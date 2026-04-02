"تحدث عن التكتيكات": تقلب أداء كريستيان بوليسيتش مع المنتخب الأمريكي ليس مفاجئًا - فهذه هي طبيعته

لم يسجل كريستيان بوليسيتش أي هدف مع المنتخب الأمريكي منذ عام 2024، لكن ما يهم في النهاية هو مستواه في كأس العالم.

"الأمور ستكون مختلفة."

على الأقل، هذا ما قاله كريستيان بوليسيتش. وربما يجب أن تكون كذلك. بعد خسارة المنتخب الأمريكي 2-0 أمام البرتغال في أتلانتا ليلة الثلاثاء، كان من الصعب تحديد ما يمكن استخلاصه بالضبط من هذه المباراة. قام المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو بتغيير تشكيلته قليلاً. وأجرى الكثير من التغييرات. وأبقى بعض الأسماء الكبيرة على مقاعد البدلاء وقام بتبديل بعض اللاعبين الآخرين.

كان أبرز هذه التغييرات - والوحيد الذي لفت الانتباه حقًا - هو إشراك كريستيان بوليسيتش في مركز المهاجم رقم 9. يجب الاعتراف بأن بوليسيتش يمر بفترة ركود. لم يسجل مهاجم ميلان أي هدف هذا العام في أي مسابقة، ولم يسجل أي هدف مع المنتخب الأمريكي منذ عام 2024. وهذا أمر غريب بالنسبة للاعب موهوب بشكل واضح، وهو اتجاه مقلق للغاية في عام كأس العالم. وعلى الرغم من أنه سيكون من غير الدقيق للغاية وصف بوليسيتش بأنه هداف غزير، إلا أن عدم تسجيله أي هدف لفترة طويلة مع اقتراب كأس العالم ليس بالأمر الجيد.

ومع ذلك، فإن هذا أيضًا جزء من معضلة بوليسيتش. مهاجم ميلان لاعب كرة قدم ممتاز حقًا، لكن السبب في أنه لم يصل أبدًا إلى فئة "العالمية" المزعومة هو أن الأرقام لم تتطابق دائمًا مع موهبته. يمكنه التأثير على المباراة بطرق متنوعة، لكن لا تزال هناك فترات طويلة لا يكون فيها تأثيره في الثلث الأخير من الملعب موجودًا. هذا لا يعني أنه أصبح فجأة يلعب بشكل سيئ، أو أنه لم يعد أخطر مهاجم في المنتخب الأمريكي. بل يشير ببساطة إلى أن هذا قد يكون هو بوليسيتش كلاعب كرة قدم، وأنه يجب تعديل التوقعات وفقًا لذلك. لا يزال بإمكانه تقديم أداء جيد في اللحظات الحاسمة، لكن الاستمرارية لا تزال بعيدة المنال بالنسبة له.

    بعد عام 2025 القوي

    أولاً، يجدر بنا إلقاء نظرة على الإحصائيات. كان موسم 2024-2025، وبفارق كبير، الأفضل في مسيرة اللاعب الأمريكي. فقد كانت أرقامه أفضل مما كانت عليه في أي وقت مضى. كانت جودة اللعب أعلى. سجل 20 هدفاً وصنع عدداً مماثلاً من التمريرات الحاسمة في الدوري، ليحتل المركز الرابع في الدوري الإيطالي. وإذا أضفنا مباريات دوري أبطال أوروبا ومسابقات الكؤوس المختلفة، يرتفع هذا الرقم إلى 27. لم يكن هناك لاعب أفضل من بولسيتش في ميلان، وكان هناك القليل جداً ممن كانوا أكثر فعالية في الدوري الإيطالي ككل.

    ثم توقف الزخم نوعًا ما. في الحقيقة، وبالنظر إلى الوراء، وإذا كنت في مزاج متسامح، كان لبوليسيتش كل الحق في تخطي كأس الذهب الصيف الماضي. كان بحاجة إلى ما وصفه المهاجم السابق للمنتخب الأمريكي تشارلي ديفيز بأنه استراحة جسدية وعقلية من كرة القدم. كان بوليسيتش قد قدم أفضل موسم له، ومع وجود أكثر من 12 شهرًا مرهقة قادمة، فإن غيابه عن مسابقة واحدة لا تعني الكثير لم يكن جريمة جنائية بأي حال من الأحوال.

