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Lionesses World Cup ladder GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai
ترجمه

ترتيب المرشحات لقائمة إنجلترا في كأس العالم للسيدات 2027: من ستحجز مكانها في منتخب سارينا فيجمان الصيف المقبل؟

التحليل الفني
إنجلترا للسيدات
كأس العالم للسيدات
الكرة النسائية
S. Wiegman
ليا ويليامسون
أليسيا روسو
C. Kelly
لوسي برونز
L. James
إيلا تون
لاورين هيمب
بيث ميد
H. Hampton
G. Stanway
M. Agyemang
كايرا والش
L. Blindkilde
G. Clinton
E. Roebuck
T. Hinds
A. Beever-Jones
P. Pattinson
جيسيكا كارتر
M. Le Tissier
A. Moorhouse
L. Wubben-Moy
J. Park
E. Morgan
أليكس جرينوود
L. Kendall
F. Godfrey
S. Baggaley
K. Keating
نيام شارليز
A. Denton
K. Reid
L. Parker
M. Turner
M. Kearns
M. Symonds
R. Mace
فقرات ومقالات
J. Naz
نيكيتا باريس
K. Robinson
كاتي زيليم
ايبونيو سالمون
بيثاني انجلاند
G. George
لورا كومبس
E. Parkinson

انطلقت رسميًا حملة إنجلترا في تصفيات كأس العالم للسيدات 2027. ولم تسر الأمور حتى الآن كما كانت تأمل لاعبات المنتخب، إذ أجبر حصول إنجلترا على المركز الثاني في مجموعتها فريق سارينا فيجمان على سلوك طريق الملحق. ومع ذلك، لا يزال من المتوقع أن تتأهل وصيفات نسخة 2023 إلى بطولة 2027، حتى وإن كان طريقهن إليها أطول.

إذا نجحت إنجلترا بالفعل في حجز بطاقة التأهل إلى البرازيل، فمن ستضم قائمة المسافرات؟ بالطبع، هناك أسماء كثيرة يمكن توقع وجودها بثقة في القائمة النهائية في يونيو المقبل. فقد تولت فيجمان تدريب إنجلترا منذ أكثر من أربع سنوات، وبات معروفًا أي اللاعبات تحظين بثقتها، وكيف تبدو تشكيلاتها الأساسية عادةً في البطولات، ونوعية اللاعبات اللواتي تختارهن لاستكمال قائمتها إلى جانب الأسماء المضمونة.

لكن هذا لا يعني أن التنبؤ بقائمة إنجلترا كاملةً لكأس العالم للسيدات 2027 أمر سهل. فقد برزت أسماء جديدة كثيرة منذ مشوار التتويج ببطولة أمم أوروبا 2025، وللأسف، تغيب عدة لاعبات حاليًا بسبب إصابات طويلة الأمد.

ومع اقتراب مشوار إنجلترا في التصفيات من نهايته وانطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، من تبدو مكانها مضمونة في قائمة فيجمان؟ ومن عليها إثبات جدارتها خلال هذه الفترة؟ ومن قد تكون مهددة بالغياب؟ تستعرض GOAL وضع اللاعبات المرشحات لتمثيل إنجلترا قبل بطولة الصيف المقبل...

  • Leah Williamson England Women 2025Getty Images

    خيارات مضمونة بلا جدال

    بفضل الاستقرار الذي ينعم به منتخب إنجلترا واستمرار ويجمان في قيادته لفترة طويلة، إلى جانب ما نعرفه من البطولات الكبرى السابقة، يمكن توقع انضمام عدد كبير من اللاعبات بثقة إلى القائمة المسافرة إلى البرازيل الصيف المقبل، شريطة ألا تتعرض أي منهن لإصابة.

    القائدة ليا ويليامسون واحدة منهن بالتأكيد، إذا كانت جاهزة، وكذلك حارسة المرمى الأساسية هانا هامبتون. ومن اللاعبات الأخريات اللواتي رسخن أماكنهن في تشكيلة ويجمان الأساسية خلال فترة قيادتها للمنتخب لوسي برونز، كيرا والش، جورجيا ستانواي، لورين جيمس، لورين هيمب وأليسيا روسو.

