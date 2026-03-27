تجسد أطقم ملابس منتخب إنجلترا الجديدة من نايكي، سواء أطقم المباريات على أرضه أو خارج أرضه، الحماس الذي يسيطر على الأمة مع اقتراب موعد كأس العالم 2026

سيصادف هذا الصيف مرور 60 عامًا طويلة على الفوز الوحيد الذي حققته إنجلترا في أي بطولة كبرى، ومع اقتراب جيل ذهبي آخر من ذروته، فإن هذه فرصة ذهبية أخرى لإنهاء سنوات من الألم.

فقد أثار تشكيل الفريق الذي يجمع بين لاعبين ذوي خبرة مثل هاري كين وديكلان رايس وشباب موهوبين مثل كول بالمر وكوبي ماينو تفاؤلاً خفيًا - إيمانًا بأن شيئًا هائلاً قد يحدث ويغير مصير البلاد ككل.

استغلت Nike هذا الشعور من خلال أطقم الملابس الجديدة للمنتخب الإنجليزي (الملابس الداخلية والخارجية) والحملة الترويجية المصاحبة لها. استطاعت شركة الملابس الرياضية العملاقة التقاط روح اللحظة، حيث تحتفل بالتراث والثقافة والهوية الإنجليزية في الفترة التي تسبق كأس العالم. هذا الصيف، لا بد أن يكون شعار إنجلترا هو "Guts 2 Glory" (من الشجاعة إلى المجد).