تتويج وهبوط معًا .. موسم فريد من نوعه لتير شتيج في الليجا!

يظل تير شتيجن معارًا من نادي برشلونة إلى جيرونا حتى نهاية يونيو. وفي حين حسم البلوجرانا لقب الدوري قبل أسابيع في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد، تأكد هبوط جيرونا إلى الدرجة الثانية الإسبانية بعد تعادله 1-1 مع إلتشي يوم السبت.

ومع ذلك، لا يتحمل اللاعب الدولي مسؤولية كبيرة عن هبوط جيرونا: منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية، لم يشارك سوى في مباراتين في النصف الثاني من الموسم — في التعادل 1-1 أمام خيتافي والهزيمة 0-1 أمام ريال أوفييدو في نهاية يناير.

وبسبب إصابة في الفخذ، غاب عن بقية الموسم ولن ينضم أيضًا إلى منتخب ألمانيا للمشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.