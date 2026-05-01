تجاهل رسالة جيرارد وتلقى الإشادة من أكبر الخصوم.. يوم حافل لمحمد صلاح!

حظي النجم المصري محمد صلاح بتكريم استثنائي من خلال مقطع مرئي وداعي أنتجته شبكة سكاي سبورتس بمناسبة اقتراب رحيله عن قلعة الريدز.
وتضمن المقطع الذي بلغت مدته دقيقتين و47 ثانية رصدًا لأهم اللحظات التاريخية والأهداف الحاسمة التي سجلها صلاح بقميص ليفربول بالإضافة إلى شهادات تقدير من أساطير اللعبة ومدربي الدوري الإنجليزي.
وشارك في المقطع كل من يورجن كلوب وبيب جوارديولا وجوردان هندرسون بالإضافة إلى نجوم حاليين مثل إيرلينج هالاند وديكلان رايس وترينت ألكسندر أرنولد وإيدين هازارد.
وأشاد المتحدثون بالمسيرة الحافلة للفرعون المصري مؤكدين أنه سيبقى أسطورة خالدة في تاريخ النادي والبطولة الإنجليزية لما قدمه من مستويات ثابتة وأرقام قياسية مذهلة تضمنت تسجيل 257 هدفًا وصناعة 122 تمريرة حاسمة في 440 مباراة.