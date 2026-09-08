هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Women's Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

ترجمه

ترتيب المرشحات للكرة الذهبية للسيدات 2026: من ستنهي هيمنة أيتانا بونماتي على الجائزة الذهبية للسيدات لثلاثة أعوام؟

تصنيفات
الكرة النسائية
أليكسيا بوتياس
أليسيا روسو
ميلشي دومورناي
ماريونا كالدينتي
K. Shaw
بيرنيل هاردير
فيفيان ميديما
كارولين جراهام هانسن
باتريسيا جويخارو
دوري أبطال أوروبا للسيدات
برشلونة للسيدات
أرسنال
دوري السوبر الإنجليزي للسيدات
الدوري الإسباني للسيدات
الدوري الأمريكي للسيدات
الدوري الفرنسي
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
كأس آسيا للسيدات
يوي هاسيغاوا
T. Chawinga
كلارا بوهل
E. Pajor
كلاوديانا بينا
النرويج للسيدات
بايرن ميونخ للسيدات
فقرات ومقالات
إنجلترا للسيدات
مانشستر سيتي
اليابان للسيدات
مالاوي
كانساس سيتي
جامايكا للسيدات
ألمانيا للسيدات
الدنمارك للسيدات
إسبانيا للسيدات
بولندا للسيدات
هاييتي للسيدات
ليون للسيدات
هولندا للسيدات
كاتالينا كول

فازت أيتانا بونماتي بكل من آخر ثلاث جوائز «بالون دور فيمينين»، لكن هذا التكريم سيذهب إلى لاعبة أخرى في عام 2026. فهل ستكون أليكسيا بوتياس، الفائزة بالجائزة مرتين وزميلتها في برشلونة، هي من تؤكد مجدداً أنها أفضل لاعبة في كرة القدم النسائية؟ أم قد يظهر اسم جديد في سجل الفائزات عندما تُسلَّم الكرة الذهبية في باريس خلال أكتوبر؟

للأسف، تعرضت بونماتي لكسر في عظمة الشظية في نوفمبر، وهو ما استلزم إجراء جراحة وأبعدها عن الملاعب حتى عادت في مايو. ومع ذلك، تمكنت من أداء دورها في تتويج برشلونة برباعية، بعد الفوز على ليون في نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن ذلك لم يكن كافيًا لحسم الكرة الذهبية الرابعة.

ويزيد من الغموض أن هذا لم يكن عامًا لكأس العالم في كرة القدم النسائية، كما أن كأس الأمم الأفريقية، التي فازت بها الكاميرون في أغسطس، لم تدخل أيضًا ضمن التصويت على الكرة الذهبية للسيدات 2026. وبناء على ذلك، فإن أداء اللاعبات مع الأندية في موسم 2025-26 هو الذي سيحدد إلى حد كبير ترتيب هذه الجائزة، باستثناء من شاركن في كأس آسيا، التي فازت بها اليابان في مارس.

إذًا، من هن أبرز المرشحات للفوز بجائزة 2026؟ يستعرض GOAL أبرز الأسماء الأقرب للفوز بالكرة الذهبية بعد الكشف عن الترشيحات في 8 سبتمبر...

التحديث السابق: 2 يونيو

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    15كاتا كول (برشلونة) 🆕

    في 2025-26: 23 مباراة بشباك نظيفة. فازت بدوري الأمم الأوروبية، ودوري Liga F، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    هناك بعض المباريات التي لا يكون لدى كاتا كول فيها الكثير لتفعله، بصفتها حارسة مرمى في هذا الفريق المهيمن من برشلونة. وكل ما يفعله ذلك هو أن يجعل اللحظات التي تُستدعى فيها للتدخل أكثر إثارة للإعجاب.

    وكان نهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام مثالاً رائعاً على ذلك. فالنتيجة النهائية، التي انتهت بفوز برشلونة 4-0، قد توحي بأن الفريق الكتالوني واجه مهمة سهلة في هزيمة ليون وحصد لقبه الأوروبي الرابع، لكن ذلك ليس صحيحاً. فقد كان على كول أن تكون في أفضل حالاتها في هذه المواجهة، وتصدت لأربع كرات مميزة لتحافظ على تقدم فريقها، قبل أن يضفي هدفان متأخران من سالمى بارالويلو مزيداً من البريق على النتيجة النهائية.

