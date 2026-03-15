تحقق الشرطة في ادعاءات نجم إيفرتون تيرنو باري بشأن تعرض أصدقائه للاعتداء في قسم المشجعين الزائرين خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز
باري ينتقد أعمال العنف «غير المقبولة» في الملاعب
أعرب النجم البالغ من العمر 23 عامًا عن غضبه عقب حادثة مقلقة وقعت خلال هزيمة إيفرتون 2-0 أمام أرسنال يوم السبت. واستخدم المهاجم، الذي دخل الملعب كبديل في الدقيقة 96، حسابهالشخصي على إنستغرام لتسليط الضوء على مشاجرة اندلعت في قسم المشجعين الزائرين، مدعيًا أن أصدقاءه تعرضوا للاستهداف من قبل أقلية صغيرة من المشجعين.
وكتب باري، مصحوبًا بمقطع فيديو للشجار: "هذا النوع من السلوك غير مقبول في الملعب. أحضر أصدقائي للاستمتاع بالمباراة، ويقوم عدد قليل من الأشخاص الأغبياء بإفسادها. يجب أن يكون كرة القدم مكانًا يشعر فيه الجميع بالأمان والاحترام. هذا النوع من المواقف لا مكان له في اللعبة ولا يمكن التسامح معه في كرة القدم. اضطر أصدقائي والأشخاص الذين تعرضوا للهجوم إلى أن يرافقهم أفراد الأمن التابعون لنادي أرسنال وكذلك الشرطة خوفاً من انتقام مشجعينا."
أكدت الشرطة أنها تحقق حالياً في الأمر بعد أن بدأت مقاطع الفيديو تنتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وسيكون التحقيق ثمرة تعاون بين ضباط ميرسيسايد المحليين وشرطة العاصمة من أجل تحديد هوية المسؤولين عن هذه الاضطرابات.
وفي بيان صدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد الحساب المخصص لإيفرتون التابع لشرطة ميرسيسايد: "نحن على علم بمقاطع الفيديو المتداولة على الإنترنت والتي تظهر مشادة في قسم الضيوف قرب نهاية مباراة #ARSEVE. ونحن نعمل مع شرطة العاصمة للتحقيق في الأمر."
إيفرتون يتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة
وقد استجابت إدارة ملعب هيل ديكنسون بسرعة لهذه المزاعم، ووعدت بإجراء مراجعة شاملة للظروف المحيطة بهذا الاشتباك. لطالما افتخر النادي بمشجعيه المتنقلين، لكنه أوضح أن المشاهد التي شوهدت في ملعب الإمارات لا تمثل قيم مؤسسة ميرسيسايد أو قاعدة جماهيرها.
وجاء في بيان رسمي لإيفرتون، وفقًا لشبكة ESPN: "نادي إيفرتون لكرة القدم على علم بالحادث الذي وقع بين المشجعين في قسم الزوار في ملعب الإمارات، وسوف يراجع الظروف المحيطة به.
"السلوك العنيف أو غير المنضبط غير مقبول على الإطلاق ولا مكان له في كرة القدم. وهو لا يعكس الدعم الحماسي والوفي الذي يتلقاه إيفرتون سواء في المباريات التي يخوضها على أرضه أو خارجها. وسيتعاون النادي مع السلطات المختصة لتحديد الحقائق واتخاذ الإجراءات المناسبة".
نداء للشهود في الوقت الذي تسعى فيه الشرطة للحصول على معلومات
تركز التحقيقات حالياً على جمع الأدلة من الأشخاص الذين كانوا جالسين في قسم المشجعين الزائرين خلال المراحل الأخيرة من المباراة. وتحث السلطات أي مشجعين قاموا بتسجيل الحادث أو شهدوا بداية الشجار على التقدم للمساعدة في التحقيقات الجارية.
واختتم بيان النادي بتوجيه الشهود إلى الشرطة: "يُطلب من أي شخص شهد الحادث أو تورط فيه الاتصال بشرطة ميرسيسايد عبر X @MerPolCC مع ذكر الرقم المرجعي 26000206746." وقد طغى الحادث على أمسية صعبة لإيفرتون على أرض الملعب، عقب مباراة ساعد فيها سحر ماكس داومان أرسنال في حصد النقاط الثلاث.
