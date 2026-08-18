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علي رفعت

تحريات الملاعب: العودة لا مفر منها.. متى يتولى بيب جوارديولا منصبه الجديد في برشلونة؟!

فقرات ومقالات
مقال رأي
برشلونة
الدوري الإسباني
بيب جوارديولا

هل يعود بيب أساسًا إلى برشلونة؟!

شهدت الأسابيع الأخيرة تسارعًا لافتًا في الأحداث الكروية داخل إسبانيا وخارجها، بعدما تفجرت مفاجآت متتالية بدأت بالظهور المثير لبيب جوارديولا في الفيلم الوثائقي وحديثه الصادم عن كواليس غرف الملابس وضريبة الغربة وانفصاله الأسري، وتزامنت مع الإعلان الرسمي عن عودة سيرجيو بوسكيتس إلى مقاعد التدريب في النادي الكتالوني، وصفة رودري من مانشستر سيتي، بالتوازي مع عودة جوزيه مورينيو لإشعال الأجواء وخلط الأوراق في الليجا.

هذا التزاحم في الأخبار الساخنة لا يبدو مجرد صدفة، بل يفتح الباب أمام قراءة استقصائية لما وراء الأحداث، وتتبع خيوط متناثرة ترسم ملامح تحول ضخم يقترب في الأفق.


  • FC Barcelona Unveils New Signing RodriGetty Images Sport

    الخيط الأول: إشارات الميركاتو وتكرار سيناريو صيف 2015

    يبدأ مسار التحري بداية من معلومة مؤكدة كشفت عنها إذاعة كادينا كوبي، حيث قدم بيب جوارديولا نصيحة مباشرة للنجم الإسباني رودري باختيار برشلونة وتفضيله على ريال مدريد.

    هذا التحرك يعيد إلى الأذهان سابقة تاريخية وثيقة الصلة، فآخر مرة مارس فيها بيب نفوذًا مباشرًا لحسم صفقات كبرى لفريق لا يتولى تدريبه كانت في عام 2015 عندما نسق لانضمام كيفين دي بروينه ورحيم ستيرلينج إلى مانشستر سيتي، وذلك قبل عام واحد من جلوسه رسميًا على مقعد المدير الفني هناك. 

    هذا الخيط الأول يثبت أن بيب لا يوجه الصفقات من فراغ، بل يرسم ملامح المشاريع التي يمهد للارتباط بها.. حسنًا عزيزي البرشلونة أستشعر حماسك لكن مهلًا لا تتحمس بعد.. لدينا المزيد!


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  • grafica busquets CM Getty Images

    الخيط الثاني: بوسكيتس وحلقة الوكيل المشترك

    بسحب الخيط السابق إلى داخل أروقة برشلونة، نصل فورًا إلى قرينة ثانية لا تقل أهمية، وهي الإعلان الرسمي عن تعيين سيرجيو بوسكيتس مساعدًا لمدرب فريق الرديف.

     المعروف للجميع أن بوسكيتس هو التلميذ الأقرب لجوارديولا والذي صرح بيب علنًا برغبته في العمل معه ضمن طاقم تدريبي في المستقبل. 

    الخيط يزداد وضوحًا حين نكتشف أن الرجلين يرتبطان بوكيل الأعمال ذاته، الإسباني جوسيب ماريا أوروبيتج، ما يعني أن الترتيبات تجري عبر القناة التعاقدية نفسها، وتضع بوسكيتس بمثابة حجر الأساس لتجهيز الأرضية وتأهيل الكوادر تمهيدًا لوصول جوارديولا.. حقًا عزيزي انتظر.. القادم أكثر قوة!


  • FC Internazionale v Manchester City FC - UEFA Champions League Final 2022/23Getty Images Sport

    الخيط الثالث: الدوافع الإنسانية ومعادلة الاستقرار الأسري

    ربط القرائن الفنية بالجانب الإنساني يقودنا إلى الخيط الثالث، وهو اعتراف بيب الصريح الذي وثقته الكاميرات لنجوم مانشستر سيتي في غرفة الملابس بحجم تضحياته وأزمة طلاقه من زوجته وابتعاده عن عائلته بسبب استنزاف الغربة وضغوط العمل الشاقة.

    بيب قرر إنهاء رحلة الاغتراب التي دامت نحو 10 سنوات خارج إسبانيا، وتؤكد الأنباء الواردة من كتالونيا وجود تقارب أسري حقيقي وعودته لزوجته واستقراره النهائي في المدينة. 

    رجل استقر في موطنه ولن يغادره مجددًا، وشغفه بكرة القدم لا ينتهي، فإلى أين يقوده هذا المسار المنطقي سوى إلى النادي الذي يمثل هويته؟ .. حسنًا.. تحمس الآن فالقادم قد لا يعجبك كثيرًا.


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  • flickGetty Images

    الخيط الرابع: حتمية التغيير في كامب نو وضغوط الليجا

    تكتمل حلقة الأدلة بالنظر إلى واقع الفريق الأول في برشلونة، حيث يواجه هانزي فليك موسمًا شاقًا منتظرًا في ظل التعزيزات الخرافية لغريمه ريال مدريد في كل الخطوط واشتعال المنافسة مع عودة مورينيو. 

    يضاف إلى ذلك قاعدة تاريخية صارمة مفادها أن مقعد القيادة الفنية في برشلونة تحول إلى محرقة للمدربين، إذ لم ينجح أي مدير فني في الاستمرار لأكثر من ثلاثة مواسم متتالية منذ رحيل جوارديولا نفسه.

    أي تعثر متوقع وفقدان للقب الدوري سيجعل الإدارة الرياضية بقيادة ديكو والرئيس جوان لابورتا في مواجهة احتمالية البحث عن قائد تاريخي يملك الإجماع الكامل ومن غير جوارديولا تنطبق عليه تلك المواصفات؟! .. بالطبع لا أحب أن يخفق فليك.. لكن لو كان هذا يعني عودة جوارديولا فـ..!!


  • Pep Guardiola 2011Getty Images

    بيت القصيد

    عند جمع هذه الخيوط الأربعة وربط نصيحة رودري، بوجود بوسكيتس ووكيله المشترك، بقرار الاستقرار الأسري النهائي في كتالونيا، وصولًا إلى حتمية التغيير الفني في النادي، تكتمل صورة التحريات وتسقط فرضية المصادفة. 

    كل الشواهد تقول إن بيب جوارديولا عائد إلى برشلونة، ضاربًا بعرض الحائط تصريحاته القديمة حول إغلاق الباب، فالرجل لا يملك القدرة على إخفاء عشقه للنادي كلما تحدث عنه. 

    سيعود مديرًا فنيًا، أو إداريًا، أو مستشارًا رياضيًا، لكنه عائد بأي حال للنادي الذي يحبه، لم يعد السؤال هل يعود بيب، بل متى تنتهي التحضيرات ويُعلن القرار رسميًا، وفي أي منصب سنشاهد صانع التاريخ مجددًا داخل كامب نو؟


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