يُذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أصدر في أبريل لوائح كأس العالم للسيدات 2027، وأعلن فيها زيادة حجم القائمة إلى 26 لاعبة. وكان ذلك شائعًا في البطولات الكبرى لكرة القدم للرجال منذ فترة، لكنه لم ينتشر بعد في كرة القدم النسائية، إذ اقتصرت قائمة فيجمان على 23 لاعبة في كأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. لكن سيكون بوسعها اختيار ثلاث لاعبات إضافيات إذا تأهلت إنجلترا إلى البطولة في البرازيل.

ومن بين القرارات المتعلقة بالمقاعد القليلة المتبقية اختيار حارستي المرمى اللتين ستكونان بديلتين لهامبتون. وقد عانت خيارات فيجمان في هذا المركز من قلة المشاركة المنتظمة خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما يُرجّح أن يحسم الاختيار في النهاية. وتعزز انتقالات الصيف فرص كيارا كيتينج، التي انتقلت إلى ليفربول، وصوفي باجالي، التي انتقلت إلى برمنجهام سيتي، لكن إيلي روبوك تبدو أمام منافسة حقيقية على مكانها في أستون فيلا. أما آنا مورهاوس، فقد كانت قد ابتعدت عن هذه المجموعة بمشاركتها أسبوعًا بعد آخر مع أورلاندو برايد، لكن انتقالها معارةً إلى مانشستر سيتي، حيث يبدو أنها ستكون حارسة بديلة، أعادها إلى هذه الفئة.

أما في الدفاع، فمن الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها فيجمان، نظرًا إلى قدرة كثير من اللاعبات الأوفر حظًا لدخول هذه القائمة المتوقعة لكأس العالم للسيدات 2027 على اللعب في أكثر من مركز. وواقعيًا، تغطي اللاعبات الست المذكورات سابقًا جميع مراكز الخط الخلفي، لذا يتعلق الأمر بالصفات الأخرى التي تريدها فيجمان، أو بالعمق الإضافي الذي ترغب في امتلاكه بمراكز معينة.

تستطيع نيام تشارلز وأنوك دينتون وتايلور هيندز اللعب على اليمين أو اليسار، كما برزت بوبي باتينسون مؤخرًا خيارًا طبيعيًا لمركز الظهير الأيسر الذي يمثّل مشكلة. أما قلب الدفاع لوتي ووبين موي، فكانت ضمن قوائم يورو 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025، وقد يصب ذلك بقوة في مصلحتها، وإن كان مقدار مشاركتها مع آرسنال سيكون عاملًا أيضًا.

وفي خط الوسط، دخلت إيريكا باركنسون، البالغة من العمر 17 عامًا، دائرة المرشحات بعد استدعائها الأول للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولي في أبريل بسبب إصابتي تون وكلينتون، ولا سيما بعدما خاضت مباراتها الدولية الأولى في أكتوبر. وكانت ليكسي بوتر أيضًا من اللاعبات اللواتي سجلن ظهورهن الأول خلال مواجهتي الملحق أمام اليونان، وقد تركت انطباعًا قويًا عندما بدأت مباراة الإياب أساسية. ويبدو أنها قادرة على التقدم كثيرًا بين المرشحات خلال الأشهر المقبلة، خصوصًا في ظل مستواها مع تشيلسي.

وهناك أيضًا فريا جودفري، البالغة من العمر 21 عامًا، والتي حضرت بانتظام في قوائم إنجلترا خلال العام الماضي وسجلت ظهورها الأول أخيرًا في أكتوبر. وأظهرت قدرتها على اللعب في أكثر من مركز بمشاركتها في مركز الظهير الجناح الأيسر أمام اليونان، وستأمل في الحفاظ على حضورها في كل تجمع لمنتخب إنجلترا منذ استدعائها الأول في نوفمبر الماضي مع اقتراب كأس العالم.

إجمالي اللاعبات: 32