    في الأشهر الأولى من هذا الموسم، أظهر لماذا قد يكون التدريب الفردي في الصيف قد أفاده. كانت تكتيكات ماكس أليجري مربكة في البداية - فقد استخدم بوليسيتش كمهاجم ثانٍ في تشكيلة 3-5-2، لكنها نجحت. سجل بوليسيتش أهدافاً وصنع العديد منها في بداية الموسم. كان الروسونيري في صدارة السباق على اللقب في وقت مبكر، وكان بوليسيتش أحد أسباب ذلك. كانت الأجواء، بشكل عام، جيدة إلى حد ما.

    ثم بدأت مشكلة بوليسيتش. تعرض لإصابة خلال مباراة ضد أستراليا في فترة التوقف الدولية في أكتوبر، وغاب عن أربع مباريات مع ناديه. وبعد ثلاثة أسابيع، غاب عن مباراة أخرى بسبب "مشاكل عضلية". وبشكل عام، من 14 أكتوبر إلى 18 فبراير، شارك بوليسيتش في سبع مباريات فقط كأساسي في جميع المسابقات، ودخل كبديل في سبع مباريات أخرى. وخلال تلك الفترة، سجل هدفاً واحداً فقط، في الفوز 3-0 على هيلاس فيرونا في 28 ديسمبر.

    بداية صعبة لعام 2026

    لذا، مع بداية العام، تراجعت الأهداف. وفي بعض الحالات، من السهل نسبياً فهم السبب. ففي بعض الأحيان، لم يكن بوليسيتش قادراً على تسديد الكرة نحو المرمى. وبصرف النظر عن المباراة المحبطة التي تعادل فيها ميلان بصعوبة 1-1 أمام جنوة التي لم تبدُ متحمسة للعب كرة القدم، سدد بوليسيتش ثماني تسديدات. لم تصب سوى اثنتان منها المرمى، في حين سجل الفريق ككل 32 محاولة.

    بخلاف ذلك، كان هذا العام قصة لاعب أقل دقة مما اعتاد عليه. سدد ثلاث تسديدات على المرمى ضد بارما. لم تدخل أي منها، وخسر ميلان 1-0 (لعب بوليسيتش لمدة ساعة قبل أن يتم استبداله - على الأرجح استبدال مخطط له). لم تصب سوى واحدة من ثلاث تسديدات المرمى ضد كريمونينسي. كانت المباراة التي انتهت بفوز صعب 1-0 على إنتر ميلان غير قابلة للمشاهدة بشكل ملحوظ لجميع الأطراف. حصل بوليسيتش على فرصة واحدة ضائعة وأخطأ المرمى بمسافة ياردة واحدة.

    أثارت الخسارة 1-0 أمام لاتسيو بعض القلق الحقيقي. لعب بوليسيتش جيدًا في معظم الأوقات. لم يكن هناك لاعب هجومي آخر سجل عددًا أكبر من اللمسات أو صنع فرصًا أكثر. كان بوليسيتش دقيقًا في التعامل مع الكرة وتواصل بشكل فعال داخل منطقة لاتسيو وحولها. سدد خمس تسديدات. تم صد اثنتين. ذهبت اثنتان بعيدًا عن المرمى. وتم التصدي لثالثة. ربما كان بوليسيتش في بداية الموسم أكثر دقة.

    كما كانت هناك بعض المشاكل خارج الملعب أيضًا. في الدقيقة 66، كان على بوليسيتش تمرير الكرة إلى رافا ليو ليتجه نحو المرمى. لكن اللاعب الأمريكي اختار عدم القيام بذلك، وخرج ليو، الذي تم استبداله بعد دقيقة واحدة، غاضبًا. سرعان ما بدأت الشائعات تدور حول خلاف بين أفضل لاعبين هجوميين في ميلان، وحتى لو تم نفيها، فإن بوليسيتش لم يضف لنفسه أي قيمة بفشله في تمرير الكرة التي بدت واضحة في تلك اللحظة.

    المنتخب الأمريكي لكرة القدم والخروج من فترة الركود

    هناك مفهوم في كرة السلة يُشجع اللاعب الذي يمر بفترة صعبة على «الخروج من الركود بالتسديد». هل أفضل لاعب لديك يخطئ في تسديداته؟ دعه يسدد أكثر، وسوف يستعيد مستواه. بعد الأداء السيئ أمام بلجيكا، اتبع بوكيتينو هذا النهج مع بوليسيتش في مباراة البرتغال.