    أما أليكس جرينوود، فقد لا تكون أساسية دائمًا، تبعًا للثنائي المختار في قلب الدفاع ومسألة مركز الظهير الأيسر. لكن قدرتها على اللعب في المركزين تجعلها حاضرة باستمرار.

    إجمالي اللاعبات: 9

  • Jess Carter England Euro 2025Getty

    قادة ويجمان الآخرون

    يمكن تقديم حجج مقنعة لإدراج عدة لاعبات من هذه المجموعة ضمن اللاعبات المضمونات المذكورات أعلاه، لكنهن يندرجن في فئة أدنى قليلًا لأن مشاركتهن أساسيات ليست مؤكدة بالقدر نفسه. ومع ذلك، سيكون من المفاجئ جدًا ألا تختار ويجمان أيًا منهن لتمثيل منتخب إنجلترا للسيدات في البرازيل، بعدما أثبتن أنفسهن لاعبات مؤثرات وقياديات مهمات طوال فترة توليها المسؤولية.

    ومن بينهن جيس كارتر وإسمي مورجان وبيث ميد، اللواتي يُعد وجودهن في قوائم منتخب إنجلترا شبه مؤكد حاليًا، وإن كانت مشاركتهن في التشكيلة الأساسية تتغير وفقًا للطريقة التي تختار بها ويجمان تنظيم فريقها. وتمنح كل واحدة منهن الفريق مرونة قيّمة إلى جانب جودتها وخبرتها، ويبدو أنهن سيشكلن عناصر بالغة الأهمية في قائمة 2027.

    إجمالي اللاعبات: 12

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    يشهد منحى إيجابيًا

    بدءًا من هذه النقطة، تتراجع درجة اليقين. ومع ذلك، تتزايد فرص اللاعبات في هذه الفئة ضمن حسابات منتخب إنجلترا، ومن المرجح جدًا مشاركتهن الصيف المقبل.

    قدّمت جيس بارك مستويات رائعة منذ انتقالها إلى مانشستر يونايتد في صيف 2025، وأظهرت قدرة قيّمة على اللعب في أكثر من مركز. وفي الوقت نفسه، منحت ويجمان كلًا من لورا بليندكيلدي براون ولوسيا كيندال فرصًا مهمة، وقدّمت كلتاهما أداءً لافتًا. وتستطيعان أيضًا شغل أدوار مختلفة في خط الوسط.

    وعزّزت مايا لو تيسييه مكانتها خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بأدائها في مركز الظهيرة المتقدمة ضمن النظام الجديد الذي تجرّبه ويجمان.

    وإذا واصلت اللاعبات الأربع الأداء على هذا المنوال، فمن المتوقع أن يتجهن إلى كأس العالم للسيدات 2027 بوصفهن عناصر مهمة في القائمة، سواء بديلات يمكن الاعتماد عليهن أو لاعبات قادرات على إحداث الفارق عند مشاركتهن من مقاعد البدلاء.

    إجمالي اللاعبات: 16

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  • Ella Toone England Women 2025Getty Images

    مدعاة للقلق

    وهناك عدة لاعبات شكّلن ركائز أساسية في منتخب إنجلترا خلال السنوات الأخيرة، لكن مسارهن يميل الآن إلى التراجع. ولا بد من معالجة ذلك في أسرع وقت، إذ لم يتبقَّ على كأس العالم سوى أقل من تسعة أشهر.

    وتبرز من بينهن إيلا تون وكلوي كيلي. فقد استُبعدت اللاعبتان من قائمة ويجمان الأخيرة بسبب مستوى أدائهما، الذي يرى مدرب المنتخب أنه يمكن أن يكون أفضل، وإن كانت تون قد انضمت في النهاية إلى المعسكر لتعويض غياب بسبب الإصابة. ويثير وضع كيلي قلقًا خاصًا، إذ لا تحصل على وقت لعب منتظم مع ناديها.

