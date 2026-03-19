تخفيض راتبه بمقدار عشرة ملايين يورو؟ الكشف عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول احتمال عودة جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند

وبناءً على ذلك، سيتعين على سانشو التخلي عن راتبه الحالي في مانشستر يونايتد، والذي يُقال إنه يبلغ 16 مليون يورو. وبدلاً من ذلك، سيقدم له المسؤولون في بوروسيا دورتموند راتباً أساسياً يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو، وهو ما قد يرتفع بفضل مكافآت مرتبطة بشكل كبير بالأداء.

وكانت صحيفة "سبورت بيلد" قد ذكرت يوم الأربعاء أن التأييد لعودة سانشو يتزايد داخل نادي بوروسيا دورتموند. ويعتبر المدير الرياضي سيباستيان كيل من المؤيدين الواضحين لهذه الخطوة، كما يبدو المدير التنفيذي للشؤون الرياضية لارس ريكن أكثر انفتاحاً تجاهها. ويقال إن الحجج المؤيدة للصفقة هي الغالبة في المناقشات الجارية.