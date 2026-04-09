4 مطالب لبرشلونة .. شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي بعد الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

كان سبب غضب برشلونة هو حادثة وقعت في الدقيقة 54 وتورط فيها لاعب أتلتيكو البديل مارك بوبيل. بعد أن نفذ الحارس خوان موسو ركلة مرمى قصيرة، كانت الكرة من الناحية الفنية في حالة لعب عندما أوقفها بوبيل عمدًا بيده وأعادها إلى حارس مرماه، على ما يبدو اعتقادًا منه أنها لم تكن قد دخلت في حالة لعب بعد. وعلى الرغم من المخالفة الواضحة، سمح الحكم إستفان كوفاكس بإعادة تنفيذ الركلة دون اتخاذ أي إجراء آخر.

غضب هانسي فليك على خط التماس لأن الحكم الميداني وغرفة VAR لم يمنحا ركلة جزاء. يجادل برشلونة بأن هذا كان خطأ جوهرياً في تطبيق قوانين اللعبة، خاصة وأن الحادثة وقعت بعد استئناف اللعب بشكل صحيح.