    ولم تؤدِّ آجي بيفر جونز وجريس كلينتون دورًا محوريًا في البطولات الكبرى بقدر تون وكيلي، لكنهما كانتا من اللاعبات المنتظمات في قائمة المنتخب، وهو ما بدأ يتغير مؤخرًا. وقد أسهمت إصابات طفيفة عانتا منها في وضعهما الحالي، لكنهما تحتاجان إلى دقائق لعب أكثر مع نادييهما وأداء أفضل لدخول قائمة كأس العالم. وتستحق بيفر جونز المتابعة على وجه الخصوص، في ظل قلة الخيارات المتاحة لإنجلترا في مركز رأس الحربة.

    وتملك اللاعبات الأربع رصيدًا لدى ويجمان، لكنهن قد يغبن عن البطولة الصيف المقبل ما لم يتحسن مستواهن.

    إجمالي اللاعبات: 20

  • Khiara Keating England Women 2025Getty Images

    المقاعد القليلة المتبقية

    يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر في أبريل لوائح كأس العالم للسيدات 2027، وأعلن فيها زيادة حجم القائمة إلى 26 لاعبة. وكان ذلك شائعًا في البطولات الكبرى لكرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم ينتشر بعد في كرة القدم النسائية، إذ اقتصرت قائمة فيجمان على 23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. لكن سيكون بوسعها اختيار ثلاث لاعبات إضافيات إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

    ومن بين القرارات المتعلقة بالمقاعد القليلة المتبقية اختيار حارستي المرمى اللتين ستكونان بديلتين لهامبتون. وقد عانت خيارات فيجمان في هذا المركز من قلة المشاركة المنتظمة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يُرجّح أن يحسم الاختيار في النهاية. وتعزز انتقالات الصيف فرص كيارا كيتينج، التي انتقلت إلى ليفربول، وصوفي باجالي، التي انتقلت إلى برمنجهام سيتي، لكن إيلي روبوك تبدو أمام منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما آنا مورهاوس، فقد كانت قد ابتعدت عن هذه المجموعة بمشاركتها أسبوعًا بعد آخر مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها معارةً إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون حارسة بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

    أما في الدفاع، فمن الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان، نظرًا إلى قدرة كثير من اللاعبات الأوفر حظًا لدخول هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027 على اللعب في أكثر من مركز. وواقعيًا، تغطي اللاعبات الست المذكورات سابقًا جميع مراكز الخط الخلفي، لذا يتعلق الأمر بالصفات الأخرى التي تريدها فيجمان، أو بالعمق الإضافي الذي ترغب في امتلاكه بمراكز معينة.

    تستطيع نيام تشارلز وأنوك دينتون وتايلور هيندز اللعب على اليمين أو اليسار، كما برزت بوبي باتينسون مؤخرًا خيارًا طبيعيًا لمركز الظهير الأيسر الذي يمثّل مشكلة. أما قلب الدفاع لوتي ووبين موي، فكانت ضمن قوائم يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، وإن كان مقدار مشاركتها مع آرسنال سيكون عاملًا أيضًا.

    وفي خط الوسط، دخلت إيريكا باركنسون، البالغة من العمر 17 عامًا، دائرة المرشحات بعد استدعائها الأول للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون، ولا سيما بعدما خاضت مباراتها الدولية الأولى في أكتوبر. وكانت ليكسي بوتر أيضًا من اللاعبات اللواتي سجلن ظهورهن الأول خلال مواجهتي الملحق أمام اليونان، وقد تركت انطباعًا قويًا عندما بدأت مباراة الإياب أساسية. ويبدو أنها قادرة على التقدم كثيرًا بين المرشحات خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل مستواها مع تشيلسي.

    وهناك أيضًا فريا جودفري، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي حضرت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي وسجلت ظهورها الأول أخيرًا في أكتوبر. وأظهرت قدرتها على اللعب في أكثر من مركز بمشاركتها في مركز الظهير الجناح الأيسر أمام اليونان، وستأمل في الحفاظ على حضورها في كل تجمع لمنتخب إنجلترا منذ استدعائها الأول في نوفمبر الماضي مع اقتراب كأس العالم.

