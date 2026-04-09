4 مطالب لبرشلونة .. شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد
برشلونة يطالب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتوضيح
أكد نادي برشلونة تقديم الشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان رسمي جاء فيه: "يعلن نادي برشلونة أن القسم القانوني بالنادي قد قدم اليوم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بشأن الأحداث التي وقعت في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. ويرى النادي أن أداء الحكم كان مخالفًا للوائح المعمول بها، مما أثر بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها. تركز الشكوى على حادثة محددة. في الدقيقة 54 من المباراة، بعد استئناف اللعب بشكل صحيح، لمس لاعب من الفريق المنافس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء، ومع ذلك لم يتم احتساب ركلة جزاء. يعتقد نادي برشلونة أن هذا القرار، إلى جانب الإخفاق الجسيم لنظام الفيديو المساعد (VAR) في التدخل، يشكل خطأً جسيماً. وبالتالي، طلب النادي إجراء تحقيق، والاطلاع على اتصالات الحكم، وإذا لزم الأمر، الاعتراف الرسمي بالأخطاء واتخاذ الإجراءات المناسبة. وفي هذا السياق نفسه، يعتقد نادي برشلونة أن هذه ليست المرة الأولى التي تضر فيها قرارات تحكيمية غير مفهومة بالفريق بشكل خطير في النسخ الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، مما يخلق عائقاً واضحاً ويمنعه من التنافس على قدم المساواة مع الأندية الأخرى."
الجدل الغريب حول لمسة اليد
كان سبب غضب برشلونة هو حادثة وقعت في الدقيقة 54 وتورط فيها لاعب أتلتيكو البديل مارك بوبيل. بعد أن نفذ الحارس خوان موسو ركلة مرمى قصيرة، كانت الكرة من الناحية الفنية في حالة لعب عندما أوقفها بوبيل عمدًا بيده وأعادها إلى حارس مرماه، على ما يبدو اعتقادًا منه أنها لم تكن قد دخلت في حالة لعب بعد. وعلى الرغم من المخالفة الواضحة، سمح الحكم إستفان كوفاكس بإعادة تنفيذ الركلة دون اتخاذ أي إجراء آخر.
غضب هانسي فليك على خط التماس لأن الحكم الميداني وغرفة VAR لم يمنحا ركلة جزاء. يجادل برشلونة بأن هذا كان خطأ جوهرياً في تطبيق قوانين اللعبة، خاصة وأن الحادثة وقعت بعد استئناف اللعب بشكل صحيح.
فليك ينتقد إخفاق تقنية الفيديو المساعد للحكم
وفي تصريحاته بعد المباراة، لم يتردد فليك في تقييمه لأداء الحكام. وقال فليك: "لا أعرف لماذا لم يتدخل نظام الفيديو المساعد (VAR)... هذا أمر لا يُصدق. نحن جميعًا نرتكب أخطاء، لكن في مثل هذه المواقف... لماذا لدينا نظام VAR؟ كان يجب احتساب ركلة جزاء وإشهار البطاقة الصفراء الثانية للاعب".
معركة شاقة بعد حادثة البطاقة الحمراء
لم تكن حادثة لمس الكرة باليد هي النقطة الساخنة الوحيدة في تلك الأمسية، حيث لعب برشلونة معظم المباراة بعشرة لاعبين. فقد أدى طرد باو كوبارسي قبل نهاية الشوط الأول مباشرة إلى تحول الزخم بشكل قاطع لصالح فريق دييغو سيميوني. وفي حين ظل فليك متشككًا بشأن البطاقة الحمراء، إلا أنه أكد أن إهدار ركلة الجزاء بسبب لمس الكرة باليد كان الخطأ الأكثر فداحة.
مع تأخره بنتيجة 2-0 في مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد هدفي جوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث، فإن التاريخ ليس في صالح برشلونة. ومع ذلك، يظل النادي متحديًا داخل الملعب وخارجه بينما يستعد لمباراة الإياب الصعبة في مدريد، على أمل أن يضمن احتجاجه الرسمي على الأقل أداءً تحكيميًا أكثر دقة في مباراة الإياب.
4 مطالب من يويفا
النادي الكتالوني زاد: "من المستحيل على برشلونة التنافس على قدم المساواة مع الأندية الأخرى. ليست هذه المرة الأولى التي تضر فيها قرارات تحكيمية فاضحة بهذا النادي"، كتب النادي في البيان.
وطالب برشلونة بالاطلاع على الاتصالات التي جرت بين الحكم ومسؤول تقنية الفيديو (VAR) في اللحظة الحاسمة. كما يطالب النادي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) باتخاذ ثلاثة إجراءات أخرى: يجب على الحكم إستان كوفاكس الاعتراف بخطئه، ويجب إيقاف كوفاكس عن العمل، كما يجب إيقاف مسؤول تقنية الفيديو كريستيان دينجرت عن العمل.