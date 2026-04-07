تحليل أسلوب لعب المنتخب الهولندي: قد يكون هذا هو المأزق الأكبر الذي يواجه رونالد كومان في طريقه إلى كأس العالم

لكن المشكلة الكبرى تكمن، على ما يبدو، في قابلية أسلوبه للتنبؤ. فقد أصبح العديد من المنافسين على دراية بأسلوب لعب كومان ويتكيفون معه، غالبًا من خلال اللعب بخمسة مدافعين، مما يسهل تشكيل ثنائيات في خط الوسط. بعض الفرق، مثل بولندا في المثال أدناه، تأخذ هذا الأمر إلى أقصى حد وتلتزم بالدفاع بشكل صارم. ويبدو أن كومان لم يجد حلاً لهذا الأمر بعد، خاصةً ضد المنافسين الأقوى.
الصورة: تستطيع بولندا تشكيل ثنائيات بسهولة بفضل خط الدفاع المكون من خمسة لاعبين (الخط الأمامي مرتبط الآن بمنافس مباشر).
يمكن للمدافع المركزي على الجانب الأيسر الآن أن يراقب سيمونز بسهولة بفضل الدفاع الخماسي، بينما يمكن للظهير البولندي إيقاف دومفريس. بالإضافة إلى ذلك، المساحات صغيرة والمحور مغلق، مما يجعل من الصعب الوصول إلى رايندرز وسيمونز وديباي.
غالبًا ما تظل خط التمرير إلى دومفريس مفتوحًا، لكنه يجد نفسه في موقف واحد ضد واحد في مساحة صغيرة. ولا تكمن قوة مدافع إنتر في ذلك. في مثل هذه الحالة، السؤال هو: أليس من الأفضل وضع لاعب جناح على الجانب، مع ظهير في الداخل - وهو دور يمكن أن يلعبه يوريان تيمبر على سبيل المثال.