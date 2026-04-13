"تخيلوا الفوز على أرسنال مرتين في غضون أسابيع قليلة!" - بيب جوارديولا يوجه تحديًا لنجوم مانشستر سيتي قبل "نهائي" الدوري الإنجليزي الممتاز ضد "المدفعجية"
المدينة تقلص الفارق
استغل المتنافسون على اللقب إحدى المباريات المتأجلة التي لديهم، حيث سحقوا تشيلسي بأداء قاسٍ في الشوط الثاني، مما زاد بشكل كبير من الضغط على فريق ميكيل أرتيتا المتصدر للدوري. ويضمن هذا الفوز تقليص الفارق في صدارة الترتيب إلى ست نقاط، مع احتفاظ مانشستر سيتي بمباراة مؤجلة أخرى قد تسمح له بتقليص الفارق أكثر. يأتي هذا الصعود المحلي في وقت تعثر فيه منافسوهم، حيث خسروا ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة في جميع المسابقات مع اشتداد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
العقلية قبل التكتيكات
وعزا جوارديولا النجاح الذي حققه فريقه مؤخرًا إلى التفوق النفسي أكثر من مجرد تعديلات تكتيكية، مشيدًا بالهيكل الهرمي الداخلي للفريق لدوره في ترسيخ ثقافة الفوز. وهو يعتقد أن النشاط الذي يتمتع به الفريق حاليًا، مدعومًا بغياب المباريات الأوروبية في منتصف الأسبوع - وهو أمر نادر الحدوث - قد سمح بتحضير أكثر تركيزًا على أرض الملعب.
وفي حديثه عن العقلية الاستثنائية للاعبيه وأهمية المباراة المقبلة، قال مدرب مانشستر سيتي: "كان الشوط الثاني استثنائياً لأننا كنا نمتلك العقلية المناسبة. لم يكن الأمر تكتيكياً. نحن نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، وأظهر اللاعبون عقلية جيدة للفوز هنا، وهو أمر ليس سهلاً أبداً. كان الماضي شيئاً فريداً، لكننا ننمو. لدينا أسابيع طويلة الآن بعد خروجنا من دوري أبطال أوروبا. نحن أكثر نشاطاً في التدريبات، والجميع يعرف بالضبط ما عليه فعله".
وأضاف: "سنرى ما سيحدث بعد ذلك. مباراة أرسنال هي بمثابة نهائي، لكن لا تخبروني أن مباراة برينتفورد الأسبوع المقبل ستكون سهلة. هناك الكثير من الأمور التي ستحدث. لقد قلت للتو أمس للاعبين أنه يجب عليهم الاسترخاء."
تحدي استثنائي على اللقب
سارع مدرب مانشستر سيتي إلى تذكير لاعبيه بالصعوبة الجمة للمهمة التي تنتظرهم، معترفاً بأن أرسنال يمثل معياراً للتميز في أوروبا حتى الآن هذا الموسم. ورغم فوزه مؤخراً على «المدفعجية» في ويمبلي لرفع كأس كاراباو في 22 مارس، لا يزال جوارديولا حذراً من التراخي، على الرغم من السجل التاريخي لمانشستر سيتي الذي لم يخسر سوى مرة واحدة في آخر 43 مباراة خلال آخر 10 مباريات من كل موسم.
وفي معرض حديثه عن الاحترام الواجب لمنافسيهم والفرصة الفريدة لهزيمتهم مرتين متتاليتين، أضاف: "لقد كانوا أفضل فريق في هذا البلد، وفي أوروبا، حتى الآن. إن هزيمة أرسنال مرة واحدة أمر صعب للغاية، فما بالك بهزيمتهم مرتين في غضون بضعة أسابيع. علينا أن نرتاح. أود أن أقول لجماهيري: احترموا أرسنال كثيرًا، فهم فريق استثنائي. تعالوا وانضموا إلينا منذ الدقيقة الأولى لأن اللاعبين سيبذلون أقصى جهدهم.
"عقلية المجموعة. لقد منحتني الهرمية عقلية لاعبين رائعين، وهذا هو مفتاح النجاح. شعرت بذلك دائمًا خلال الشهر ونصف الشهر الماضيين. تحقيق الكثير من الانتصارات في العصر الحديث أمر معقد للغاية. لدينا فرصة لإثبات أنفسنا مرة أخرى الأسبوع المقبل".
الصراع على اللقب
تشكل المواجهة المرتقبة ضد «المدفعجية» في 19 أبريل بداية لمرحلة حاسمة مليئة بالضغوط، حيث ستخضع ثبات أداء «السيتي» الأسطوري في نهاية الموسم لاختبار صعب للغاية. بعد "نهائي" إيتهاد، سيخوض رجال غوارديولا مباراة سريعة في بيرنلي قبل جدول مباريات حاسمة في مايو تضم مواجهات مع إيفرتون وبرينتفورد وبورنموث وكريستال بالاس. وبفضل معدل فوز مذهل بلغ 74% في آخر 10 مباريات خلال السنوات الأخيرة، يتطلع مانشستر سيتي إلى الحفاظ على زخمه حتى ختام الموسم ضد أستون فيلا في 24 مايو.