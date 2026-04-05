تجاهله مانشستر يونايتد! روبرتو دي زيربي «استطلع آراء» الشياطين الحمر قبل توليه منصب توتنهام - مما يغذي الشائعات حول انضمام مايكل كاريك إلى أولد ترافورد

وفقًا لموقع talkSPORT، كان دي زيربي قد «استطلع» آراء نادي مانشستر يونايتد قبل أن يقرر البقاء مع توتنهام. وقد تم الإعلان عن تعيين المدرب السابق لفريقي برايتون ومارسيليا كمدير فني جديد في ملعب توتنهام هوتسبير في 31 مارس، حيث وقع عقدًا مربحًا مدته خمس سنوات. ومع ذلك، على الرغم من الضمانات التي قدمها النادي، تشير تقارير من إيطاليا إلى أن المدرب البالغ من العمر 46 عامًا استفسر عن المنصب الشاغر في أولد ترافورد، ليُخبر بعد ذلك أنه لم يكن ضمن قائمة المرشحين. ويشير هذا الكشف إلى أن توتنهام ربما كان الخيار الثاني للإيطالي، الذي أصبح لاعبًا حرًا بعد مغادرته فرنسا في فبراير.