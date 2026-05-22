فيديو | "تلك الدموع لم تظهر بعد نهائي دوري الأبطال" .. تأثر رونالدو يعطي شهادة جديدة على قوة الدوري السعودي!

أبدى محمد الخريجي، رئيس إدارة مجموعة الوسائل السعودية، رأيه في مشاهد تتويج النصر بدوري روشن السعودي، أمس، الخميس، على حساب منافسه الهلال.

وتطرق الخريجي إلى رد فعل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بهذا الانتصار، مشيرًا إلى دموعه بالحصول على اللقب الرسمي الأول له مع فريق النصر، بعد رحلة طويلة خاضها في ملاعب أوروبا مع سبورتينج لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.