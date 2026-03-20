Tapsoba AndrichGetty Images
Christian Guinin

تحديد هدف واضح: يبدو أن نجم باير 04 ليفركوزن القادم يريد الرحيل

في نادي باير 04 ليفركوزن، بدأت آخر بقايا الفريق البطل لموسم 2023/2024 تتلاشى ببطء ولكن بثبات.

وفقًا لتقرير نشرته قناة "سكاي"، يفكر المدافع الوسطي إدموند تابسوبا الآن أيضًا في مغادرة ليفركوزن.

  • وبناءً على ذلك، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا يرغب بشدة في مغادرة فريق «فيركسلف» بعد انتهاء الموسم الحالي. ويُقال إن نادي B04 يتقبل هذه الخطوة، شريطة أن يدفع النادي المهتم مبلغًا مناسبًا لانتقاله.

    ويُشار إلى الدوري الإنجليزي الممتاز باعتباره الوجهة المفضلة لتابسوبا. وقد انتشرت شائعات حول رحيله بالفعل في الصيف الماضي، لكن الصفقة فشلت آنذاك بسبب مبلغ الانتقال الذي طلبه باير والبالغ 50 مليون يورو.

    يبدو أن ليفركوزن يطلب 40 مليون يورو مقابل تابسوبا

    وفي الوقت الحالي، يُقال إن ليفركوزن يطلب حوالي 40 مليون يورو مقابل المدافع، الذي يمتد عقده مع النادي حتى 30 يونيو 2028. ويُعتبر هذا المبلغ الحد الأدنى الذي لا يرغب النادي في بيع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بأقل منه.

    انتقل تابسوبا في يناير 2020 من فيتوريا غيماريش إلى ليفركوزن، وسرعان ما أصبح لاعباً أساسياً لا غنى عنه. في موسم 2023/24، عندما فاز B04 بالثنائية المكونة من الدوري وكأس ألمانيا، كان من بين أفضل اللاعبين.

    خاض تابسوبا حتى الآن 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم. سجل أربعة أهداف بنفسه، وصنع هدفين آخرين.

  • إدموند تابسوبا: إحصائيات الموسم 2025/2026

    المباريات

    الأهداف

    تمريرات حاسمة

    36

    4

    2