    إجمالي اللاعبات: 32

  • Ruby Mace England Women 2024Getty Images

    غير المرشحين

    هل يمكن أن تدخل لاعبات أخريات دائرة المنافسة؟ هذا ليس مستبعدًا. فقد سبق لويجمان أن أعادت لاعبات غبن طويلًا عن المنتخب. استدعت لورا كومبس إلى كأس العالم للسيدات 2023، منهيةً غياب لاعبة مانشستر سيتي عن قائمة إنجلترا لثماني سنوات. كما أعادت نيكيتا باريس إلى المنتخب العام الماضي، بعدما أمضت المهاجمة أكثر من عامين خارج حساباتها، وإن لم تدخل القائمة النهائية لكأس أمم أوروبا للسيدات 2025.

    فمن قد تسير على خطاهما وتنضم إلى قائمة إنجلترا على نحو يبدو مفاجئًا، إذا دعت الحاجة؟

    تشارك ميلي تيرنر ولوسي باركر بانتظام في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وسبق لهما أن اقتربتا من دخول قائمة إنجلترا تحت قيادة ويجمان. وقد تكونان التاليتين في ترتيب الاختيارات إذا تعرضت لاعبات قلب الدفاع للإصابة.

    أما كيرا باري، فقد تلقت استدعاءً في أبريل بعد انسحاب جودفري بسبب الإصابة، لكن إصابة في الكاحل أنهت مشاركتها في المعسكر مبكرًا. وتكرر هذا الأمر معها بصورة محبطة خلال السنوات القليلة الماضية. وتأمل باري الحصول على دقائق لعب منتظمة تبرهن بها على جاهزيتها وجودتها قبل كأس العالم، وإن كان دخولها المنتخب قد يتطلب تعرض لاعبات أخريات في المراكز الهجومية للإصابة.

    وفي خط الوسط، تُعد روبي ميس ومايزي سيموندز من المواهب الشابة. سبق استدعاؤهما إلى المنتخب الأول، وتشاركان بانتظام مع نادييهما، وكان لهما حضور كبير مع منتخب إنجلترا تحت 23 عامًا. ولجأت ويجمان مرارًا إلى منتخب تحت 23 عامًا لاستكمال قائمتها عند غياب لاعبات أخريات، وكذلك لمنح الشابات اللواتي استحققن الفرصة مجالًا للانتقال إلى المنتخب الأول.

    ومجددًا، وفق المعطيات الحالية، تبدو مشاركة أي من هؤلاء الخمس في 2027 مستبعدة. فباركر وباري وسيموندز لم يخضن أي مباراة دولية مع المنتخب الأول رغم وجودهن في قوائمه، بينما خاضت تيرنر وميس مباراة واحدة لكل منهما. لكنهن جميعًا أظهرن قدراتهن في الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، وسبق لهن الانضمام إلى معسكرات المنتخب. وقد تتغير حظوظ ميس وباري وسيموندز على وجه الخصوص، إذ لا تزال الثلاث صغيرات السن، وبإمكانهن تحقيق تقدم كبير من الآن وحتى الصيف المقبل.

    إجمالي اللاعبات: 37

  • Katie Robinson England Women 2023Getty

    نساء منسيات

    خلال سنواتها الأربع والنصف على رأس هذا المنتخب، منحت ويجمان فرصة المشاركة دولياً لـ48 لاعبة مختلفة. اعتزلت ست منهن منذ ذلك الحين، لكن كثيرات ممن دخلن حسابات مدربة إنجلترا الحالية في مرحلة ما ما زلن يلعبن، وبعضهن في الدرجة الثانية من كرة القدم الإنجليزية.

