريقة للانضمام إلى التشكيلة، على الرغم من أن مكانته كهداف أساسي من على مقاعد البدلاء قد تكون مهددة من قبل هارفي بارنز لاعب نيوكاسل.

    إجمالي عدد اللاعبين: 42

  England v Albania - European Qualifiers Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    المرشحون السابقون

    إن خبرة توخيل السابقة كمدرب لتشيلسي تعني أنه عمل شخصياً مع لاعبين آخرين على هامش منتخب إنجلترا. روبن لوفتوس-تشيك وكونورغالاغر هما اللاعبان الوحيدان في هذا الجزء من الترتيب اللذان لا يزالان في دائرة المنافسة، على الرغم من أنه يمكننا على الأرجح استبعاد ماسون ماونت لعدم تمكنه من خوض عدة مباريات متتالية مع مانشستر يونايتد (وبالتالي لن يتم إدراجه في العدد الإجمالي النهائي).

    هناك أيضًا لاعبون أعجب بهم توخيل منذ أن أصبح مدربًا لمنتخب إنجلترا، لكنهم بحاجة إلى أداء قوي حتى نهاية موسم 2025-2026 ليتمكنوا من العودة إلى التشكيلة. مايلز لويس-سكيلي من أرسنال، ومورغان جيبس-وايت من نوتنغهام فورست، وأليكس سكوت من بورنموث، هم من ينطبق عليهم هذا الوصف.

    إجمالي عدد اللاعبين: 47

  Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    صغير جدًا على الطيران

    هناك رأي مفاده أن توخيل يجب أن يفكر في ضم نجم أرسنال الصاعد ماكس داومان والمهاجم المتميز لليفربول ريو نغوموها، نظراً للسرعة التي تكيفوا بها مع كرة القدم للكبار. إن قدرتهما ليس فقط على اللعب، بل والمساهمة بشكل فعال في مواسم هذه الأندية الكبرى، تشير بالفعل إلى أنهما جاهزان لتمثيل بلدهما أيضاً.

    لم يغلق توخيل الباب أمام اختيار المراهقين في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أنه من الخيالي بعض الشيء في هذه المرحلة توقع أن يدمجهم في الوقت المناسب لكأس العالم 2026.

    إجمالي عدد اللاعبين: 49

  FBL-FRIENDLY-ENG-TRAININGAFP

    حارس المرمى "فيبسمن"

    سنختتم قائمة اللاعبين بأولئك الذين يتنافسون على المركز الثالث والأخير لحارس المرمى، والذي يعلم الجميع أنه الدور الأكثر متعة في أي تشكيلة. أحضر قفازاتك، وأحضر الحماس، وبذلك تكون المهمة قد أنجزت.

    آرون رامسدال، الذي استبدل نيك بوب في الترتيب الهرمي لنيوكاسل، سيكون "مبعث الحماس" المثالي في حال تعرض أي من الحراس الثلاثة في قمة الترتيب للإصابة لأي سبب من الأسباب. كما دخل جيسون ستيل، الحارس الاحتياطي لفريق برايتون، في المنافسة بعد اختياره المفاجئ للمشاركة في المباريات الودية في مارس.

    إجمالي عدد اللاعبين: 52

  England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    التشكيلة المتوقعة لمنتخب إنجلترا في كأس العالم 2026

    حراس المرمى: جوردان بيكفورد، دين هندرسون، جيمس ترافورد

    المدافعون: ريس جيمس، مارك جويهي، إزري كونسا، جون ستونز، لويس هول، نيكو أورايلي، تريفو تشالوباه، ترينت ألكسندر-أرنولد، هاري ماجواير

    لاعبو الوسط: ديكلان رايس، جود بيلينجهام، مورغان روجرز، إليوت أندرسون، كوبي ماينو، آدم وارتون، جوردان هندرسون

    المهاجمون: هاري كين، بوكايو ساكا، ماركوس راشفورد، أنتوني جوردون، إبيريتشي إيزي، فيل فودن، نوني مادويكي