بعد أسبوع من حادثة ذراع ريتشي، ها هي يد سليمانا. الحسابات لا تتطابق، لا فيما يتعلق بالجدل ولا حتى في الترتيب. في ستة أيام، حصد إنتر عددًامن البطاقات (طرد تشيفو بسبب بطاقتين صفراوين) يفوق عدد النقاط (نقطة واحدة فقط). علينا الانتظار بضع ساعات للتأكد مما إذا كان الدوري سيعاد فتحه بالفعل لصالح ميلان أو حتى نابولي. لا يزال المصير بين يدي إنتر. وليس بين يدي ريتشي أو سليمانا، لكي نكون واضحين. إنها أيدي، بل أرجل ورأس فريق، إنتر بالضبط، الذي يبدو متعبًا بشكل موضوعي. وقد أبرزت أتالانتا، العائدة من كارثة دوري أبطال أوروبا، هذا التعب. باختصار، هناك ما هو أكثر من الجدل. وربما ما هو أسوأ: إنتر ليس في أفضل حالاته. لقب الدوري لا يزال في متناول يديه، لكنه يجب أن ينهض على قدميه (الخاصة) دون التفكير في أيدي (الآخرين).
تدخل سليمانا بعد تدخل ريتشي، لكن إنتر متعب وتشيفو يخطئ في التبديلات: هناك ما هو أكثر من الجدل مع أتالانتا
بعض التقييمات الفردية. أظهر سومر ردود فعل سريعة في الشوط الأول ولم يكن مسؤولاً عن هدف التعادل الذي سجلته أتالانتا. يمكن وصف الثلاثي الدفاعي بثلاثة صفات: بيسيك كان متواضعاً، وأكانجي كان واثقاً، وكارلو أوغوستو كان نشطاً. وقد قدم البرازيلي بشكل خاص أداءً مليئاً بالحيوية في الهجوم واسترداداً للكرة بالغ الأهمية في الخلف. بغض النظر عن الحادثة المثيرة للجدل المتعلقة بهدف أتالانتا، كان دومفريس هو اللاعب الأفضل، بعد أن غاب لعدة أشهر بسبب الإصابة. لا داعي للالتفاف حول الموضوع: الهولندي يقدم أداءً أفضل بكثير من تشيفو مقارنة بأي بديل آخر. على الجانب الآخر من الملعب، قدم ديماركو أداءً جيدًا بشكل عام، لكنه أخطأ فقط في الدقة في بضع محاولات. كان الثلاثي المركزي ثقيلًا بعض الشيء (أكثر من اللازم). شوط واحد للاعب الشفاف سوسيتش وشوط آخر للاعب الهادئ مخيتاريان. تحسن طفيف لباريلا، وإن كان لا يزال بعيدًا عن أفضل مستوياته، التي ضاعت مع مرور الوقت. كان زيلينسكي مرة أخرى هو الضامن، بصفته صانع ألعاب خبير في توزيع القوى وذكي في قراءة التكتيكات. في الهجوم، شوهد تورام متقطعاً، مع أخطاء تم التركيز عليها بشكل غير عادل من قبل الجمهور. بشكل عام، كان أداء الفرنسي كافياً. أما أداء بيو إسبوزيتو فكان ممتازاً، حيث استبعده تشيفو (لأسباب مفهومة؟) في النصف ساعة الأخيرة، لإفساح المجال لبوني. يبدو أن المهاجم الأزرق قد أقنع غاتوزو في المدرجات. بيو هو الأكثر استعداداً من بين الجميع، بما في ذلك سكاماكا وكين، لقيادة هجوم الأزرق في تصفيات كأس العالم التي ستبدأ بعد حوالي عشرة أيام.
في النهاية، يبقى انطباع بأن تشيفو، خوفاً من إرهاق لاعبيه، أهدر بعض التبديلات. ولاسيما تبديل بيو إسبوزيتو، وهذا أمر لا بد من تكراره مراراً وتكراراً. لكن الحديث سيتجه بعد ذلك بشكل أساسي إلى الحادثة الحاسمة: الدفع أو تشابك الأقدام بين دومفريس وسليمانا. لكن هذه ستكون نقاشات ثانوية. فالحوادث المثيرة للجدل موجودة، كما أن أداء إنتر في تراجع واضح.