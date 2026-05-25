"الميزانية لا تتحمل ذلك" .. الكشف عن النجم العالمي الذي جدد عقده رغمًا عن ناديه في دوري روشن!

ويمكن القول إن يانيك كاراسكو كان "النجم الأول" في صفوف الشباب، بعدما ساهم بشكل مباشر في موسم الليث، علمًا بأنه سجل 18 هدفًا وصنع 9 تمريرات حاسمة، من أصل 44 هدفًا للفريق في مسابقة دوري روشن السعودي، خلال الموسم الرياضي 2025-2026.

ووفقًا لذلك، فإن كاراسكو ساهم بنسبة 61% من إجمالي أهداف الشباب في دوري روشن، فضلًا عن إحرازه هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين، قاد بهما الليوث إلى ربع النهائي، قبل الخسارة أمام الاتحاد، برباعية مقابل هدف.

ويقدم كاراسكو مع الشباب، ثاني أفضل معدلاته التهديفية خلال مسيرته الكروية، فمنذ انتقاله إلى شيخ الأندية، في صيف 2023، وسجل 33 هدفًا وصنع 22 تمريرة حاسمة في 77 مباراة رسمية، أي بمعدل هدف لكل 1.4 مباراة.

ورغم أن أفضليته التهديفية بالطبع كانت في صفوف أتلتيكو مدريد، الذي شارك معه في 266 مباراة، سجل فيها 47 هدفًا و45 تمريرة حاسمة، إلا أن أفضل معدلاته كانت في داليان الصيني، حينما سجل 24 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، أي بمعدل هدف لكل 1.26 مباراة.