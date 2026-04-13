"تخيلوا الفوز على أرسنال مرتين في غضون أسابيع قليلة!" - بيب جوارديولا يوجه تحديًا لنجوم مانشستر سيتي قبل "نهائي" الدوري الإنجليزي الممتاز ضد "المدفعجية"

وعزا جوارديولا النجاح الذي حققه فريقه مؤخرًا إلى التفوق النفسي أكثر من مجرد تعديلات تكتيكية، مشيدًا بالهيكل الهرمي الداخلي للفريق لدوره في ترسيخ ثقافة الفوز. وهو يعتقد أن النشاط الذي يتمتع به الفريق حاليًا، مدعومًا بغياب المباريات الأوروبية في منتصف الأسبوع - وهو أمر نادر الحدوث - قد سمح بتحضير أكثر تركيزًا على أرض الملعب.

وفي حديثه عن العقلية الاستثنائية للاعبيه وأهمية المباراة المقبلة، قال مدرب مانشستر سيتي: "كان الشوط الثاني استثنائياً لأننا كنا نمتلك العقلية المناسبة. لم يكن الأمر تكتيكياً. نحن نعرف بعضنا البعض منذ وقت طويل، وأظهر اللاعبون عقلية جيدة للفوز هنا، وهو أمر ليس سهلاً أبداً. كان الماضي شيئاً فريداً، لكننا ننمو. لدينا أسابيع طويلة الآن بعد خروجنا من دوري أبطال أوروبا. نحن أكثر نشاطاً في التدريبات، والجميع يعرف بالضبط ما عليه فعله".

وأضاف: "سنرى ما سيحدث بعد ذلك. مباراة أرسنال هي بمثابة نهائي، لكن لا تخبروني أن مباراة برينتفورد الأسبوع المقبل ستكون سهلة. هناك الكثير من الأمور التي ستحدث. لقد قلت للتو أمس للاعبين أنه يجب عليهم الاسترخاء."