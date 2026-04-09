"تحدث فقط عن مدينة" - وكيل إنزو فرنانديز يؤكد أن اللاعب الأرجنتيني "توصل إلى اتفاق" مع تشيلسي
الوكيل ينفي الشائعات المتعلقة بريال مدريد
نفى باستوري بشكل قاطع أن يكون الفائز بكأس العالم يبحث عن خطة للرحيل. وعلى الرغم من التكهنات المكثفة التي تربط اللاعب الذي تبلغ قيمته 107 ملايين جنيه إسترليني بانتقال ضخم إلى ريال مدريد، يصر باستوري على أن العناوين الأخيرة كانت نتيجة لسوء فهم وليس رغبة حقيقية في مغادرة لندن.
وفي حديثه إلى موقع "توب ميركاتو"، كان باستوري حازماً في موقفه قائلاً: "لقد تحدثنا بالفعل عن هذا الأمر خلال الأيام القليلة الماضية. كانت هذه تعليقات أدلى بها دون أي نية لإثارة مشاكل في تشيلسي. إنه القائد، وأحد قادة الفريق. وقد أظهر أفضل ما لديه على أرض الملعب هذا الموسم. لقد تحدث فقط عن مدينة [مدريد]. ثم كانت هناك العديد من المقابلات في فترة زمنية قصيرة تحدث فيها عن مستقبله. وقد خلطت وسائل الإعلام بين الكثير من الأمور وبدأت تقول إنه سيغادر تشيلسي. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل على الإطلاق."
توضيح الأمور مع روزينيور
وصلت الأوضاع إلى ذروتها عندما استبعد روزينور، مدرب تشيلسي، فرنانديز من تشكيلة الفريق في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بورت فيل، وكذلك في المباراة التالية بالدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي. وكان روزينور قد اتهم الأرجنتيني علنًا بـ«تجاوز الحدود» بعد أن اعترف فرنانديز بأنه لا يعرف ما إذا كان سيبقى في النادي الموسم المقبل عقب الهزيمة الساحقة 2-8 أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، ثم صرح لاحقًا برغبته في العيش في مدريد.
ومع ذلك، يؤكد باستوري أن العلاقة قد تم إصلاحها. "نحن على وفاق تام مع تشيلسي. لقد تصالحنا أمس واليوم الذي سبقه بين تشيلسي واللاعب. لم تكن هناك مشكلة حقيقية أبداً. لقد أوضحنا الأمور"، أوضح الوكيل. "لقد اعتذر بطبيعة الحال للنادي وزملائه والمدرب والمدير الرياضي والجميع. نحن جميعاً على وفاق تام. كانت المسألة ببساطة توضيح سوء فهم".
التعلم من الأخطاء في سن الخامسة والعشرين
على الرغم من دفاعه عن نوايا اللاعب، أقر باستوري بأن نجم بنفيكا السابق ارتكب خطأً تكتيكيًا في طريقة تعامله مع وسائل الإعلام مؤخرًا. في الخامسة والعشرين من عمره، لا يزال فرنانديز يُعتبر لاعبًا شابًا يتأقلم مع التدقيق المستمر الذي يصاحب كونه شخصية بارزة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما خلال موسم مضطرب يمر به «البلوز».
وأضاف باستوري: "ما حدث قد حدث. أوضحنا للاعب أنه حتى لو لم يرتكب أي خطأ، ما كان يجب أن يقول ذلك. إنه يبلغ من العمر 25 عاماً فقط. لا يزال شاباً ولا يزال أمامه الكثير ليتعلمه. أوضحنا للنادي أنه قال ذلك دون أي نية سيئة وأنه أخطأ في فعل ذلك".
ملتزمون بمشروع تشيلسي
مع بقاء ست سنوات على انتهاء عقده الطويل الأمد، يظل فرنانديز جزءًا أساسيًا من رؤية تشيلسي على المدى الطويل، حتى في ظل احتلال الفريق للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا يزال النادي يناضل من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، كما تنتظره مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ليدز يونايتد، مما يجعل مشاركة لاعب الوسط أمرًا حاسمًا في المرحلة الأخيرة من الموسم.
واختتم باستوري حديثه بالتأكيد على أهمية الشراكة بين اللاعب والنادي: "يلعب تشيلسي من أجل حجز مكان في دوري أبطال أوروبا عبر الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أمر بالغ الأهمية للنادي. يحتاج إنزو للعب لأنه سيخوض كأس العالم قريبًا. ويحتاجه تشيلسي لأنه لاعب أساسي في فريقه. تحدثنا معاً، وحللنا كل شيء من كلا الجانبين. الأمور واضحة تماماً. لا يوجد أي تعارض على الإطلاق. لا يزال أمام إنزو ست سنوات في عقده ونحن بحاجة إلى العمل معاً - وهذا ما نفعله".