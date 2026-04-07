تحليل أسلوب لعب المنتخب الهولندي: قد يكون هذا هو المأزق الأكبر الذي يواجه رونالد كومان في طريقه إلى كأس العالم

طرح ثيو يانسن في برنامج "NOS Studio Voetbal" السؤال التالي: ألا أصبح المنتخب الهولندي سهل التوقع؟ "إذا واصلنا اللعب بالطريقة المعتادة، فسنكون سهل التوقع بالنسبة للعديد من المنافسين. عندها لن نفوز أبدًا؛ بل حتى الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم سيصبح صعبًا"، كان هذا هو الاستنتاج القاطع للاعب السابق في أندية مثل إف سي توينتي وفيتيس.

لكن ما الذي كان يرمي إليه يانسن بالضبط، وأين تكمن المخاطر بالضبط؟ بحثت Voetbalzone عن الإجابة من أجلك.

  • "المربع" الذي ابتكره كويمان

    يبدو أن أسلوب لعب كويمان لم يتغير منذ سنوات، لا سيما في بناء الهجمات من أعلى الملعب: حيث يتوغل الجناح الأيمن إلى الداخل، مما يتيح لدومفريس تشكيل تهديد بفضل قدراته الهجومية. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تشكيل خطر على مرمى الخصم عند التمريرات العرضية من الجانب الآخر. وقد أثبت نجاحه في ذلك عدة مرات وسجل العديد من الأهداف برأسه. الهدف من أسلوب اللعب هذا واضح تمامًا: إتاحة الفرصة لدومفريس لإظهار قوته وخلق تفوق عددي في وسط الملعب.

    في الواقع، هذا يعني أن كويمان غالبًا ما يضع لاعب وسط في مركز الجناح الأيمن، مثل كوبماينرز في مباراة المنتخب الأخيرة ضد النرويج. في الماضي، لعب دونييل مالين و تشافي سيمونز هذا الدور أيضًا. يصبح الجناح الأيمن في الواقع رقم 10 ثانيًا، مما يخلق مربعًا في خط الوسط. هذا النمط هو العنصر الأكثر تميزًا في بناء الهجمات في كل من الفترة الأولى والثانية تحت قيادة كومان.

    الصورة: المربع المميز في خط الوسط. يتحرك الجناح الأيمن إلى الداخل، مما يسمح لدومفريس بالوقوف في موقع أعلى في الملعب.

  • وهذا يعني أن الظهير المقابل يتواجد في موقع متأخر وبالقرب من خط الوسط، ويقوم أحيانًا بدور المدافع المركزي الثالث. ويقوم أحيانًا أحد لاعبي خط الوسط المتحكمين بتوفير هذا المدافع الإضافي. وفي الممارسة العملية، يعني هذا أن فرينكي دي يونغ غالبًا ما يتراجع إلى الخلف ويشارك في بناء الهجمات.

    الصورة: دامفريس يقف مرة أخرى في موقع يشبه الجناح، بينما يلعب ميكي فان دي فين كظهير أيسر في موقع أقل عمقًا وداخل الملعب. وبذلك، يعمل كمدافع مركزي ثالث.

    بدا أن أسلوب اللعب هذا يعمل بشكل جيد في بعض المراحل ضد النرويج، لا سيما لأن كوبماينرز وتيجاني رايندرز - ولاحقًا سيمونز - تمكنوا من التحرر بين الخطوط. فقد أرادت النرويج في تشكيلتها 4-4-2 الحفاظ على +1 في الخلف، كما في المثال أدناه. إذا لم تتشكل ثنائيات وتجب تجنب المواجهات الفردية، يجب إغلاق المحور بأي حال من الأحوال. وفي هذه الحالة، يتم ارتكاب الأخطاء بشكل أسرع، خاصةً عندما تكون سرعة الكرة عالية ويتم التبديل بين الجوانب بسرعة، كما في المثال أدناه. في هذه الحالة، يتم أولاً النظر إلى ما إذا كان يمكن تمرير الكرة إلى لاعب حر في المحور، ثم يتم نقل الكرة بسرعة إلى الجانب الآخر. يتم العثور على دومفريس ويمكنه تمرير الكرة إلى كوبماينرز الحر في المحور.

  • أين تكمن المشكلة إذن؟

    لكن المشكلة الكبرى تكمن، على ما يبدو، في قابلية أسلوبه للتنبؤ. فقد أصبح العديد من المنافسين على دراية بأسلوب لعب كومان ويتكيفون معه، غالبًا من خلال اللعب بخمسة مدافعين، مما يسهل تشكيل ثنائيات في خط الوسط. بعض الفرق، مثل بولندا في المثال أدناه، تأخذ هذا الأمر إلى أقصى حد وتلتزم بالدفاع بشكل صارم. ويبدو أن كومان لم يجد حلاً لهذا الأمر بعد، خاصةً ضد المنافسين الأقوى.

