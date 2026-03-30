رد كارل-هاينز رومينيغه، عضو مجلس الإشراف في نادي بايرن ميونيخ، بهدوء على الشائعات التي ترددت حول احتمال رحيل النجم مايكل أوليسي. وكان اللاعب الفرنسي قد ارتبط اسمه بشكل غير مؤكد بنادي ليفربول الأسبوع الماضي، كما يُقال إن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان عن كثب تطورات هذا الجناح.
ترجمه
"تثير ابتسامة الجميع": لا أحد في نادي بايرن ميونيخ يأخذ الشائعات حول نجم كبير على محمل الجد
"هذه الشائعات تثير ابتسامة الجميع في النادي"، أوضح رومينيغه في مقابلة مع أحد الصحفيين في صحيفة "آس" الرياضية الإسبانية. "أنتم تعرفون أفضل من أي شخص آخر كيف تسير الأمور في عالم الإعلام. لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات - ولا يوجد ما يقال أكثر من ذلك. الناس يأتون إلى الملعب من أجل لاعبين مثله"، أضاف.
وكان ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، ورئيس مجلس الإدارة يان-كريستيان دريسن قد أعلنا في وقت سابق أن أوليسي غير قابل للبيع. وقال إيبرل في صحيفة "سبورت بيلد" بشأن احتمال رحيل أوليسي: "نحن لا نضيع وقتنا في التفكير في هذا الأمر". "أياً كان النادي الذي يحاول إغرائه: من يلعب في بايرن ميونيخ يعرف ما لديه في بايرن ميونيخ"، كان دريسن متأكداً من أن الفرنسي لن يغادر ميونيخ في المستقبل القريب.
- (C)Getty Images
فينيكوس جونيور في بايرن ميونيخ؟ "هذا السؤال لا يطرح نفسه"
كما تتكرر التكهنات حول رحيل فينيسيوس جونيور. سيواجه نجم ريال مدريد البارز فريق بايرن ميونيخ الأسبوع المقبل في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. ورداً على سؤال حول ما إذا كان البرازيلي سيكون مناسباً لبايرن، أجاب رومينيغه: "السؤال لا يطرح نفسه: إنه لاعب لا يقدر بثمن وهو بالفعل في النادي المثالي. لن يكون مفاجأة بالنسبة لي إذا كان أحد اللاعبين المفضلين لدى فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد، ملاحظة المحرر)."
لم يستطع رومينيغه الجزم بما ستكون عليه مسيرة فيني جونيور في المستقبل: "سمعت أن أندية سعودية قد تواصلت معه، لكنني لا أعتقد أنه سيغادر. فلورنتينو سيبذل قصارى جهده للاحتفاظ به"، توقع رومينيغه.
- Getty Images Sport
كارل-هاينز رومينيغه يشيد بلاعب ريال مدريد فيدي فالفيردي
أشاد رومينيغه في مقابلة بأحد لاعبي ريال مدريد، لكنه لم يكن فينيسيوس جونيور. وقال رئيس بايرن ميونيخ: "يجب أن أعترف بأنني معجب جدًا بفالفيردي - وكان ذلك حتى قبل فترة طويلة من تسجيله ثلاثية الأهداف ضد مانشستر سيتي".
في الأسابيع الماضية، تألق الأوروغواياني في خط الوسط مع "الملكيين"، الذي أعيد تشكيله بعد انتهاء مسيرة توني كروس، من بين أمور أخرى. "كان هو من يتحكم في زمام الأمور، ومن سمح للمهاجمين بالتألق"، قال رومينيغه مستعيداً ذكريات حقبة كروس في ريال مدريد. "ليس من السهل سد هذه الفجوة"، أضاف.
إحصائيات مايكل أوليز في موسم 2025/26:
الألعاب: 39 دقائق اللعب: 3128 الأهداف: 16 تمريرات حاسمة: 27