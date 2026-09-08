للأسف، تعرضت بونماتي لكسر في عظمة الشظية في نوفمبر، وهو ما استلزم إجراء جراحة وأبعدها عن الملاعب حتى عادت في مايو. ومع ذلك، تمكنت من أداء دورها في تتويج برشلونة برباعية، بعد الفوز على ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحسم الكرة الذهبية الرابعة.

ويزيد من الغموض أن هذا لم يكن عامًا لكأس العالم في كرة القدم النسائية، كما أن كأس الأمم الأفريقية، التي فازت بها الكاميرون في أغسطس، لم تدخل أيضًا ضمن التصويت على الكرة الذهبية للسيدات 2026. وبناء على ذلك، فإن أداء اللاعبات مع الأندية في موسم 2025-26 هو الذي سيحدد إلى حد كبير ترتيب هذه الجائزة، باستثناء من شاركن في كأس آسيا، التي فازت بها اليابان في مارس.

إذًا، من هن أبرز المرشحات للفوز بجائزة 2026؟ يستعرض GOAL أبرز الأسماء الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد الكشف عن الترشيحات في 8 سبتمبر...

التحديث السابق: 2 يونيو