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Nawaf Alaqidi Waleed Al FarrajSocial GFX
علي سمير

يقصد العقيدي؟ وليد الفراج يحذر السعوديين من "توجه صادم" .. ورد نصراوي : تشعر بالغيظ بعد أنباء تجديده!

النصر
نواف العقيدي
الفتح
الشباب
دوري روشن السعودي

تشدد قادم في الإنفاق

خرج الإعلامي وليد الفراج، من أجل توجيه نصيحة إلى اللاعبين السعوديين، بشأن طلباتهم المالية من أنديتهم عند التوقيع على عقد جديد.

وجاءت هذه التصريحات من الإعلامي السعودي المعروف، في ظل التكهنات المحيطة بمستقبل نواف العقيدي حارس النصر خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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  • ما هي القصة؟

    عقد العقيدي مع النصر ينتهي بنهاية الموسم المقبل (2026-27)، لكنه رفض التجديد والبقاء مع العالمي، على إثر خلافات حول الشروط المالية، بحسب التقارير.

    فيما زعم الصحفي متعب بن عبدالله الهزاع أن إدارة العالمي اجتمعت مع الحارس، وعرضت عليه أن يكون الحارس الأساسي في الموسم المقبل مقابل تمديد عقده، لكنه أصر على الرحيل في البداية.

    وبعد ارتباطه بالانتقال إلى الفتح في صفقة تبادلية مع سعيد باعطيه وعبدالهادي العلوان، ونفس الأمر للشباب بالتبادل مع همام الهمامي، يبدو أن اللاعب سيبقى مع العالمي.


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  • Al Nassr v Al Ittihad: King's CupGetty Images Sport

    رسالة وليد الفراج

    الإعلامي المعروف كتب عبر حسابه على منصة "إكس":"نصيحتي لأي لاعب سعودي ينتهي أو يقترب عقده من النهاية بتخفيف طلباته المالية".

    وأضاف:"أعلم أن الوكلاء يضغطون واللاعبين لديهم طموحات كبيرة، لكن المشهد المالي في الأندية وتخفيض الدعم للتعاقدات سيكون صادمًا للجميع".

    وتابع:"الذكي يلحق على عقد مقبول، الفترة القادمة فيها تشدد في الإنفاق".

  • رد ساخر

    وفي هذا السياق، رد عليه المحامي النصراوي خالد الشعلان، ساخرًا من حديث وليد الفراج، مؤكدًا أنه يشعر بالغيظ من أنباء اقتراب العقيدي من التجديد والبقاء مع العالمي.

    وقال خالد الشعلان:"باختصار، انفذ بجلدك من قضية الوكيل ولاعبه ضدك، نواف العقيدي اقترب من تجديد عقده للنصر، أسعدتني تغريدتك يا وليد جدًا، كونك "مغتاظ" من أنباء تجديد العقد".



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  • Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خلاف وليد الفراج والعقيدي

    حارس مرمى النصر والمنتخب السعودي "مقاطع" في الأساس لبرنامج "أكشن مع وليد"، حيث أعلن ذلك صراحةً في أكتوبر الماضي.

    المنتخب السعودي كان قد استضاف نظيره الإندونيسي في الثامن من أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الأولى من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

    اللقاء حسمه الأخضر لصالحه بثلاثية مقابل هدفين، وسط تألق نواف العقيدي، قبل حسم الصعود الرسمي لنهائيات كأس العالم 2026 بالتعادل السلبي أمام المنتخب العراقي في الجولة الثانية من الدور نفسه، في لقاء شهد تصديًا عالميًا من قبل حارس مرمى النصر في الوقت القاتل، ليحرم أسود الرافدين من التأهل على حساب السعودية.

    وعقب مواجهة إندونيسيا تحديدًا، حاول مراسل "أكشن مع وليد" إجراء حوار صحفي مع نواف العقيدي، لكن الأخير وضعه في موقف لا يحسد عليه قائلًا: "أصرح للجميع إلا أنت".

    ولم يتحدث الحارس بشكل رسمي عن دوافعه وراء رفض الحديث لبرنامج وليد الفراج، وسط أنباء تؤكد أن موقفه منحاز لجمهور النصر، الذي يرى أن الفراج يتحامل على ناديه كثيرًا وينحاز للهلال غالبًا.

    ومن وقتها لا يتردد وليد الفراج في الهجوم على العقيدي برسائل قاسية عبر برنامجه.