التوتر بين فينيسيوس ومافيو ليس بالأمر الجديد، لكن الأمور اتخذت منحىً شخصياً في ملعب «سون مويكس» خلال فترة ما بعد الظهيرة المحبطة التي مر بها ريال مدريد. ففي غضون دقائق من دخوله الملعب، انخرط الجناح البرازيلي في مواجهة مع خصمه اللدود عقب قرار مثير للجدل بشأن ركلة مرمى. وتصاعد التوتر بسرعة عندما أظهر فينيسيوس براعته بتجاوزه للمدافع بين الساقين، مما أثار رد فعل فوري من مدرجات الملعب.

مافيو، الذي لا يتردد أبداً في الدخول في المواجهات، رد على براعة نجم ريال مدريد بمزحة "كرة الشاطئ" المزعومة للسخرية من فينيسيوس. تشير هذه الإهانة بالتحديد إلى خيبة أمل البرازيلي في جائزة الكرة الذهبية، وهو موضوع لا يزال حساساً داخل غرفة ملابس ريال مدريد بعد مقاطعة النادي الشهيرة لحفل توزيع الجوائز في باريس.