تجاهل مانشستر يونايتد.. راشفورد يشكر إيمري وفليك بعد الاستدعاء لكأس العالم!
أعرب راشفورد عن سعادته بتسميته ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا لبطولة كأس العالم 2026. وكان المهاجم قد استبعد سابقًا من تشكيلة جاريث ساوثجيت لبطولة يورو 2024، وواجه حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله الدولي قبل أن يستعيد أفضل مستوياته عقب انتقاله إلى برشلونة على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر يونايتد.
وأرجع الفضل في نموه الشخصي والمهني قبل البطولة إلى تجاربه الأخيرة، بما في ذلك فترات الإعارة إلى أستون فيلا وبرشلونة. قضى النصف الثاني من موسم 2024-25 في فيلا، حيث سجل أربعة أهداف في 17 مباراة، قبل انتقاله على سبيل الإعارة في الصيف إلى النادي الكتالوني، حيث سجل 14 هدفاً وقدم 14 تمريرة حاسمة لاستعادة مكانه في المنتخب الوطني.
راشفورد يشكر إيمري وفليك وتوخيل
وقد علق المهاجم على هذا الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعترف بأن خيبة الأمل التي شعر بها جراء غيابه عن بطولة يورو 2024 أصبحت دافعًا قويًا لعودته. ومع ذلك، ففي معرض إعرابه عن امتنانه لكل من أستون فيلا وبرشلونة، غاب اسم مانشستر يونايتد بشكل ملحوظ عن تصريحه، بعد أن مر بفترة مضطربة مع النادي قبل رحيله في نهاية المطاف.
وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: "اليوم يمثل لحظة إكمال الدائرة بالنسبة لي، من اليأس إلى الفرح". "الغياب عن تشكيلة يورو [2024] ساعدني على النمو كلاعب وكشخص، والأهم من ذلك، أعطاني هدفاً لأعمل من أجله. شكراً جزيلاً على هذه الفرصة، ولا أطيق الانتظار لارتداء القميص في كأس العالم".
وأضاف: "شكر خاص لأوناي، وهانسي، وتوماس، وأستون فيلا، وبرشلونة، وإنجلترا على ثقتهم بي عندما كانت الأمور صعبة".
ومع ذلك، أثارت ردود الفعل على منشوره تعليقاً لاحقاً من راشفورد، جاء فيه: "لتوضيح قصتي على إنستجرام. هذا ليس انتقاداً بأي شكل من الأشكال! أنا مشجع لمانشستر يونايتد، وسيظل الأمر كذلك.
"كنت أعبر عن امتناني للأندية والمدربين الذين عملت معهم خلال الـ 18 شهراً الماضية."
"لقد لعبوا دوراً كبيراً في استدعائي [لمنتخب إنجلترا]".
توخيل يفتتح حقبة جديدة في إنجلترا
تضمنت قائمة توخيل لأول بطولة كبرى غيابات لعدد من الأسماء البارزة. فقد استبعد هاري ماجواير وفيل فودن وكول بالمر وترنت ألكسندر-أرنولد من التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا، في واحدة من أكبر المفاجآت التي شهدتها عملية اختيار اللاعبين. ويتجه منتخب «الأسود الثلاثة» إلى كأس العالم تحت قيادة جديدة، مع توقعات عالية مرة أخرى.
إنجلترا تستعد لأول بطولة كبرى لتوخيل
ستبدأ إنجلترا الآن استعداداتها لكأس العالم 2026، حيث يسعى توخيل إلى ترسيخ نظامه المفضل والتسلسل الهرمي داخل الفريق بسرعة. ويمنح عودة راشفورد إلى مستواه إنجلترا خيارًا هجوميًا آخر يتمتع بالخبرة إلى جانب هاري كين. وستستهل إنجلترا البطولة بمباراة في المجموعة الـ 12 ضد كرواتيا يوم 17 يونيو، تليها مباريات المجموعة ضد غانا وبنما.