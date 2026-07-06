ترامب يعترف بالتدخل وبلجيكا تصدر بيانًا جديدًا: يخدعوننا ولا يردون علينا وسنطعن في مشاركة بالوجون!

أصدر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم بيانًا رسميًا ناريًا أعرب فيه عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بإلغاء عقوبة إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون ومنحه الأهلية للمشاركة في المباراة المصيرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا فجر الثلاثاء في مدينة سياتل الأمريكية.

ونقل الموقع الرسمي للاتحاد البلجيكي كواليس الساعات الأخيرة المثيرة لبيان اليوم السادس من يوليو، واصفًا إجراءات الفيفا بالمبهمة والتي تضرب مبادئ اللعب النظيف والمنافسة العادلة في مقتل، مؤكدًا الطعن على أهلية اللاعب للمشاركة في المباراة، بغض النظر عن النتيجة.



