Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
هل يؤثر على صفقة نجم ريال مدريد؟ قرار جيسوس يدفع إدارة النصر للتجديد مع محترف الفريق

أصبح نادي النصر السعودي، قريبًا من تجديد عقد لاعبه مارسيلو بروزوفيتش والإبقاء عليه داخل صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.

لاعب الوسط الكرواتي ينتهي عقده مع النصر في يونيو المقبل، ولم يقم بالتجديد حتى الآن، وسط حالة من الغموض حول مصيره بين البقاء والرحيل.

    جيسوس يطلب التجديد لبروزوفيتش

    صحيفة "صدى" السعودية، قالت إن خوسيه سيميدو الرئيس التنفيذي بالنصر وسيماو كوتينيو المدير الرياضي، تواصلا بالفعل مع اللاعب الكرواتي لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

    وأشارت إلى أن النصر توصل لاتفاق نهائي مع اللاعب من أجل التجديد، في انتظار وصول وكيلة أعماله إلى الرياض لحسم الأمور بشكل رسمي والإعلان عن الصفقة.


    توصية من جيسوس

    ووفقًا للصحيفة، فإن قرار التجديد مع صاحب الـ33 سنة، جاء وفقًا لرغبة المدرب جورج جيسوس، الذي يؤمن بأهمية بروزوفيتش كلاعب محوري في مشروعه مع العالمي.

    الصحفي ساشا تافولييري سبق أن كشف منذ بضعة أيام عن اهتمام النصر السعودي بالتعاقد مع إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

    ومن غير المؤكد حتى الآن إمكانية تأثير تجديد بروزوفيتش على صفقة الدولي الفرنسي، سواء باللعب بدلًا منه أو بجواره على حساب البرازيلي أنجيلو، خاصة وأن الأخير يعيش طفرة مميزة مع الفريق هذا الموسم.


    ما ينتظر النصر

    ويمكن القول إن 30 يومًا ستحسم مصير النصر في موسم 2025-2026، حيث سيخوض اختبارًا صعبًا على اللقب، بمواجهة الأهلي والقادسية والشباب والهلال، بالتتابع، في انتظار نتائجه - أيضًا - في دوري أبطال آسيا 2، حيث يتأهب لملاقاة الوصل الإماراتي، الأحد، في ربع النهائي.

    وفي حالة تأهل النصر إلى نهائي دوري أبطال آسيا الثاني، فإن روزنامة كتيبة جورج جيسوس، ستكون على النحو التالي..

    * 19 إبريل: الوصل الإماراتي ضد النصر "ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2".

    * 22 إبريل: نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

    * 29 إبريل: النصر ضد الأهلي "دوري روشن السعودي".

    * 3 مايو: القادسية ضد النصر "دوري روشن السعودي".

    * 7 مايو: الشباب ضد النصر "دوري روشن السعودي" - ستعود لموعدها الأصلي في 16 مايو حال عدم تأهل النصر إلى نهائي أبطال آسيا 2.

    * 12 مايو: النصر ضد الهلال "دوري روشن السعودي".

    * 16 مايو: نهائي دوري أبطال آسيا 2 (حال تأهل النصر).

    في هذا الشهر، سيكون النصر أمام فرصة كبيرة لكتابة التاريخ، بحسم لقب دوري روشن والتتويج بدوري أبطال آسيا 2، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، خاصة وأن الأصفر تعثر في مواجهات الأهلي والقادسية والهلال في الدور الأول.