    وكانت تلك واحدة من 23 مباراة حافظت فيها كول على شباكها نظيفة خلال موسم 2025-26 المميز مع برشلونة وإسبانيا، إذ ساعدت الفريقين على تحقيق نجاح كبير. وقد تمر مساهماتها أحياناً من دون تقدير، لكن ما قدمته في نهائي دوري أبطال أوروبا كان يجب أن يكون تذكيراً بأهميتها، وأن يمنحها بعض التقدير بعد أول ترشيح لها على الإطلاق لجائزة الكرة الذهبية.

    • إعلان
  • Arsenal v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    14ماريونا كالدينتي (أرسنال) ⬇️

    في 2025-26: سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية للسيدات.

    بعد أن حلّت في المركز الثاني في تصويت الكرة الذهبية العام الماضي، هل تستطيع ماريونا كالدينتي حسم الكرة الذهبية هذه المرة؟ كانت الدولية الإسبانية مؤثرة بالتأكيد مجدداً مع أرسنال، وساعدته على الفوز بالنسخة الافتتاحية من كأس العالم للأندية للسيدات.

    لكن أرقام كالدينتي الهجومية تراجعت مقارنة بالعام الماضي، سواء على الصعيد المحلي أو في دوري أبطال أوروبا، بسبب الدور الأعمق الذي طُلب منها أن تؤديه بشكل أكثر انتظاماً على مستوى النادي، ومن المرجح أن يؤثر ذلك في فرصها. كما أن معاناتها في ترك بصمتها في المراحل الأخيرة من دفاع أرسنال عن لقبه الأوروبي، الذي أنهاه ليون عند الدور نصف النهائي، ستضر بها. ومع ذلك، من المتوقع أن تحصد وصيفة العام الماضي بعض الأصوات.

  • Vivianne Miedema Manchester City 2025-26Getty Images

    13فيان ميديما (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: 14 هدفًا، وخمس تمريرات حاسمة. فازت بالدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    تعرضت فيفيان ميديما لسلسلة مؤسفة من الإصابات، ما يعني أنه مرّ وقت طويل منذ آخر مرة رُشحت فيها لجائزة الكرة الذهبية، إذ غابت عن القائمة النهائية منذ أن احتلت المركز 11 في عام 2022. لكن اللاعبة الهولندية تُعد على نطاق واسع واحدة من أفضل اللاعبات على هذا الكوكب، وقد ذكّرت الجميع في الموسم الماضي تمامًا بسبب حصولها على مركزين متتاليين ضمن الخمسة الأوائل في تصويت الكرة الذهبية في النسختين اللتين سبقتا 2022، وذلك بعدما لعبت دورًا رئيسيًا في مشوار منح مانشستر سيتي أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات خلال 10 سنوات.

    ولم تسجل سوى لاعبتين فقط أهدافًا أكثر من ميديما في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الموسم الماضي، كما جاءت أيضًا في المركز الثالث من حيث التمريرات الحاسمة، والثانية من حيث مجموع المساهمات التهديفية المباشرة. غياب مانشستر سيتي عن المنافسات الأوروبية سيضر بحظوظها في معادلة بعض المراكز الأعلى التي حققتها سابقًا في الكرة الذهبية، لكن المهاجمة لا تزال تستحق نيل ترشيح بعد أول موسم لها منذ فترة من دون إصابات، مع تعزيز عودتها إلى التسجيل في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي فرصها أكثر.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Claudia Pina Barcelona Women 2025-26Getty Images

    12كلوديا بينا (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: 32 هدفًا، وتسع تمريرات حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية، ودوري Liga F، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    قدمت كلوديا بينا موسمًا رائعًا في 2025-26. فازت بالحذاء الذهبي في دوري Liga F، وكانت واحدة من أكثر المهاجمات تهديفًا في القارة طوال الموسم، ما عاد بالفائدة على كل من إسبانيا، التي ساعدتها على الفوز بدوري الأمم، وبرشلونة، الذي فاز بالرباعية.

