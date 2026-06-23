"تجاوز مارادونا وبيليه".. إبراهيموفيتش مذهول بأداء ليونيل ميسي في كأس العالم!

يعتقد المهاجم السابق لبرشلونة وميلان، إبراهيموفيتش، أن الإنجاز الأخير لميسي قد حسم الجدل المستمر حول من هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم. كما أشاد باستمرارية ميسي على مدار ما يقرب من عقدين من الزمن في أعلى المستويات.

وفي حديثه إلى قناة «فوكس سبورتس»، قال إبراهيموفيتش: «لا أعتقد أن هناك أي جدل متبقٍ الآن. عندما تصبح أفضل هداف في تاريخ كأس العالم، وتفوز باللقب، وتهيمن على البطولة عبر أجيال مختلفة، وتستمر في تقديم الأداء المتميز في سن الثامنة والثلاثين، فماذا يريد الناس أكثر من ذلك؟

"لقد أمضينا سنوات في مقارنته بجميع اللاعبين الآخرين، لكن حتى العظماء الذين سبقوه لا يمكنهم مجاراة مجمل إنجازاته. بيليه، ومارادونا، وكرويف، وأياً كان من تريد ذكره، فقد كانوا جميعاً رائعين، لكن أرقام ميسي، واستمراريته، وألقابه تضعه في فئة خاصة به."