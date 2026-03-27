أعلنت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) عن تغيير مهم في جدول مباريات بطولته الرئيسية: اعتبارًا من هذا العام في بودابست، سيتم تغيير موعد انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من الساعة 21:00 إلى الساعة 18:00 بتوقيت إيطاليا.

وقد اتُخذ هذا القرار لتوفير تجربة أفضل للجماهير والفرق والمدن المضيفة في يوم المباراة، من خلال تحسين الخدمات اللوجستية والعمليات، مع توفير العديد من المزايا الملموسة في الوقت نفسه. والهدف من ذلك هو جعل المباراة النهائية تجربة ممتعة حقًا لجميع من يرغبون في المشاركة في هذا الحدث المثير، من خلال خلق أجواء مريحة تسمح للعائلات والأطفال بمشاهدة أهم مباراة في الموسم.