    الصورة: تستطيع بولندا تشكيل ثنائيات بسهولة بفضل خط الدفاع المكون من خمسة لاعبين (الخط الأمامي مرتبط الآن بمنافس مباشر). 

    يمكن للمدافع المركزي على الجانب الأيسر الآن أن يراقب سيمونز بسهولة بفضل الدفاع الخماسي، بينما يمكن للظهير البولندي إيقاف دومفريس. بالإضافة إلى ذلك، المساحات صغيرة والمحور مغلق، مما يجعل من الصعب الوصول إلى رايندرز وسيمونز وديباي.

    غالبًا ما تظل خط التمرير إلى دومفريس مفتوحًا، لكنه يجد نفسه في موقف واحد ضد واحد في مساحة صغيرة. ولا تكمن قوة مدافع إنتر في ذلك. في مثل هذه الحالة، السؤال هو: أليس من الأفضل وضع لاعب جناح على الجانب، مع ظهير في الداخل - وهو دور يمكن أن يلعبه يوريان تيمبر على سبيل المثال.

  • في المقابل، تجرؤ فرق أخرى، مثل الإكوادور الأسبوع الماضي، على التقدم بقوة واللعب في مواجهة فردية في الخلف. في مثل هذه المواقف، قد تجد المنتخب الهولندي صعوبة أكبر في العثور على اللاعب الخالي من الرقابة، لكن أسلوب اللعب هذا — لا سيما إذا اقترن بضغط غير منضبط — ينطوي على مخاطر أكبر لارتكاب الأخطاء. وقد اتضح ذلك أيضًا في الهدف الهولندي الوحيد (هدف في مرماه) في تلك الأمسية.

    يقوم كوينتين تيمبر وجيردي شوتن بفصل خط الوسط وخلق مساحة لمالين للتحرر وتلقي التمريرة عبر المحور. تمارس الإكوادور ضغطاً عالياً وتلعب في مواجهة فردية، لكنها ليست في مواقع جيدة - خاصة الجناح الأيسر - مما يمنح دومفريس كل المساحة. يؤدي هذا إلى استياء كبير لدى المدرب سيباستيان بيكاسيسي، الذي يقف ويداه مرفوعتان في الهواء.

  • الخلاصة

    أحيانًا يُنتقد بعض الفرق لافتقارها إلى الثبات والأنماط المحددة؛ لكن هذا لا ينطبق على المنتخب الهولندي. فأسلوب كومان في اللعب واضح للعيان منذ سنوات، مع «المربع» الشهير في خط الوسط. على الرغم من أن هذا قد ينجح بالتأكيد ضد بعض المنافسين - على سبيل المثال ضد تشكيلة 4-4-2 للنرويج - يبدو أن المنتخب الهولندي يواجه صعوبة أكبر مع المنافسين الذين يجرؤون على الدفاع واحد ضد واحد أو يتحصنون بخمسة مدافعين (التعكس). بالتأكيد يتطلب هذا النوع الأخير مزيدًا من الإبداع والديناميكية، وهو ما لا يزال غالبًا ما ينقص الفريق.

    وبالتالي، يمكن بالفعل تحديد الخطوط العريضة لأسلوب لعب كومانز للصيف المقبل إلى حد كبير. لا يزال أمام المدرب الوطني بضعة أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على ذلك واختيار اللاعبين المناسبين. ومع ذلك، سيتعين عليه على الأرجح وضع عدة سيناريوهات والنظر في أنماط لعب أو تشكيلات بديلة، بما في ذلك نظام بخمسة مدافعين. لحسن الحظ، تمكنت هولندا من تجربة ذلك بالفعل في الشوط الثاني من مباراة الإكوادور، وإن كان ذلك بدافع الضرورة إلى حد ما. فالمنافسات النهائية تتميز دائمًا بديناميكية خاصة، وقد تؤدي بعض التعديلات والمفاجآت في أسلوب اللعب إلى حسم المباراة.

    لذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتحقيق النجاحات في الصيف المقبل. تظهر الأرقام الحديثة أن كويمان لم ينجح في إثارة الإعجاب في فترته الثانية ضد دول من بين أفضل 25 دولة. وسيتعين عليك هزيمة تلك الدول أيضًا إذا أردت تحقيق نتائج جيدة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.