    ومع ذلك، شهد مردودها التهديفي تراجعًا طفيفًا في النصف الثاني من الموسم، إذ لم تستفد من المباريات الكبيرة التي خاضها برشلونة. فلم تسجل أي هدف، ولم تصنع أي هدف، ولم تقدم لحظات لافتة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، ولا في كلاسيكو Liga F أمام ريال مدريد، ما يجعلها تحتل مركزًا أدنى في هذا الترتيب، رغم أنها سجلت في نهائي كأس الملكة.

  • Temwa Chawinga Getty Images

    11تموا تشاوينغا (كانساس سيتي كارنت) ↔️

    في 2025-26: 18 هدفًا وأربع تمريرات حاسمة. فازت بدرع NWSL والحذاء الذهبي.

    من الصعب دائمًا معرفة كيف سيُنظَر إلى نجمات NWSL في تصويت الكرة الذهبية، لأن جدول الدوري لا يتماشى مع معايير الجائزة من حيث التواريخ ونقاط التوقف. في العام الماضي، كانت هناك ثلاث نجمات فقط من NWSL ضمن المرشحات، وكان وجود كل من مارتا وإستير جونزاليس مرتبطًا بدرجة أكبر بما قدمتاه في البطولات الكبرى، إذ تُوجت مارتا بالكرة الذهبية بعد مساعدتها البرازيل على الفوز بكوبا أمريكا، بينما تصدرت جونزاليس قائمة الهدافات في يورو 2025 مع بلوغ إسبانيا النهائي.

    لكن ترشيح تيموا تشاوينجا استند إلى مستواها الاستثنائي في NWSL. ففي موسم 2024، الذي كانت الأشهر القليلة الأخيرة منه ذات صلة بالكرة الذهبية، فازت تشاوينجا بالحذاء الذهبي وجائزة أفضل لاعبة. وفي موسم 2025، حصدت الجائزتين نفسيهما مرة أخرى، كما ساعدت كانساس سيتي كارنت على الفوز بدرع NWSL، وقدمت أيضًا مستويات مذهلة في حملة 2026.

    وبناءً على ذلك، يجب أن تحظى المهاجمة بالتقدير مرة أخرى في ترتيب الكرة الذهبية، حتى وإن كانت إنجازاتها المذهلة مع مالاوي في مشاركتها الأولى بكأس أمم أفريقيا للسيدات لا تدخل ضمن الفترة المعتمدة في التصويت.

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    10يوي هاسيغاوا (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: ستة أهداف، وخمس تمريرات حاسمة. فازت بكأس آسيا، ودوري السوبر للسيدات، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    بعد ترشيحها في 2023 و2024، ينبغي أن تكون يوي هاسيغاوا حاضرة مجددًا في القائمة الطويلة عام 2026، بعدما كانت القلب النابض لفريق مانشستر سيتي الذي خطف الأضواء في دوري السوبر للسيدات الموسم الماضي. ومع لعبها في ثنائي ارتكاز مميز بوسط الملعب إلى جانب الإنجليزية الشابة لورا بليندكيلد براون أو الدولية الأمريكية سام كوفي، مُنحت هاسيغاوا حرية أكبر للتقدم إلى الأمام، وهو ما أسفر عن مساهمات تهديفية إضافية ستدعم حظوظها بلا شك.

    كما أن كون هاسيغاوا لاعبة أساسية في تتويج اليابان بكأس آسيا يعزز كثيرًا من أوراق اعتمادها، إذ أضافت لقبًا آخر إلى سجلها إلى جانب لقب دوري السوبر للسيدات الذي حسمه سيتي بأريحية واضحة، وكأس الاتحاد الإنجليزي الذي جاء بعد الفوز 4-0 على برايتون.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - Women's Pre-Seaso FriendlyGetty Images Sport

    9كلارا بوهل (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 10 أهداف، و22 تمريرة حاسمة. فازت بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

    قد يتم تجاهل اللاعبات في ألمانيا عند التصويت على هذه الجائزة، لكن الأرقام المذهلة التي حققتها كلارا بول ظهرت بوضوح في العام الماضي، وقدمت مستوى ممتازًا هذه المرة أيضًا. 

    النجمة السريعة على الجناح عادتلت عدد أهدافها وتفوقت على عدد تمريراتها الحاسمة في الدوري الألماني مقارنة بموسم 2024-25، كما شهدت أرقامها في دوري أبطال أوروبا ارتفاعًا كبيرًا بفضل ثماني تمريرات حاسمة رائعة في أول ست مباريات لها. وقد حققت بول هذه الأرقام رغم غيابها لشهرين بسبب إصابة عضلية، إذ لعبت دورًا كبيرًا في تتويج بايرن بثلاثية محلية أخرى، لتضع نفسها على الأرجح مجددًا بين المرشحات للكرة الذهبية.