    في خطوة تكتيكية مربكة، حاول المدرب استخدام بوليسيتش في مركز رقم 9 دون وجود مهاجمين متقدمين آخرين بالقرب منه. كان هذا قرارًا محيرًا لعدة أسباب. أولاً، يحب بوليسيتش التنقل بين الجانب الأيمن والأيسر. لديه العديد من الميزات، لكنه بالتأكيد ليس لاعبًا مركزيًا. وثانياً، لم يكن لهذا القرار أي معنى بالنظر إلى التشكيلة التي يمتلكها بوكيتينو. في الواقع، تمتلك الولايات المتحدة ثلاثة أنواع مختلفة من المهاجمين رقم 9. لديهم فولارين بالوغون، الجريء؛ وريكاردو بيبي، المهاجم المباشر، وباتريك أجيمانغ، المهاجم الهدف.

    يمكن للثلاثة شغل المناطق المركزية وخلق مساحة لمن حولهم - سواء مع الكرة أو بدونها. إذا أراد المدرب تغيير الأمور تكتيكيًا، ربما كان الاستخدام الأفضل لتشكيلته هو إبقاء بالوغون على مقاعد البدلاء، وهو ما فعله بالفعل، ثم إشراك بيبي أو أجيمانج في التشكيلة الأساسية للسماح لبوليسيتش بالقيام بركضات من موقع مركزي أكثر ثباتًا.

    لكن لا، فقد أشرك بوكيتينو بوليسيتش في الوسط، بحجة أن ذلك سيجعل من السهل على نجمه الوصول إلى المناطق الصحيحة. وكان من الواضح أن بوليسيتش لديه حرية التسديد. اختفت لعبته الترابطية تقريبًا. في 45 دقيقة، أكمل بوليسيتش 12 تمريرة فقط. لم يخلق فرصة واحدة. سدد ثلاث تسديدات، أقربها مرت بعيدة بمقدار ياردة واحدة من خارج منطقة الجزاء. في الحقيقة، كان من الممكن طرده أيضًا، بعد حصوله على بطاقة صفراء سخيفة وتبعها بتدخل قوي آخر. إذا كانت هذه هي مباراة "إعادة بوليسيتش"، فإنها لم تكن الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك.


    سيأتي ذلك الوقت

    ومع ذلك، ورغم كل ما سبق، من السهل جدًا تصديق بوليسيتش عندما يقول إن لحظته ستأتي. على الرغم من كل الانتقادات التي يمكن توجيهها إلى نجم المنتخب الأمريكي، لا يمكن تجاهل ميله إلى اللحظات الحاسمة. فقد سجل أهدافاً مهمة ضد إنتر ميلان وليفربول. وسجل تمريرة حاسمة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد أرسنال، حيث انطلق عبر خط الوسط ومرر الكرة إلى زميله المتاح، كل ذلك وهو يعاني من ألم شديد بعد إصابته بتمزق في أوتار الركبة خلال المباراة.

    بالنسبة للولايات المتحدة، هناك أدلة مماثلة. فقد حسم ركلة جزاء في وقت متأخر الفوز على المكسيك في دوري الأمم. وسجل هدفاً حاسماً في كأس العالم 2022 للتغلب على إيران. كما سجل الهدف الأول للولايات المتحدة في كوبا أمريكا عام 2024.

    في الواقع، مع بوليسيتش، عليك فقط أن تتقبل أن هناك لحظات من الصعوبة بين الحين والآخر. وربما يكون ذلك مقبولاً. نخبة كرة القدم العالمية الحقيقية - الواحد بالمائة - يسجلون الأهداف ويقدمون التمريرات الحاسمة حتى عندما لا يلعبون بشكل جيد. هناك جو من الحتمية يحيط بهم، أسبوعاً بعد أسبوع. بوليسيتش ليس كذلك. هناك أوقات يكون فيها حقاً من بين أفضل اللاعبين الهجوميّين في العالم. وهناك أوقات يبدو فيها عادياً جداً. النتيجة النهائية - وهي شيء غير مضمون دائماً على أي حال - أحياناً تهرب منه لأسابيع متتالية.

    لذا، على الولايات المتحدة أن تتحلى بقليل من الثقة. لم تخسر أمام البرتغال وبلجيكا لأن بوليسيتش لم يسجل. لكن حقيقة أنه لم يجد طريقه إلى الشباك تجعل تلك الخسائر تبدو أسوأ قليلاً. في الحقيقة، لا يهم أي من هذا كثيراً. لا يزال بوكيتينو يجري تجارب. لم تستحق الولايات المتحدة الفوز في أي من المباراتين الوديتين. كل ما يهم هو أن بوليسيتش لائق بدنيًا، في أفضل حالاته، ومستعد للحظة الحاسمة عندما تأتي.