    ومن بينهن لاعبات أكبر سناً حلّت مواهب أصغر مكانهن في القائمة، مثل باريس وبيثاني إنجلاند وجوردان نوبس. وفي المقابل، لم تنجح كاتي زيليم ولا جابي جورج في لفت انتباه ويجمان بما يكفي خلال مشاركتهما في المعسكرات، رغم لعبهما في مركزين كانت القائمة بحاجة إلى شغلهما.

    وتضم هذه الفئة أيضاً لاعبتين أصغر سناً لم تتمكنا من مواصلة التقدم بعد دخولهما قائمة إنجلترا. لم تتلقَّ إيبوني سالمون أي استدعاء منذ فبراير 2023، بعدما واجهت صعوبة في التسجيل بانتظام على مر السنين. أما كاتي روبنسون، فبدت من اللاعبات المفضلات لدى ويجمان، بل حجزت مكاناً في قائمة كأس العالم للسيدات 2023، وسافرت إلى أستراليا بوصفها أصغر لاعبات إنجلترا، بعمر 20 عاماً. لكنها لم تشارك مع المنتخب الأول منذ سبتمبر من ذلك العام، رغم استمرار مشاركتها بانتظام مع منتخب تحت 23 عاماً لفترة طويلة بعد ذلك.

    إجمالي اللاعبات: 44

  • Michelle Agyemang England Women 2025Getty Images

    الغائبون لفترات طويلة

    ما يعقّد هذه التوقعات وجود عدد من اللاعبات الغائبات منذ فترة طويلة، واللواتي سيعدن إلى الملاعب قبل انطلاق كأس العالم 2027. ولذلك، لا يزلن ينافسن على مكان في القائمة، لكن يصعب تحديد موقعهن فيها الآن.

    ومن بينهن، تبدو أجييمانج الأقرب إلى الانضمام للقائمة الصيف المقبل. فقد برزت المهاجمة في 2025، وسجلت هدفًا بعد 41 ثانية فقط من ظهورها الأول مع منتخب إنجلترا، قبل أن تشق طريقها إلى قائمة بطولة أمم أوروبا في اللحظات الأخيرة. وفي سويسرا، سجلت هدفين في الأدوار الإقصائية ونالت جائزة أفضل لاعبة شابة في البطولة، لكنها تعرضت لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في أكتوبر. ومع ذلك، ستعود قريبًا وتأمل أن تواصل من حيث توقفت، لتعزز خيارات فيجمان في مركز رأس الحربة.

    وهناك ثلاث لاعبات أخريات على هامش هذه القائمة أبعدتهن إصابات في الرباط الصليبي الأمامي. خاضت جيسيكا ناز، مهاجمة توتنهام الغائبة منذ ديسمبر 2025، ست مباريات دولية؛ ولم تخض المراهقة كاتي ريد مباراتها الدولية الأولى مع المنتخب الأول بعد، لكنها كانت من أكثر قلبات الدفاع تألقًا في البلاد عندما تلقت استدعاءها الأول لمنتخب إنجلترا في نوفمبر، قبل أيام من الإعلان عن إصابتها؛ أما إيلا موريس، فقد استُدعيت باعتبارها حلًا محتملًا لنقص الخيارات في مركز الظهير الأيمن قبيل بطولة أمم أوروبا 2025، لكنها تعرضت لإصابة في الركبة خلال المعسكر نفسه. وعادت موريس إلى اللعب في أوائل أبريل، ولا يزال أمامها متسع من الوقت للعودة إلى دائرة المنافسة.

    وتغيب ميسي بو كيرنز أيضًا. وفي البداية، كان غيابها لأسباب أسعد بكثير؛ إذ أعلنت لاعبة وسط أستون فيلا في مارس 2026 أنها حامل بطفلها الأول، وأن موعد ولادته في سبتمبر. لكنها كشفت في نهاية مارس، في خبر مؤلم، أنها فقدت طفلها. وكانت كيرنز ضمن القائمة الاحتياطية لبطولة أمم أوروبا 2025، وخاضت مباراتين من مباريات إنجلترا الودية في نهاية العام، وحصلت على فرص قبل لاعبات مثل بليندكيلدي براون وكلينتون.

    الإجمالي: 49