  • Arsenal v Brighton & Hove Albion - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    8أليسيا روسو (أرسنال) ↔️

    في 2025-26: 29 هدفًا، و10 تمريرات حاسمة. تُوجت بكأس أبطال السيدات من FIFA.

    في العام الماضي، أنهت أليسيا روسو التصويت على الكرة الذهبية في المركز الثالث. وفي 2025-26، وعلى الصعيد الفردي، قدمت موسمًا أفضل حتى. فهل تكون هي من يحقق القفزة ويفوز بالكرة الذهبية؟

    ولا بد من الإشارة إلى أن الدور الذي لعبته روسو في احتفاظ إنجلترا بلقبها الأوروبي بنجاح، وتتويج آرسنال بدوري أبطال أوروبا، أسهما معًا في وصولها إلى ذلك المركز المتقدم في تصويت 2025. وبناءً على ذلك، فإن خروج آرسنال من نصف نهائي البطولة الأخيرة، وعجزه عن حصد أي لقب كبير آخر، باستثناء النسخة الافتتاحية من كأس أبطال السيدات من FIFA، من شأنهما أن يضعفا حظوظ المهاجمة في المنافسة على الكرة الذهبية 2026.

    ومع ذلك، كانت أرقام روسو في الموسم الماضي ممتازة، وقد ساعدت آرسنال على تقديم مشوار رائع في دوري أبطال أوروبا أيضًا، إذ سجلت في كلتا مواجهتي الأدوار الإقصائية. وستحصل على أصوات مستحقة عن جدارة، لكن على الأرجح ليس بعدد الأصوات الذي نالته في العام الماضي.

  • Caroline Graham Hansen Barcelona Women 2025-26Getty Images

    7كارولين جراهام هانسن (برشلونة) ⬇️

    في 2025-26: 18 هدفًا، و16 تمريرة حاسمة. فازت بلقب الدوري الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    هناك عدة عوامل تدخل في سباق الكرة الذهبية للسيدات. وبالطبع، فإن أداء وإحصائيات كل لاعبة يُعدان عاملًا رئيسيًا، خاصة على أكبر المسارح، وكذلك الفوز بالألقاب. لكن سيكون من السذاجة عدم الإشارة أيضًا إلى أهمية الشهرة والاعتراف بالاسم عندما يتعلق الأمر بهذه الجائزة.

    شهدت السنوات الماضية العديد من حالات الاستبعاد الغريبة، إذ كثيرًا ما جرى تجاهل نجمات الدوري الألماني، صاحب الحضور الإعلامي الأقل نسبيًا، على سبيل المثال، بينما اضطرت مايسترو برشلونة كارولين جراهام هانسن إلى الانتظار حتى 2024 للحصول على ترشيحها الأول. ومع ذلك، فقد كسرت الدولية النرويجية ذلك الحاجز الآن، ويجب أن تكون ضمن دائرة المنافسة مجددًا في 2026.

    لم تتفوق على جراهام هانسن في المساهمات التهديفية المباشرة في الدوري الإسباني للسيدات الموسم الماضي سوى لاعبة واحدة فقط، علمًا بأنها تصدرت المسابقة في عدد التمريرات الحاسمة، كما أن نجمة برشلونة ارتقت باستمرار في المواعيد الكبرى أيضًا، وقدمت بعض العروض الرائعة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

  • Patri Guijarro Barcelona 2025-26Getty Images

    6باتري غويخارّو (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: أربعة أهداف، و10 تمريرات حاسمة. فازت بلقب الدوري الإسباني للسيدات، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    بعد غيابها لأكثر من شهرين بسبب كسر في عظمة بقدمها، ما أجبرها على المتابعة من بعيد بينما فازت إسبانيا بدوري الأمم، عادت باتري جويخارو بقوة في 2026. وتجلت أهميتها في برشلونة بمجرد عودتها، إذ ارتفع مستوى الفريق بدرجة تجعل فترة غيابها بسبب الإصابة لا ينبغي أن تمنعها من نيل إدراج جديد في القائمة الطويلة للكرة الذهبية.

