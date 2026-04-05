تجنبوا جوزيه مورينيو! نيوكاسل يحذر من "الرجل المميز" حيث يشرح أسطورة النادي كريس وادل لماذا لن يسعد المشجعون بنتيجة "1-0 كل أسبوع"

مع تزايد الضغوط على إدي هاو في ظل معاناة نيوكاسل في الحفاظ على مستواه في الدوري الإنجليزي الممتاز، اشتعلت الشائعات بشكل كبير. فقد رفض الرئيس التنفيذي ديفيد هوبكينسون مؤخرًا تقديم أي ضمانات طويلة الأمد لهاو، مما أدى إلى تكهنات مكثفة تربط مورينيو، المدرب السابق لفرق تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام، بالعودة إلى كرة القدم الإنجليزية.

ومع ذلك، يصر وادل على أن النهج العملي للمدرب البرتغالي سيتعارض مع هوية النادي.

قال وادل لـ Fruity King: "اسمع، أنا أحترم جوزيه. لا يمكنك ألا تحترم مورينيو لما قدمه في عالم كرة القدم والألقاب التي فاز بها. لكن لنكن صادقين تمامًا، فمن المحتمل أن يعترف بنفسه أن فرقه ليست الأكثر إمتاعًا. إنه يركز على النتائج، وهذا بالفعل جوهر كرة القدم، لكن نيوكاسل هو نادٍ يتعدى ذلك".



