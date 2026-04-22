اسمه يتردد الآن في برشلونة .. إينيجو مارتينيز "ندم فليك الأول" والنصر يرسم خطة للحفاظ على "مصدر الأمان"

في الوقت الذي عانى فيه برشلونة دفاعيًا هذا الموسم، كان هناك إينيجو مارتينيز .. لاعب النصر الحالي الذي سبق أن قاد دفاع الفريق الكتالوني، والذي يثير الشعور بالندم داخل المدرب هانزي فليك بصفة مستمرة.

برشلونة بدأ الموسم الجاري بصورة ممتازة للغاية، صدارة للدوري الإسباني "حافظ عليها حتى الآن" وحصول على لقب السوبر أمام ريال مدريد، لتصبح كل الطرق ممهدة نحو تجربة تاريخية جديدة لفليك وفريقه، قبل أن يظهر أتلتيكو مدريد!

دييجو سيميوني ظهر فجأة ليكشف عيوب برشلونة أمام الجميع، انتصر عليه 4/0 في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، وهي النتيجة التي أخرجته من البطولة رغم الانتصار 3/0 في الإياب.

وحتى في دوري أبطال أوروبا، الأرجنتيني ظهر للعملاق الكتالوني في ربع النهائي، فاز عليه 2/0 في الذهاب، وخسر 2/1 في العودة ليضرب موعدًا مع آرسنال في نصف النهائي.

العامل المشترك في سقوط برشلونة أمام أتلتيكو كان المستوى الدفاعي المحبط للفريق، والأخطاء الكارثية لباو كوبارسي وغيره، مما يجعلنا نعود إلى السبب المنطقي وراء ذلك، وهو فقدان إينيجو مارتينيز المفاجىء بالميركاتو الصيفي، حيث عرف الجميع قيمته بعدما رحل، أو بمعنى أدق، لأن النادي لم يجد البديل المناسب له!