    وبعد أن سبق لها أن احتلت المركز السادس كأفضل ترتيب لها في التصويت على هذه الجائزة، قد تقترب جويخارو من ذلك في 2026 بعد نهاية قوية لموسم 2025-26، تضمنت أداءً رائعًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، وكانت تمريرتها الحاسمة لهدف إيوا بايور الثاني من أبرز اللحظات.

  • Manchester City v Tottenham Hotspur - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    5خديجة شاو (مانشستر سيتي) ⬆️

    في 2025-26: 39 هدفًا وتسع تمريرات حاسمة. تُوجت بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات وكأس الاتحاد الإنجليزي.

    ورغم أن حظوظها في الفوز بالكرة الذهبية قد تتأثر على الأرجح بغيابها عن المنافسات الأوروبية، فإن خديجة شو ينبغي أن تحصد الكثير من الأصوات في تصويت الكرة الذهبية في وقت لاحق من هذا العام، بعد موسم رائع أمام المرمى قاد مانشستر سيتي إلى أول لقب له في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات منذ 10 سنوات. وسجلت شو 21 هدفًا في 22 مباراة بالدوري الموسم الماضي، بفارق ثمانية أهداف أكثر من أي لاعبة أخرى في المسابقة، كما أضافت أربع تمريرات حاسمة أيضًا لتصبح اللاعبة الأكثر إسهامًا تهديفيًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات بفارق واضح.

    ثم واصلت المهاجمة تألقها في كأس الاتحاد الإنجليزي، على الصعيدين الفردي والجماعي. إذ قاد أداءها بتسجيل هدفين في نصف النهائي مانشستر سيتي إلى ويمبلي، ثم قدمت أداءً مميزًا في النهائي، فسجلت هدفًا وصنعت آخر في الفوز 4-0 على برايتون. 

  • FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    4بيرنيله هاردر (بايرن ميونخ) ↔️

    في 2025-26: 34 هدفًا، و14 تمريرة حاسمة. تُوجت بالدوري الألماني وكأس السوبر الألماني وكأس ألمانيا.

    بعد احتلالها المركز الثاني في أول نسخة على الإطلاق من تصويت الكرة الذهبية للسيدات في 2018، لا تزال بيرنيله هاردر تقدم مستويات مذهلة في 2026. وكان من المرجح أن تضع الدولية الدنماركية كرة ذهبية على رف جوائزها لو مُنحت الجائزة في 2020، كما أنها لا تزال تحظى بتقدير كبير من المصوتين، بعدما جاءت في المركز 20 العام الماضي رغم خروج منتخب الدنمارك من دور المجموعات في يورو 2025 من دون حصد أي نقطة.

    وجاء ذلك بعد موسم رائع حققت فيه الثلاثية مع بايرن ميونخ، وكرر النادي البافاري النجاح ذاته هذه المرة أيضًا، في وقت قدمت فيه هاردر أرقامًا تفوقت على ما حققته في العام الماضي. وإذا أضفت إلى ذلك الدور البارز الذي لعبته في تفوق بايرن ميونخ على مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والمستوى المثير للإعجاب الذي قدمته رغم الهزيمة في نصف النهائي أمام برشلونة، وكيف ساعدت منتخب الدنمارك، الذي لم يكن مرشحًا بشكل مفهوم، على التأهل المباشر إلى كأس العالم الصيف المقبل، فإن هاردر قد تكون في طريقها لتحقيق أفضل ترتيب لها في الكرة الذهبية منذ عدة أعوام.

  • Arsenal FC v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    3ميلشي دومورناي (ليون) ⬇️

    في 2025-26: 22 هدفًا، و12 تمريرة حاسمة. فازت بكأس الرابطة، وكأس فرنسا، والدوري الفرنسي.

    سيكون من المفاجئ للغاية ألا تفوز ميلشي دومورناي بالكرة الذهبية في مرحلة ما، فهي موهبة استثنائية إلى هذه الدرجة. وقد أثبتت ذلك مرارًا وتكرارًا من خلال عروضها مع ليون هذا الموسم، إذ برزت بانتظام كأفضل لاعبة على أرض الملعب.

