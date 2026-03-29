Getty/GOAL
ترجمه
تجاهل "الغريب" لهاري كين يفاجئ أسطورة إنجلترا واين روني، في الوقت الذي يُعتبر فيه مهاجم بايرن ميونيخ أحد المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية
سجل كين مع بايرن: المباريات والأهداف
يبدو أن روني، الذي شهد كيف حطم كين الرقم القياسي لعدد الأهداف التي سجلها لاعب إنجليزي في تاريخ المنتخب، يؤيد ترشيح المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا ليكون أفضل لاعب في العالم. وقد سجل الفائز بلقب الدوري الألماني 48 هدفًا في 40 مباراة خاضها مع بايرن ميونيخ هذا الموسم.
سجل 133 هدفاً في المجموع مع العملاق الألماني، في 136 مباراة، ويستعد لتوقيع عقد جديد في أليانز أرينا، في الوقت الذي يتم فيه التقليل من أهمية الشائعات حول انتقاله. لم يبد كين أي مؤشر على أنه يبحث عن تحدٍ جديد.
يلعب كين في نادٍ يتيح له المنافسة على الألقاب الكبرى محلياً ودولياً، حيث يسعى حالياً للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ويحقق أرقاماً تضعه في مصاف النخبة العالمية.
- Getty/GOAL
هل سيفوز كين بجائزة الكرة الذهبية عام 2026؟
لطالما كان روني من أشد المعجبين بكين، وقد أوضح لوكالة «بريس أسوسيشن سبورت» الأسباب التي تجعله يستحق الفوز بجوائز فردية مرموقة، قائلاً: «لقد أظهر ثباتاً في أدائه طوال مسيرته الكروية: فهو يسجل الأهداف ويصنعها على الصعيدين النادي والمنتخب. وهو يفعل ذلك عاماً بعد عام، ومع ذلك لا يُذكر اسمه أبداً في سياق الجوائز الكبرى، وهو ما أجده غريباً للغاية».
وقد قال كين عن حصوله على الكرة الذهبية: "من الواضح أنني أود الفوز بالكرة الذهبية. إنها في الأساس جائزة جماعية يفوز بها أفضل لاعب في الفريق، لذا بغض النظر عن أدائك خلال الموسم، ما لم تفز بأكبر البطولات، فسيكون الفائز هذه المرة هو الفائز بدوري أبطال أوروبا أو كأس العالم."
وقال مهاجم سابق آخر في منتخب الأسود الثلاثة، إميل هيسكي، لموقعGOAL مؤخرًا حول ما إذا كان كين سيصبح أول إنجليزي منذ مايكل أوين في عام 2001 يفوز بجائزة الكرة الذهبية: "إنه في الصدارة، أليس كذلك؟ إنه بالتأكيد مرشح قوي - خاصةً عندما يتعلق الأمر بما حققه بالفعل، كل الأهداف، والأرقام القياسية التي يحطمها، فهو بالتأكيد في الصدارة. الشيء المثير للاهتمام هو أننا نتحدث عن فوز هاري كين بالكرة الذهبية، هل كان الأمر سيكون كذلك لو بقي في إنجلترا؟ ربما لا."
القائد كين عنصر حاسم في مسيرة إنجلترا نحو كأس العالم
إن الفوز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ، قبل قيادة منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 بصفته قائدًا للمنتخب، سيجعل كين مرشحًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية. ولن يرغب في التغيب عن أي مباراة سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو الدولي.
رووني معجب بهذه العقلية ولا يتوقع أن تتغير في أي وقت قريب، حتى لو كان يود أن يرى اللاعب رقم 9 المخيف محاطًا بالرعاية قبل الشروع في رحلة أخرى نحو المجد العالمي.
وأضاف روني، أيقونة مانشستر يونايتد: "أعتقد أن أحد الجوانب المهمة للغاية بالنسبة لإنجلترا هو أن يكون هاري كين لائقًا بدنيًا، وإذا كان كذلك، فسيكون سببًا رئيسيًا في فوزنا إن فزنا. لكن إذا دخلت أي مباراة ولم تكن ملتزمًا تمامًا بها لأنك تفكر في شيء آخر، فمن المحتمل أن تتعرض للإصابة.
"أي لاعب سيخبرك أنك تلعب من أجل ناديك، وعندما تلعب من أجل ناديك، فهذا هو كل ما يهم حتى تنتهي تلك الموسم، ثم تذهب مع منتخب إنجلترا، وعندها يتولى منتخب إنجلترا زمام الأمور. لا أعتقد أنه سيخفف من وتيرة أدائه. آمل أن يكون بايرن ميونيخ قد فاز بالدوري في وقت مبكر وأن يقدم له [المدرب] فينسنت كومباني القليل من المساعدة!"
- Getty
السعي وراء الألقاب مع بايرن ميونيخ ومنتخب إنجلترا
يتصدر بايرن ميونيخ جدول ترتيب الدوري الألماني بفارق تسع نقاط، مع بقاء سبع مباريات على نهاية الموسم. وينتظر الفريق مواجهة قوية في ربع نهائي البطولة الأوروبية أمام ريال مدريد، في حين يشارك كين حالياً مع منتخب بلاده استعداداً للمباراة الودية التي ستجمع إنجلترا واليابان على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء.