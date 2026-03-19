ووفقًا لمعلومات نشرتها صحيفة «بيلد»، فإن أي محاولة محتملة من جانب بوروسيا دورتموند لإعادة اللاعب ستتطلب تنازلًا كبيرًا عن الراتب من جانب الجناح الإنجليزي.
ترجمه
تخفيض راتبه بمقدار عشرة ملايين يورو؟ الكشف عن تفاصيل مثيرة للاهتمام حول احتمال عودة جادون سانشو إلى بوروسيا دورتموند
وبناءً على ذلك، سيتعين على سانشو التخلي عن راتبه الحالي في مانشستر يونايتد، والذي يُقال إنه يبلغ 16 مليون يورو. وبدلاً من ذلك، سيقدم له المسؤولون في بوروسيا دورتموند راتباً أساسياً يتراوح بين خمسة وستة ملايين يورو، وهو ما قد يرتفع بفضل مكافآت مرتبطة بشكل كبير بالأداء.
وكانت صحيفة "سبورت بيلد" قد ذكرت يوم الأربعاء أن التأييد لعودة سانشو يتزايد داخل نادي بوروسيا دورتموند. ويعتبر المدير الرياضي سيباستيان كيل من المؤيدين الواضحين لهذه الخطوة، كما يبدو المدير التنفيذي للشؤون الرياضية لارس ريكن أكثر انفتاحاً تجاهها. ويقال إن الحجج المؤيدة للصفقة هي الغالبة في المناقشات الجارية.
- AFP
خيب جادون سانشو الآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز
ولن يتعثر الصفقة بسبب المدرب نيكو كوفاتش، لكن سانشو سيتعين عليه التكيف بشكل كبير فيما يتعلق بالانضباط. علاوة على ذلك، لن يضطر مدرب بوروسيا دورتموند بالضرورة إلى التخلي عن نظامه القائم على خط دفاع ثلاثي وبدون لاعبي أجنحة واضحين، حيث أثبت الإنجليزي قدراته في دورتموند في دور المهاجم المتأخر.
سانشو معار حالياً من الشياطين الحمر إلى أستون فيلا، لكن كلا العقدين ينتهيان في الصيف. وبذلك سيكون اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً متاحاً دون رسوم انتقال. لكنه لم يتمكن من ترك بصمة رياضية تذكر في الجزيرة. في الموسم الحالي، سجل مشاركتين فقط في التسجيل (هدف واحد وتمريرة حاسمة) بعد 29 مباراة.
كانت عودة سانشو الأولى إلى بوروسيا دورتموند ناجحة
لا شك أن سانشو قضى أفضل فتراته في دورتموند. ففي الفترة بين 2017 و2021، تطور هناك ليصبح لاعباً من الطراز الأول، ثم عاد لاحقاً لفترة قصيرة على سبيل الإعارة ووصل مع الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
لم يتم بعد إجراء اتصال مباشر مع جانب سانشو. لكن من المقربين منه يتردد أنه يتصور عودته جيدًا. كما أن سانشو مستعد أيضًا للتنازلات المالية الوشيكة.
جادون سانشو: الإحصائيات وبيانات الأداء مع بوروسيا دورتموند
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة بطاقات صفراء 158 53 67 7
أسئلة الأكثر شيوعًا
Der FC Arsenal wurde im Jahr 1886 in Woolwich gegründet.
Der FC Arsenal gehört der Kroenke Sports & Entertainment-Gruppe um den US-amerikanischen Milliardären Stan Kroenke. Erste Anteile kaufte der Unternehmer im April 2007, im Anschluss kaufte er Stück für Stück auch weitere Aktien auf - bis zur endgültigen Übernahme im September 2018. Neben den Gunners besitzt Kroenke auch noch weitere Sportklubs, unter anderem die Los Angeles Rams (NFL), die Denver Nuggets (NBA) und die Colorado Avalanche (NHL).
Seit der Saison 2006/07 spielt Arsenal im Emirates Stadium im Stadtteil Holloway im Norden Londons. Vorher hatte der Klub seine Heimspiele lange Jahre im Highbury ausgetragen.
Das Emirates Stadium hat eine Kapazität von 60.704 Sitzplätzen. Damit ist es eines der fünf größten Stadien in der Premier League.
Mit 47 Titeln sind die Gunners einer der erfolgreichsten Klubs Englands. Die meisten dieser Trophäen sammelte der Klub national - noch nie konnte Arsenal die Champions League gewinnen.
Auf nationaler Ebene hat der FC Arsenal über die Jahre gut abgeräumt. Neben 14 Titeln im FA Cup (Rekordsieger) gewannen die Londoner auch 13-mal die englische Meisterschaft.
Rekordspieler bei Arsenal ist David O'Leary. Satte 722 Pflichtspiele absolvierte er zwischen 1975 und 1994.
Für die meisten Tore in der Vereinsgeschichte sorgte Thierry Henry. Der Franzose knipste in 377 Auftritten ganze 228-mal. Hinter ihm folgt Ian Wright mit 185 Toren.
Über die Jahre standen zahlreiche Superstars für die Gunners auf dem Feld. Hier eine Auswahl: Thierry Henry, Dennis Bergkamp, Patrick Vieira, Tony Adams, Ian Wright, Robert Pires, Cesc Fabregas, David Seaman, Mesut Özil, Marc Overmars, Ashley Cole oder Kai Havertz.
Rekordtrainer des Vereins ist Arsene Wenger, der zwischen 1996 und 2018 insgesamt 17 Titel nach Nordlondon holte. Andere erfolgreiche Coaches sind Herbert Chapman (5 Titel), George Graham (6 Titel), Bertie Mee (3 Titel) oder Mikel Arteta (2 Titel).
Der Verein trägt aufgrund der Kanone im Wappen auch den Spitznamen "The Gunners", zu deutsch "die Kanoniere".