    بعد أن سجلت بمعدل مذهل في موسم 2024-25، باتت دومورناي أكثر انتظامًا في صناعة الأهداف خلال الموسم الماضي، لكنها واصلت أيضًا هز الشباك في اللحظات الكبيرة، وبأسلوب رائع. وكان ذلك واضحًا عندما واجه ليون فريق باريس سان جيرمان في نهائي كأس الرابطة، إذ أثبتت تسديدتها الرائعة أنها الهدف الوحيد في المباراة، كما افتتحت التسجيل أيضًا في نهائي كأس فرنسا، قبل أن تسجل هاتريك في المباراة الحاسمة على لقب الدوري، ليكمل أولمبيك ليون الثلاثية المحلية.

    وفي دوري أبطال أوروبا، كانت دومورناي أيضًا حاسمة في مساعدة فريقها على بلوغ النهائي. فقد سجلت في الفوز على فولفسبورج في ربع النهائي، ونالت جائزة أفضل لاعبة في المباراة عندما أقصى أولمبيك ليون فريق أرسنال من نصف النهائي، وهي النوعية من العروض التي ينبغي أن تجعلها تحتل مركزًا متقدمًا.

  • FC Barcelona v FC Bayern München - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    2إيوا بايور (برشلونة) ⬆️

    في 2025-26: 33 هدفًا، وسبع تمريرات حاسمة. فازت بلقب Liga F، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    الدور الذي لعبته إيفا بايور في موسم برشلونة 2025-26، الذي شهد تحقيقه رباعية الألقاب، يجب أن يضعها بالقرب من صدارة التصويت على الكرة الذهبية، إن لم يكن في القمة.

    في 2025، حصدت الدولية البولندية جائزة غيرد مولر تقديرًا لتألقها التهديفي، كما احتلت المركز الثامن في التصويت على الجائزة الرئيسية. وباعتبارها مرشحة حقيقية للفوز بالكرة الذهبية، ينبغي أن تحتل مركزًا أعلى هذا الموسم.

    قد لا تكون بايور قد كسرت حاجز 50 هدفًا كما فعلت العام الماضي، لكنها ظلت غزيرة التهديف للغاية وظهرت بقوة في المباريات الكبيرة، إذ سجلت في جميع مباريات برشلونة الخمس بالأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا، حين تجاوز ريال مدريد وبايرن ميونخ ثم تغلب على ليون في النهائي. وكان هدفاها في تلك المباراة الحاسمة مؤثرين، إذ فازت باللقب للمرة الأولى في نهائيها السادس.

  • Alexia Putellas Barcelona 2025-26Getty Images

    1أليكسيا بوتياس (برشلونة) ↔️

    في 2025-26: 24 هدفًا، و13 تمريرة حاسمة. فازت بدوري الأمم الأوروبية للسيدات، وLiga F، وكأس السوبر الإسباني، وكأس الملكة، ودوري أبطال أوروبا.

    بالنسبة لكثيرين، كانت أليكسيا بوتياس ستستحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2025. وبدت نجمة برشلونة، في نظر كثيرين، أفضل من أي وقت مضى في موسم 2024-25، بعدما تجاوزت بعض السنوات الصعبة بسبب الإصابات لتقدم مستوى استثنائيًا بينما حقق الفريق الكتالوني ثلاثية محلية وبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا.

    وواصلت بوتياس ذلك في موسم 2025-26، حين كان عبء التوقعات على عاتقها أكبر في بعض الفترات، وسط إصابات في خط الوسط لغويخارو وبونماتي. وتألقَت الفائزة بالكرة الذهبية مرتين في مساعدة اللاعبات الأصغر سنًا من حولها على الارتقاء وملء فراغ غياب الأسماء الكبيرة، مع استمرارها أيضًا في تقديم حصيلة مميزة للغاية من الأهداف والتمريرات الحاسمة، ساعدت إسبانيا وبرشلونة على الفوز بكل شيء ممكن.

    وبالنظر إلى مستواها العالمي الثابت، وسجلها في التصويت على الكرة الذهبية، والدور الذي لعبته في فوز برشلونة برباعية، إلى جانب الاعتراف المبكر بجوائز مثل تتويجها بجائزة أفضل لاعبة في الموسم بدوري أبطال أوروبا، فإن بوتياس تبدو المرشحة الأوفر حظًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية للسيدات 2026.